Länderspiele Deutschland gegen Italien * Ergebnisse, Statistik & Bilanz

Am ersten Spieltag der UEFA Nations League 2022/23 gibt es heute Abend den Fußball-Klassiker Deutschland gegen Italien. Heute am 4. Juni 2022 gibt es die 36. Auflage des Länderspiels zwischen der deutschen und der italienischen Nationalmannschaft. Wie waren die Ergebnisse in den bisherigen Spielen? Welches sind die wichtigsten Länderspiele? Wie ist die Länderspielbilanz?

Deutschland gegen Italien * Statistiken & Bilanz

Deutschland gegen Italien * Länderspielbilanz

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Italien gab es 35-mal. In der Bilanz liegt Italien vorne: Italien hat 15 Siege, bei 11 Remis und 9 Siegen für Deutschland. Beim Torverhältnis führt Italien mit 55:47 Toren.

Außerdem gab es 9-mal ein Pflichtspiel zwischen Deutschland und Italien bei Welt- und Europameisterschaften. Die Bilanz: 4 Siege für Italien, 4 Remis und 1 Sieg für Deutschland. Der einzige Sieg für Deutschland war beim Elfmeterschießen bei der EURO 2016. Nach 90 Minuten gab es in Pflichtspielen 7-mal ein Remis und 2 Siege für Italien.

Deutschland gegen Italien * Statistiken * Torschützen

Der erfolgreichste Torschütze des Klassikers Deutschland gegen Italien ist der deutsche Stürmer Franz Binder. Binder traf in 2 Spielen gegen Italien 5-mal ins Tor. Außerdem erzielte Mesut Özil 3 Tore gegen die italienische Nationalmannschaft.

Deutschland gegen Italien * Die letzten Länderspiele

Das letzte Länderspiel zwischen Deutschland und Italien war am 15. November 2016. Das Freundschaftsspiel im Giuseppe Meazza Stadion endete 0:0. Im Sommer des Jahres 2016 spielten Deutschland und Italien in der EURO 2016 gegeneinander. Deutschland gewann im Elfmeterschießen. Außerdem gab es im März 2016 ein Freundschaftsspiel, das ebenfalls Deutschland gewann. In der Allianz Arena gab es einen deutlichen 4:1-Sieg.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte 2 der letzten 3 Spiele gegen Italien gewinnen. Zuvor gab es eine Serie von 7 Spielen in denen Deutschland nicht gegen Italien gewinnen konnte. Von den letzten 10 Spielen konnte Italien 4 Spiele gewinnen, bei 4 Remis und 2 Siegen für Deutschland.

Deutschland gegen Italien: Wichtigste Spiele

EURO 2016 Viertelfinale Deutschland gegen Italien 7:6 n.E.

Die deutsche Nationalmannschaft spielte unter Jogi Löw nach dem WM-Titel 2014 mit Dreierkette. Weiterhin war Stürmer Mario Gomez mit dabei:

Neuer – Höwedes, J. Boateng, Hummels – Kimmich, Hector, S. Khedira, Kroos, Özil, T. Müller – Gomez

Das Viertelfinale der EM 2016 war taktisch geprägt. Weiterhin war die Partie sehr spannend und umkämpft. Das Spiel war bis zur letzten Spielminute völlig offen und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 65. Spielminute ging Deutschland durch Mesut Özil in Führung. In der 78. Minute glich Bonnucci per Elfmeter aus. Das Spiel musste in die Verlängerung und wurde im Elfmeterschießen entschieden. Nachdem Matteo Darmian für Italien verschossen hatte, erzielte Jonas Hector den Siegtreffer für Deutschland.

WM 2006 Halbfinale Deutschland gegen Italien 0:2 n.V.

Bundestrainer Jürgen Klinsmann schickte bei der Heim-WM 2006 ein 4-4-2 aufs Spielfeld:

Lehmann – Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm – B. Schneider, Kehl, Ballack, Borowski – Klose, Podolski

Das WM 2006 Halbfinale fand in Dortmund statt. Italien erwischte den besseren Tag und hatte doppelt so viele Chancen wie die deutsche Nationalmannschaft. Allerdings erzielte Italien keinen Treffer, weil Deutschlands Keeper Jens Lehmann einen super Tag erwischte. Das Spiel ging in die Verlängerung, wo Italien doch noch zum Torerfolg kam. In der 119. Spielminute traf Grosso zum 0:1 – Deutschland war praktisch raus. In der Nachspielzeit macht del Piero das 0:2 und das Spiel war entschieden.

WM 1982 Finale Italien gegen Deutschland 3:1

Diese Startelf schickte Bundestrainer Jupp Derwall im WM 1982 Finale gegen Italien auf den Platz:

Har. Schumacher – B. Förster, Stielike, K. Förster, Briegel – Kaltz, Breitner, Dremmler – K. Rummenigge, K. Fischer, Littbarski

Die WM 1982 war geprägt von der Auftaktniederlage Deutschlands gegen Algerien und dem Nichtangriffspakt im letzten Gruppenspiel gegen Österreich. Deutschland spielte kein gutes Turnier. Im Halbfinale gab es in der „Nacht von Sevilla“ ein denkwürdiges Spiel mit einem skandalösen Foul des deutschen Keepers Schumacher. Im Finale gegen Italien war Deutschland im Endeffekt chancenlos. Italien traf 3-mal in der 57., 69. und 81. Minute und holte sich einen verdienten WM-Titel.

WM 1970 Halbfinale Italien gegen Deutschland 4:3 n.V.

Die deutsche Nationalmannschaft mit einigen Legenden wie Beckenbauer, Vogts, Seeler, Overath, Müller. Trainer war Helmut Schön, gespielt wurde mit Libero:

J. Maier – Schnellinger, Vogts, W. Schulz, B. Patzke – U. Seeler, Beckenbauer, Overath – Grabowski, G. Müller, Löhr

Es war eines der besten Spiele der Fußballgeschichte, das nicht umsonst den Namen „Jahrhundertspiel“ trägt. Das Halbfinale plätscherte lange vor sich hin. Italien führte bereits nach 7 Minuten mit 1:0 und sah kurz vor Schluss als sicherer Sieger aus. Dann erzielte „ausgerechnet“ Italien-Legionär Schnelliger den 1:1-Treffer in der Nachspielzeit. Die Verlängerung war dramatisch und Spannung nicht zu überbieten. Die Tore fielen wie am Fließband, zunächst ging Deutschland durch Gerd Müller in Führung: 1:2, 2:2, 3:2 hieß es zur Halbzeit der Verlängerung.In der 109. machte Müller das 3:3. Den Entscheidungstreffer zum 4:3 markierte Rivera in der 111.

Alle Länderspiele Deutschland gegen Italien

Länderspiel Nr. DATUM ORT PAARUNG ERGEBNIS ANMERKUNG 923 15.11.2016 Mailand Italien - Deutschland 0:0 F-Spiel 915 02.07.2016 Bordeaux Deutschland - Italien 6:5 n.E. EM-Viertelfinale 909 29.03.2016 München Deutschland - Italien 4:1 F-Spiel 880 15.11.2013 Mailand Italien - Deutschland 1:1 F-Spiel 863 28.06.2012 Warschau Deutschland - Italien 1:2 EM-Halbfinale 843 09.02.2011 Dortmund Deutschland - Italien 1:1 F-Spiel 779 04.07.2006 Dortmund Deutschland - Italien 0:2 WM-Halbfinale 769 01.03.2006 Florenz Italien - Deutschland 4:1 F-Spiel 733 20.08.2003 Stuttgart Deutschland - Italien 0:1 F-Spiel 639 19.06.1996 Manchester Italien - Deutschland 0:0 EM-Vorrunde 623 21.06.1995 Zürich Deutschland - Italien 2:0 F-Spiel 604 23.03.1994 Stuttgart Deutschland - Italien 2:1 F-Spiel 579 25.03.1992 Turin Italien - Deutschland 1:0 F-Spiel 544 10.06.1988 Düsseldorf Deutschland - Italien 1:1 EM-Vorrunde 532 18.04.1987 Köln Deutschland - Italien 0:0 F-Spiel 516 05.02.1986 Avellino Italien - Deutschland 1:2 F-Spiel 498 22.05.1984 Zürich Deutschland - Italien 1:0 F-Spiel 480 11.07.1982 Madrid Italien - Deutschland 3:1 WM-Endspiel 432 14.06.1978 Buenos Aires Italien - Deutschland 0:0 WM-Zwischenrunde 422 08.10.1977 Berlin Deutschland - Italien 2:1 F-Spiel 386 26.02.1974 Rom Italien - Deutschland 0:0 F-Spiel 353 17.06.1970 Mexiko-Stadt Italien - Deutschland 4:3 WM-Halbfinale 297 13.03.1965 Hamburg Deutschland - Italien 1:1 F-Spiel 281 31.05.1962 Santiago Italien - Deutschland 0:0 WM-Vorrunde 233 18.12.1955 Rom Italien - Deutschland 2:1 F-Spiel 228 30.03.1955 Stuttgart Deutschland - Italien 1:2 F-Spiel 172 05.05.1940 Mailand Italien - Deutschland 3:2 F-Spiel 168 26.11.1939 Berlin Deutschland - Italien 5:2 F-Spiel 158 26.03.1939 Florenz Italien - Deutschland 3:2 F-Spiel 134 15.11.1936 Berlin Deutschland - Italien 2:2 F-Spiel 93 01.01.1933 Bologna Italien - Deutschland 3:1 F-Spiel 75 02.03.1930 Frankfurt Deutschland - Italien 0:2 F-Spiel 71 28.04.1929 Turin Italien - Deutschland 1:2 F-Spiel 51 23.11.1924 Duisburg Deutschland - Italien 0:1 F-Spiel 40 01.01.1923 Mailand Italien - Deutschland 3:1 F-Spiel

