Fußball heute: Vorschau Länderspiel Deutschland gegen Ungarn – Wer spielt heute? Aufstellung GER-HUN

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es am Freitag 23. und am Montag 26. September 2022 um den erstmaligen Einzug ins Final Four der UEFA Nations League 2022/23. Das deutsche Nationalteam hat es selbst in der Hand Tabellenführer in der Gruppe 3 der Liga A zu werden. Mit Siegen gegen Ungarn und England wäre die Teilnahme am Finalturnier sichergestellt. Das Ziel ist klar: Bundestrainer Hansi Flick und seine Spieler wollen den Titel holen. Dafür ist ein Sieg gegen Ungarn Pflicht. Das Länderspiel gegen Ungarn findet am Freitagabend um 20:45 Uhr in Leipzig statt und wird im ZDF übertragen.

Wie läuft es bei der deutschen Nationalmannschaft vor dem Ungarn-Spiel?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat seit der Amtsübernahme von Bundestrainer Hansi Flick gut funktioniert. In 13 Spielen unter Flick holte die deutsche Elf 2,38 Punkte, gewann alle Spiele in der WM 2022 Qualifikation und besiegte zuletzt Europameister Italien mit 5:2.

Das erste Jahr unter Hansi Flick hätte kaum besser laufen können. Dementsprechend positiv sind auch einige Wortmeldungen im Vorfeld des Ungarn-Spiels. Beispielsweise meint Kai Havertz, dass der Neuanfang bereits Früchte getragen hat. Zu den Zielen des Nationalteams äußerte sich Havertz im Kicker: „Wir haben das klare Ziel, die Gruppe zu gewinnen und damit das Final Four im Juni zu erreichen. Dann geht es um einen Titel, und als Fußballer willst du alles mitnehmen, was geht.“

Vor dem Spiel gegen Ungarn könnte die Stimmung trotzdem besser sein. Beim großen Bayern-Block herrscht Krisenstimmung aufgrund des vermasselten Saisonstarts im Verein. Hinzu kommt die Reus Verletzung, die zum Glück nicht so schlimm ist. Gegen Ungarn könnten sich viele Spieler ein bisschen den Frust wegspielen – mal schauen, ob das klappt.

Welche Spieler sind bei Deutschland gegen Ungarn dabei?

Bei der Nominierung der deutschen Nationalmannschaft hatte Hansi Flick eine Überraschung parat. Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap wurde zum ersten Mal für die DFB-Auswahl berücksichtigt. Außerdem sind die Flick-Debütanten David Raum, Lukas Nmecha und Nico Schlotterbeck wieder dabei.

Eine weitere kleine Überraschung ist die Nominierung von Max Arnold, der nachnominiert wurde, weil Goretzka coronabedingt abreiste. Weiterhin ist Kapitän Neuer wegen Corona raus. Für ihn ist Oliver Baumann dabei. Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen mit dabei, Spieler wie Müller, Rüdiger, Kimmich oder Gnabry dürfen nicht fehlen.

Die mögliche deutsche Startelf: ter Stegen – Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan, Kimmich, Havertz, Müller, Sané – Werner

Die mögliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft kommt noch. Allerdings dürfte bereits klar sein, dass Flick wieder im 4-2-3-1 spielen lässt. Gehen wir die Mannschaftsteile durch.

Tor : Nach dem Ausfall von Kapitän ist ter Stegen die erste Wahl auf den Platz zwischen den Pfosten.

: Nach dem Ausfall von Kapitän ist ter Stegen die erste Wahl auf den Platz zwischen den Pfosten. Innenverteidiger : Rüdiger dürfte nach seinem Wechsel zu Real gesetzt sein. Außerdem stehen Süle, Schlotterbeck und Ginter zur Verfügung. Top-Optionen auf der gewohnt stark besetzten Position.

: Rüdiger dürfte nach seinem Wechsel zu Real gesetzt sein. Außerdem stehen Süle, Schlotterbeck und Ginter zur Verfügung. Top-Optionen auf der gewohnt stark besetzten Position. Außenverteidiger : Auf links gibt es den Zweikampf zwischen Raum und Gosens. Rechts sind Kehrer, Henrichs und Hofmann die Optionen – die personelle Besetzung ist abhängig vom Spielidee und Gegner.

: Auf links gibt es den Zweikampf zwischen Raum und Gosens. Rechts sind Kehrer, Henrichs und Hofmann die Optionen – die personelle Besetzung ist abhängig vom Spielidee und Gegner. Zentrales Mittelfeld : Nach dem Ausfall von Goretzka sind Kimmich und Gündogan wahrscheinlich gesetzt. Arnold ist eine gute Alternative – Musiala kann ebenfalls auf der Position spielen.

: Nach dem Ausfall von Goretzka sind Kimmich und Gündogan wahrscheinlich gesetzt. Arnold ist eine gute Alternative – Musiala kann ebenfalls auf der Position spielen. Offensives Mittelfeld und Außen : Auf diesen Positionen kommt keiner am Bayern-Block vorbei. Sané, Gnabry und Müller müssen hier was reißen.

: Auf diesen Positionen kommt keiner am Bayern-Block vorbei. Sané, Gnabry und Müller müssen hier was reißen. Mittelsturm: Ein bisschen das Sorgenkind. Werners Marktwert sinkt ebenso rapide, weil er auch in Leipzig kaum noch das Tor trifft. Alternativen sind Mangelware: Nmecha und Adeyemi sind allerdings noch jung und können reinwachsen.

Wer ist Favorit bei Deutschland gegen Ungarn?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist hoher Favorit gegen Ungarn. Deutschland hat eine Siegquote von 1.25. Hingegen hat Ungarn nur eine 11.00. Deutschland hat beste Aussichten heute die Tabellenführung zu übernehmen.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 4 2 1 1 7:3 +4 7 2 🇩🇪 Deutschland 4 1 3 0 8:5 +2 6 3 🇮🇹 Italien 4 1 2 1 5:7 +2 5 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 4 0 2 2 1:6 -5 2

Wie ist die Länderspielbilanz Deutschland gegen Ungarn?

Die Länderspielbilanz zwischen Deutschland und Ungarn ist einigermaßen ausgeglichen. Bisher gab es 36 Länderspiele von denen Deutschland 13 Stück gewann. Hingegen holte Ungarn 11 Siege. Außerdem gab es 12 Remis. Das Torverhältnis beträgt 74:67 Tore für Deutschland.

Bei den letzten 2 Duellen trennten sich die Teams unentschieden. Bei der EURO 2021 spielten die Teams 2:2 und das Hinspiel der Nations League endete 1:1.

Wo wird Deutschland gegen Ungarn übertragen?

Das Länderspiel Deutschland gegen Ungarn wird im ZDF live übertragen. Der Beginn der Übertragung ist um 20:15 Uhr. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer gemeinsam mit Experte Christoph Kramer. Kommentator des Spiels aus Leipzig ist Béla Réthy.