Fußball heute: Gruppen & Deutschland Tabelle in der UEFA Nations League

Deutschland spielt heute Abend um 20:45 Uhr in der Uefa Nations League Gruppe A 3 gegen Italien. Es ist das erste von sechs Spielen in der Nations League. Denn die Fußball-Nationalmannschaften spielen in den Ligen in Vierer-Gruppen und man spielt in Hin- und Rückspiel. Deutschland wurden Italien, England und Ungarn hinzugelost, dementsprechend gibt es spannende Länderspiele. Wir sagen dir alles zur Tabelle und der deutschen Gruppe.

Update: Ungarn gewinnt mit 1:0 gegen England! Eine echte Überraschung ist da! Hier gibt es den Liveticker Italien gegen Deutschland.

Update: Das Spiel endet 1:1 unentschieden.

Um 18 Uhr spielt England gegen Ungarn, es ist das 1.Spiel dieser Gruppe, die beiden Teams legen also vor.

Welche Gruppen gibt es in der Nations League 2022?

In der höchsten Liga A gibt es vier Gruppen á vier Nationalmannschaften. Das Turnier ist quasi ein Ersatz für die Sommer-WM und dauert knapp zwei Wochen mit vier Spieltagen.

Gegen wen spielt Deutschland in der Nations League?

Deutschland spielt in der Liga A Gruppe 3 gegen den amtierenden Europameister Italien und den Vize-Europameister England sowie gegen Ungarn.

Tabelle Deutschland in der Nations League

In der Vierergruppe sieht die Tabelle am 1.Spieltag wie folgt aus:

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 1 1 0 0 1:0 +1 3 2 🇮🇹 Italien 1 0 1 0 1:1 0 1 2 🇩🇪 Deutschland 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 0 0 1 0:1 -1 0

Spielplan – Wann spielt Deutschland wieder?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt am Samstag, 4.Juni gegen Italien, am Dienstag, 7.Juni gegen England, am Samstag 11.6. gegen Ungarn und am Dienstag, 14.6Juni erneut gegen Italien. Die zwei letzten Länderspiele in der Vorrunde spielt man dann im September 2022.

Termin Team I - Team II Turnier 04.06.2022 🇮🇹 Italien 1:1 🇩🇪 Deutschland Nations L. 07.06.2022 🇩🇪 Deutschland - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Nations L. 11.06.2022 🇭🇺 Ungarn - 🇩🇪 Deutschland Nations L. 14.06.2022 🇩🇪 Deutschland - 🇮🇹 Italien Nations L.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.