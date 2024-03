Während der Anstoß zur Fußball Europameisterschaft 2024 in knapp 100 Tagen gegen Schottland stattfindet, gibt es vorher noch einige weitere Länderspiele zum testen. Am 23.März spielt Deutschland gegen Frankreich und am 26.März gegen die Niederlande. Was wir noch gar nicht kennen: Die neuen Deutschland DFB EM Trikots 2024, die deutsche Nationalspieler bei der EM Endrunde tragen wird. Mittlerweile gibt es allerhand Leaks, die das Design der neuen Deutschland Trikots bestätigen. Am 14.März soll es nun die neuen DFB Trikots geben – So sehen sie aus:

Die Vorfreude auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland steigt mit jedem Tag, und ein besonderer Hype gilt den neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Traditionell von Adidas gefertigt, ist das Design der DFB-Trikots bislang ein gut gehütetes Geheimnis, trotz verschiedener durchgesickerter Informationen, die vermeintliche Entwürfe vorab enthüllt haben könnten. Die offizielle Präsentation wird am 14. März 2024 stattfinden, gerade rechtzeitig für die anstehenden Länderspiele der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande und Frankreich.

Mit dem Tragen des neuen Trikots wird auch eine Verbindung zur Geschichte und den Erfolgen des deutschen Fußballs hergestellt. Fans und Spieler dürfen gleichermaßen gespannt sein, wie das Trikot, das bei der EM 2024 in den heimischen Stadien zum Einsatz kommen wird, an die legendären Designs vergangener Wettbewerbe anknüpfen wird. Eine Übersicht der EM 2024 Trikots von verschiedenen Herstellern, darunter Adidas, Nike und Puma, bietet bereits einen ersten Eindruck von der aktuellen Mode auf den europäischen Fußballfeldern.

Auch die anderen Nationalmannschaften, die von adidas ausgerüstet werden, erhalten neue Trikots: Argentinien für die im Sommer stattfindende Copa America, Italien, Belgien und Spanien. Die Trikots ähneln sich mit dem Rautenmuster und den Streifen an den Seiten.

Wann kommt das neue Deutschland Trikot 2024?

Die erwartete Einführung der neuen Deutschland-Trikots für die EM 2024 steht kurz bevor. Adidas wird diese begehrten Artikel am 14. März zuerst in ausgewählte Geschäfte bringen; Online-Käufe sind ebenfalls möglich. Ab dem 21. März sind die Trikots dann flächendeckend verfügbar, auch im DFB Fanshop, welcher sich vorab eine kurze exklusive Verkaufsphase sichert.

Wie wird das neue Deutschland EM 2024 Trikot aussehen?

Das offizielle Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 präsentiert sich in den traditionellen Farben Weiß und Schwarz. Es greift ein wenig das Design des DFB-Trikots von 1994 auf, insbesondere durch die Integration der Rauten in Schwarz-Rot-Gold.

Details über das neue DFB Heimtrikot:

Hauptfarbe: Weiß

Hose und Stutzen: Schwarz

Besonderheit: Rautenmuster in den deutschen Nationalfarben

Inspiriert von: WM-Trikot 1994

Das Auswärtstrikot zeigt hingegen eine mutige Wahl mit einem Farbverlauf, der von Magenta zu Lila wechselt. Die Wahl dieser Farbpalette stellt eine Abkehr von bisherigen Auswärtstrikotfarben Rot, Schwarz und Grün dar und signalisiert eine frische Richtung für die Auswärtsspiele.

Informationen zum Away Trikot:

Grundfarbe: Farbverlauf Magenta zu Lila

Bisherige Farben: Rot, Schwarz, Grün

Das neue Trikotdesign verbindet historische Anspielungen mit modernen Elementen und spiegelt den innovativen Geist des deutschen Fußballs wider.

Deutschland EM Trikot 2024 – die Leaks

Die Farbauswahl für die adidas EM Trikots 2024 des DFB steht fest: Heimtrikot in klassischem Weiß und das Awaytrikot präsentiert sich in einem ungewöhnlichen Rosa-Lila-Verlauf.

Die anlässlich der Fußball-EM 2024 entworfenen Trikots spiegeln eine moderne Farbgebung wider, während sie gleichzeitig Authentizität bewahren. Die Webseite footyheadlines hatte das Design schon vor einiger Zeit geleakt. Eine offizielle Stellungnahme von Ausstatter Adidas oder dem DFB gab es bisher noch nicht.

Leak DFB Heimtrikot 2024 für die EM 2024

Das neuen Deutschland DFB EM Heimtrikot 2024 ist auf der Vorderseite weiß. Auffällig sind die Schultern, die ein Rautenmuster in den deutschem Farben schwarz-rot-gelb zeigen. Das sieht stark aus. An den Seiten gibt es zwei schwarze Streifen, die an das Wm-Trikot von 2006 erinnert.

Leak DFB Auswärtstrikot 2024 für die EM 2024

Das neue DFB Auswärtstrikot zeigt innovative Designs mit noch nie da gewesenen Farben. Es repräsentiert Tradition mit modernem Flair. Farbgebung und Muster wirken zeitgemäß, haben aber nichts mit den deutschen Farben zu tun. Eher mit dem UEFA TV-Sponsor Magenta – denn das dunkelblau von unten nach oben verlaufende Trikot sieht eher nach auffälligem Torwarttrikot aus.

Was kosten die neuen Deutschland DFB EM Trikots 2024?

Die neuen DFB EM Trikots für 2024 werden ab dem 14. März in ausgewählten Geschäften erhältlich sein und ab dem 21. März flächendeckend verfügbar, einschließlich im DFB Fanshop. Details zu den Kosten wurden noch nicht bekannt gegeben, aber sie werden wahrscheinlich in einem ähnlichen Preisbereich wie frühere Trikots liegen. Die letzten WM Trikots 2020 kosteten im UVP 89,90 EUR. die Authentic Trikots haben 149,90 EUR gekostet, waren dafür aber auch hochwertiger verarbeitet. Die Kindertrikots kosteten 69,95 EUR.