Fußball Heute RTL live: Deutschland Fußball Länderspiel gegen Italien – TV-Übertragung & RTL Livestream

Deutschland spielt heute im dritten Fußball-Länderspiel des WM-Jahres 2022 um 20:45 Uhr in Bologna gegen die Nationalmannschaft aus Italien. Fußballfans haben Glück, denn das Spiel in der UEFA Nations League wird im öffentlich-rechtlichen Sender RTL übertragen und nicht bei DAZN im Pay-TV. RTL zeigte auch schon die letzten WM-Qualifikationsspiele, die Spiele anderer Nationen laufen momentan nur beim Pay-TV Sender DAZN. Doch heute kann man ab 20:15 Uhr RTL einschalten, um 20.45 Uhr ist Anstoß in Italien. Wir sagen dir alles zur TV Übertragung im RTL heute Abend.

Wo läuft heute Deutschland Fußball?

Wo läuft heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien im TV?

RTL zeigt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien im Free-TV ab 20:45 Uhr. Die Vorberichterstattung bei RTL läuft ab 20:15 Uhr mit dem bekannten Florian König als Moderator und TV-Experte, Rekordnationalspieler und Weltmeister von 1990 Lothar Matthäus. Beide werden auf das Spiel einstimmen, am Spielfeldrand wird dann kurz vorher noch Bundestrainer Hansi Flick im Interview zu sehen sein. Es iszt dioe Rückkehr nach Krankheit von Florian König, die letzten Male sah man Laura Papendick am Spielfeldrand.

Wann beginnt heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien bei RTL?

Die UEFA hat schon seit einiger Zeit festgelegt, dass viele Fußball-Spiele um 20:45 Uhr in Europa starten. So beginnt auch das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien um diese Uhrzeit. Eine halbe Stunde vorher startet die TV-Übertragung live aus Bologna.

Wer kommentiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien?

Marco Hagemann wird das Länderspiel gegen Italien ab 20:45 Uhr kommentieren. Wir kennen ihn von den letzten WM-Qualifikationsspielen, als er mehrere Deutschland-Spiele kommentieren durfte.

Wer moderiert heute das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien?

Florian König als Moderator sowie TV-Experte und Weltmeister von 1990 Lothar Matthäus haben sich als Kommentatoren-Duo bewährt.

Wie kann ich im RTL Livestream das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien sehen?

Das Länderspiel läuft heute im TV-Programm von RTL. Im Internet kann man das Spiel in der RTL-Mediathek auf RTl+ anschauen, somit kann man auch das Spiel auf dem Handy oder Tablet unterwegs sehen.

Welcher Sender zeigt Fußball heute?

Der private Sender RTL zeigt das Fußball-Nations League Spiel Deutschland gegen Italien ab 20:45 Uhr heute im TV. Um 20:15 Uhr beginnt die Übertragung.

