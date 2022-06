Fußball heute Vorschau: Länderspiel Deutschland gegen Italien (ZDF live)

Am morgigen Dienstag, dem 14. Juni, findet das Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022 gegen Italien statt. Ausgetragen wird das Duell im Borussia-Park in Mönchengladbach und Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das spannende Duell wird live auf ZDF im Free TV übertragen. Es ist quasi der Abschluss der Länderspielperiode: Deutschland spielte bisher drei Partien in der Gruppenphase der Gruppe A3. Alle Spiele gingen unentschieden 1:1 aus, auch das Hinspiel gegen Italien vor 10 Tagen endete 1:1. Will Hansi Flick das Final Four nächstes Jahr erreichen, muss nun endlich ein Sieg her!

4.Spieltag in der UEFA Nations League, Gruppe A 3

4.Spieltag in der UEFA Nations League, Gruppe A 3 Rückspiel Deutschland gegen Italien

Rückspiel Deutschland gegen Italien Hinspiel Italien – Deutschland endete 1:1

Hinspiel Italien – Deutschland endete 1:1 Bilanz gegen Italien: Sicht Italien 15 Siege, bei 12 Remis und 9 Niederlagen

Somit liegt die deutsche Nationalelf derzeit auf dem enttäuschenden dritten Platz in der Gruppenphase. Die Deutsche Nationalmannschaft konnte bei der Nations League noch keinen einzigen Sieg verzeichnen, zuletzt mehrten sich die Anzeichen einer neuen Krise der deutschen Nationalmannschaft. Im Hinspiel gegen Italien zeigte Deutschlands Kader sichtliche Schwächen, im Rückspiel am Dienstag kann sich das DFB-Team unter Hansi Flick erneut beweisen. Nun möchte man den Heimvorteil nutzen und zuhause endlich die ersten drei Punkte in der Nations League einfahren.

Deutschland gegen Italien bei der UEFA Nations League: Die Stimmung vor dem Spiel

Wie ist die Stimmungslage der beiden Mannschaften vor dem Rückspiel? Sowohl Deutschland als auch Italien werden hochmotiviert in das Länderspiel am Dienstag gehen. Denn die Ziele sind klar: Beide Nationalmannschaften wollen drei Punkte im Kampf um den Gruppensieg.

Hinspiel UEFA Nations League: Deutschland gegen Italien am 04.06.2022

Im Hinspiel gingen die beiden Nationalmannschaften unentschieden mit 1:1 auseinander. Italien ging in der 70. Minute in Führung: Kehrer ließ Gnonto zu viel Platz, dieser flankte auf Pellegrini, der den Ball dann im Tor versenkte. Drei Minuten gab Joshua Kimmich bereits die Antwort.

Deutschlands Stimmung vor dem Spiel gegen Italien

Die deutsche Nationalelf enttäuschte zuletzt in der Nations League mit einem dritten Remis in Folge. Während die deutsche Nationalelf nach dem 1:1 im ersten Spiel gegen Italien deutlich zufriedener mit der Leistung gegen England war, zeigte man sich gegen Ungarn wieder schwächer. Nachdem Ungarn bereits in der 6. Minute durch Zsolt Nagy mit 1:0 in Führung ging, konnte Jonas Hofmann zwar drei Minuten später zum 1:1 ausgleichen, dennoch blieb es bei dem ernüchternden 1:1 Ergebnis.

Manuel Neuer sagt im Interview nach dem letzten Spiel gegen Ungarn „Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet haben. Die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorn, die Leichtigkeit haben gefehlt“. Auch Bundestrainer Hansi Flick sagt „Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Spiel die Lehren ziehen.“

Italiens Stimmung vor dem Spiel gegen Deutschland

Italien liegt derzeit auf Platz 1 in der Gruppe A3 der Nations League. Beim Spiel gegen Ungarn konnten sie 2:1 gewinnen. Im letzten Spiel gegen England trennte man sich torlos. Im Hinspiel gegen Deutschland gab es ebenfalls ein Unentschieden. Auch bei Italien besteht Luft nach oben, obgleich man deutlich zufriedener mit den erreichten Punkten sein kann. Italiens Trainer Roberto Mancini sagt vor dem Rückspiel gegen Deutschland „Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, das ist Teil unseres Weges, voranzukommen“.

Aufstellung heute beim Länderspiel Deutschland gegen Italien

Wie wird die Formation am 14.06.2022 der beiden Mannschaften aussehen? Nationaltrainer Hansi Flick gab zuletzt bekannt, dass er nach anstrengenden Wochen für seine Spieler die Zeit nach dem Ungarn-Spiel für Regeneration nutzen werde. Im Anschluss bekomme die fitteste Elf die Chance, sich gegen Italiens Nationalelf zu bewähren. Nico Schlotterbeck ist gelb gesperrt, Serge Gnabry evtl. noch nicht wieder genesen.

Deutschland:

Die offizielle Aufstellung des Spiels Deutschland gegen Italien wird wie immer erst 60 Minuten vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Eine mögliche Aufstellung der deutschen Elf könnte wie folgt aussehen:

Neuer – Kehrer, Süle, Rüdoger -Hofmann, Kimmich, Goretzka, Raum – Havertz, Musiala – Werner

Italien:

Die Formation der italienischen Nationalelf besteht wahrscheinlich aus:

Donnarumma – Di Lorenza, Gatti. Acerbi, Dimarco – Davide, Frattesi, Locatelli, Tonali – Pessina, Scamacca, Pellegrini

Länderspiel heute Deutschland gegen Italien im TV auf ZDF

Das Rückspiel der deutschen Nationalelf beginnt am Dienstag, dem 14. Juni, um 20:45 und wird live im Free-TV auf ZDF ausgestrahlt. Bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn starten die Vorberichte. Die Partie findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt und wird von Jochen Breyer moderiert. Kommentiert wird das Ganze von Oliver Schmidt und als Experte wird Per Mertesacker zu Gast sein. Wer möchte, kann das Spiel auch kostenlos über den Live-Stream in der ZDF-Mediathek schauen.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.