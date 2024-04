Feuerwerk und Champagner: Inter feiert den Scudetto

Vor dem San Siro erleuchtete ein großes Feuerwerk den Himmel, während auf der Piazza del Duomo eine spektakuläre Pyroshow stattfand. Gleichzeitig genossen die Spieler von Inter Mailand eine ausgelassene Party in der Kabine mit viel Champagner. Dies geschah zur Feier ihres 20. Meistertitels, die man nach 33 Spieltagen in der italienischen Serie A feiert. „Wir haben Geschichte in der Serie A geschrieben“, freute sich Kapitän Lautaro Martinez, nachdem die Nerazzurri das prestigeträchtige Derby della Madonnina gegen AC Mailand gewonnen und eine herausragende Saison mit dem Gewinn des Scudettos abgeschlossen hatten.

Deutscher Junioren-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck mit dabei

Auch der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck war mit einer Champagnerflasche in der Hand mitten im Geschehen; er hatte in dieser Saison sieben Ligaspiele von Beginn an bestritten. Trotz Regens strömten Hunderte Fans auf den Platz vor dem Mailänder Dom, um den zweiten Stern für Inter zu feiern.

Zahlreiche Bundesliga-Profis

Zahlreiche ehemalige Bundesliga-Profis wie Hakan Calhanoglu, der diese Saison eine Schlüsselrolle bei Inter spielte, Torhüter Yann Sommer, Benjamin Pavard sowie Marcus Thuram und Henrich Mchitarjan sprangen in der Kabine bei der Feier mit. Außerdem feierte Trainer Simone Inzaghi, der als Spieler mit Lazio Rom 2000 Meister wurde, seinen ersten Titelgewinn als Trainer in der Serie A.

Der Titel hat für die Fans eine besondere Bedeutung. In Italien wird jedem Team für jeden zehnten Meistertitel ein Stern über dem Wappen verliehen. Bislang lagen Inter und Milan mit jeweils 19 nationalen Meisterschaften gleichauf. Dieses Mal sicherten sich die Nerazzurri den entscheidenden zweiten Stern gegen ihren Rivalen.

Kapitän Lautaro Martinez Torschützenkönig

Mit 23 Toren in 28 Ligaspielen wird der Argentinier und Kapitän Lautaro Martinez italenischer Torschützenkönig, in Europa belegt er damit Platz 4.

