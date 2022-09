Länderspiel Deutschland gegen England live auf RTL – Wann spielt Deutschland wieder?

Wann spielt Deutschland wieder?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Montag Abend 26. September 2022 auf die englische Nationalmannschaft, es ist das vorletzte Länderspiel vor dem Beginn der Fußball WM in Katar. England steht bereits als Absteiger fest und Deutschland kann nicht mehr erster werden, sodass es in dem Spiel nur noch „um die Ehre“ geht. Allerdings will Deutschland nach der Pleite gegen Ungarn die Wiedergutmachung – ein Sieg gegen England wäre eine perfekte Chance mit einem guten Gefühl aus der Nations League zu gehen. Das Länderspiel England gegen Deutschland findet im Wembley Stadion statt und wird live bei RTL übertragen.

Länderspiel Deutschland gegen England

Wie ist der Stand der deutschen Nationalmannschaft vor dem England-Spiel?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste gegen Ungarn am 23. September die erste Niederlage unter Hansi Flick einstecken. Deutschland kontrollierte gegen Ungarn zwar das Spielgerät, aber strahlte ziemlich wenig Torgefahr aus. Allerdings verteidigte Ungarn hochklassig und lies kaum etwas zu. Die Flick-Elf spielte mit etwas zu wenig Mut und Kreativität und das Spiel plätscherte über weite Strecken nur vor sich hin.

Nun soll es gegen England wieder etwas besser laufen. Möglicherweise kommt es der deutschen Mannschaft auch entgegen, dass England leicht favorisiert ist und sich selbst mehr am Spiel beteiligen wird als Ungarn. Daher könnten sich Räume eröffnen, die von den deutschen Angreifern besser genutzt werden können. Außerdem will Deutschland nach der Ungarn-Pleite heute etwas Zählbares aus England mitnehmen, um mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung für die WM 2022 zu starten.

Welche Spieler sind bei Deutschland gegen England dabei?

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlen weiterhin Kapitän Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka coronabedingt. Es ist gut möglich, dass im Tor wieder ter Stegen von Beginn an spielt. Auf der Goretzka-Position ist Gündogan neben Kimmich weiterhin die beste Alternative.

Außerdem könnte Flick im Vergleich zum Ungarn-Spiel eine leichte Rotation einbauen. In der Innenverteidigung muss Rüdiger durch die zweite Gelbe Karte pausieren. Nun könnten Süle und Schlotterbeck spielen bzw der erstmalig berufene Bella-Kotchap . Als Linksverteidiger könnte Gosens den Vorzug vor Raum erhalten. Als Rechtsverteidiger spielt wohl möglich Kehrer von Beginn, da er defensiv stabiler ist als Hofmann oder Henrichs. Außerdem könnten in der Offensive Havertz und Musiala in die Startelf rücken. Mögliche Streichkandidaten sind Werner und Gnabry, die gegen Ungarn ebenfalls ausgewechselt wurden.

Deutschland gegen England mögliche Aufstellung

Die offizielle Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft wird eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Allerdings dürfte bereits klar sein, dass Flick wieder im 4-2-3-1 spielen lässt.

Wie ist der Stand bei der englischen Nationalmannschaft?

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat eine enttäusche Nations-League-Saison hinter sich an deren Ende der Abstieg in Liga B steht. England konnte aus 5 Spielen lediglich 2 Punkte holen und muss nun den Abstieg antreten. Heute will England gegen Deutschland aber wenigstens einen Sieg holen. Allerdings läuft bei England derzeit nur wenig zusammen. Nach dem verlorenen EM 2021 Finale hat England nur durchschnittliche Leistungen gezeigt. Ähnlich wie Italien ging es nach dem EM-Finale bergab.

Wer ist Favorit bei England gegen Deutschland?

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist heute Favorit gegen Deutschland. England hat eine Siegquote von 2.37, während Deutschland lediglich auf eine 3.00 kommt. Die Wettquote für ein Remis beträgt 3.25.

Wie ist die Länderspielbilanz England gegen Deutschland?

Bisher fand das Länderspiel England gegen Deutschland 38-mal statt. England gewann 17 Spiele – Deutschland konnte 15-mal gewinnen. Außerdem gab es 6 Remis. Beim Torverhältnis führt England mit 81:56 Toren.

Der letzte Sieg für Deutschland war das 1:0 am 22. März 2017, wo Lukas Podolski den Siegtreffer absolvierte – es war sein Abschiedsspiel. Bei der EM 2021 warf England Deutschland aus dem Turnier, es war das letzte Spiel von Jogi Löw als Trainer.

Wo wird England gegen Deutschland übertragen?

Das Länderspiel Deutschland gegen Ungarn wird bei RTL live übertragen. Der Beginn der Übertragung ist um 20:15 Uhr. Die Moderation übernehmen Florian König mit Experte Lothar Matthäus. Die Field-Reporter*innen sind Laura Papendick und Felix Görner. Außerdem wird das Spiel von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.