Fußball heute RTL Italien vs. Deutschland: Fußball Länderspiel Vorbericht zur UEFA Nations League

Fußball heute: Am Samstag, dem 4. Juni 2022, ist es endlich so weit: Das erste Länderspiel der deutschen Nationalelf in der UEFA Nations League in der Gruppenphase der Gruppe A3 steht an. Der Auftakt könnte nicht spannender sein, denn Deutschland trifft auf den amtierenden Europameister Italien. Der Klassiker zwischen Deutschland und Italien wird im Stafio Renato Dall`Ara in Bologna ausgetragen. Um 20:45 Uhr geht es los, RTL überträgt das Spiel live im TV ab 20:45 Uhr.



Der deutsche Bundestrainer Hansi Flick schaut sehr optimistisch auf den Auftakt gegen Italien und freut sich darauf, sich endlich wieder „mit den Besten der Welt messen zu können“. Die Nations League sieht er als Chance, die deutsche Nationalelf für die WM 2022 in Katar zu rüsten. „Wir können in diesen Spielen zeigen, wie weit wir sind. Danach haben wir zwischen September und November noch sechs Wochen, in denen wir die richtigen Schlüsse für die WM ziehen können“.

Übertragung: Deutschland gegen Italien im TV bei RTL live



Das Auftaktspiel Deutschland gegen Italien beginnt am 4. Juni 2022 um 20:45 Uhr. Das Duell wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Wer das Länderspiel lieber online im Live-Stream schauen möchte, kann den Streamingdienst von RTL + nutzen. Allerdings liegen hier die Gebühren bei 4,99 € im Monat. Marco Hagemann wird das Spiel kommentieren, Florian König wird mit RTL-Experte Lothar Matthäus in das Spiel einführen und nach dem Spiel analysieren.

UEFA Nations League: Die Ausgangslage vor dem Länderspiel Deutschland Italien

Zum Auftakt am 4. Juni treffen zwei Traditionsmannschaften aufeinander: Deutschland und Italien. Wie ist die Ausgangslage der beiden Teams vor dem Duell in der Nations League?

Fußball Nationalmannschaft von Italien

Während Italien auf Platz 6 der aktuellen FIFA Weltrangliste steht, findet man Deutschland erst sechs Plätze darunter auf Rang 12 wieder. Obwohl sich Italien 2021 noch mit einer hervorragenden fußballerischen Leistung den Europameister-Titel sicherte, zeigen sie seitdem Unsicherheiten auf dem Platz. Bei den Qualifikations-Playoffs verloren sie überraschend und konnten sich somit wider Erwarten nicht für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren. Die Nationalmannschaft und italienischen Fans hoffen dennoch derzeit noch darauf, bei der WM 2022 in Katar dabei sein zu dürfen. Denn es wird eine Disqualifikation von Ecuador diskutiert. Als am besten auf der FIFA-Weltrangliste platzierte Mannschaft ohne WM-Ticket würde die Squadra Azurra nachrücken.

Fußball Nationalmannschaft von Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft konnte bei den letzten großen Turnieren nicht wirklich glänzen und ihr Können unter Beweis stellen. Deutschland schied bei der WM 2018 in Russland zum ersten Mal in der Fußballgeschichte bereits in der Vorrunde aus. Drei Jahre später, bei der EM 2021, mussten sie schon im Achtelfinale den Heimweg antreten. Umso mehr Motivation haben die deutschen Nationalspieler für die diesjährige Nations League und die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, um endlich wieder zu den besten Fußballmannschaften der Welt zu gehören. Bundestrainer Hansi Flick will „zurück an die Weltspitze, wenn das möglich ist. Das ist ein Prozess und eine Entwicklung.“ Doch bei der UEFA Nations League möchte man den Anfang machen. Während nicht jede Nationalmannschaft das Turnier direkt nach dem Saisonende in den einzelnen Ländern ernst nimmt, sieht dies bei den deutschen Fußballern anders aus.

Aufstellung: Deutschland – Italien

Die deutsche Startaufstellung besteht aus einem 4-2-3-1-System und höchstwahrscheinlich wird Hansi Flick mit den folgenden Spielern den Auftakt zur UEFA Nations League bestreiten.

Neuer – Kehrer, Rüdiger, Süle, Hofmann – Goretzka, Kimmich, Sané, Müller, Gnabry – Werner

Italiens Nationalelf spielt das Auftaktspiel bei der Nations League wahrscheinlich in einem 4-3-3:

Donnarumma – di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola, Pellegrini, Verrati, Tonali – Raspadori, Insigne – Belotti

Länderspiel-Historie: Die letzten Spiele von Deutschland gegen Italien

Wie war die Bilanz der letzten Länderspiele von Italien gegen Deutschland? Oftmals spannend ist auch ein Blick in die Vergangenheit der beiden Nationalmannschaften. Denn natürlich trafen diese schon unzählige Male aufeinander.

Deutschland spielte bisher insgesamt 36 Länderspiele gegen Italien. Davon konnte die deutsche Nationalmannschaft zehn Siege erreichen und unterlag den Italienern fünfzehnmal. Beim EM-Viertelfinale 2016 gewann Deutschland im spannenden Elfmeterschießen 6:5 gegen die italienische Traditionsmannschaft. Das letzte Spiel der beiden Mannschaften war allerdings ein 0:0 Testspiel im Jahr 2016. Dennoch spricht die jüngste Vergangenheit eher für die deutsche Mannschaft. Es bleibt also spannend, wie das 37. Duell zwischen Deutschland und Italien verläuft.

