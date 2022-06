Fußball heute Länderspiel Deutschland gegen Italien in der UEFA Nations League

Heute am Dienstag, den 14. Juni, tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Rückspiel der UEFA Nations League 2022 gegen Italien an. Ausgetragen wird das Länderspiel im Borussia-Park in Mönchengladbach und um 20:45 Uhr angepfiffen. ZDF überträgt das Duell live im Free TV und zusätzlich im Livestream in der ZDF-Mediathek. Das Hinspiel der beiden Mannschaften in Bologna ging mit einem ernüchternden 1:1 aus. Für die deutsche Nationalelf ist im heutigen Länderspiel gegen den amtierenden Europameister Italien alles offen. Wenn die deutsche National-Mannschaft heute gewinnt, können sie sich an die Tabellenspitze setzen. Sollten sie gegen Italien verlieren, droht ihnen der Absturz an das Ende der Tabelle in ihrer Gruppe A3.

Deutschland – Italien heute

Deutschland gegen Italien bei der UEFA Nations League: Die Ausgangslage vor dem Spiel

Wie ist die Ausgangslage von Deutschland und Italien vor dem Rückspiel?

Hinspiel Deutschland gegen Italien am 04.06.2022

Das Hinspiel ging für beide Mannschaften mit einem enttäuschenden 1:1 aus. Nachdem der italienische Stürmer Pellegrini in der 70. Minute das 1:0 erzielte, konnte Joshua Kimmich nur drei Minuten später ausgleichen. Bei dem Ergebnis blieb es aber und keine der beiden Mannschaften konnte sich durchsetzen.

Termin Team I - Team II Turnier 04.06. 🇮🇹 Italien 1:1 🇩🇪 Deutschland Nations L. 07.06. 🇩🇪 Deutschland 1:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Nations L. 11.06. 🇭🇺 Ungarn 1:1 🇩🇪 Deutschland Nations L. 14.06. 🇩🇪 Deutschland Vorschau 🇮🇹 Italien Nations L.

Deutschlands Stimmung vor dem Spiel gegen Italien

Die deutsche Nationalelf hat sich bei der Nations League bis jetzt mehr erhofft als drei Remis in Folge. Im Spiel gegen England zeigte sich Bundestrainer Hansi Flick noch sehr zufrieden mit der Leistung seines Kaders, er lobte die Mannschaft und ihre Performance auf dem Platz. Beim letzten Spiel gegen Ungarn spricht Flick von einem deutlichen „Rückschritt“ der deutschen Nationalmannschaft. Im Interview sagt er „Wir haben einfach ohne Überzeugung aufgebaut, waren zu schleppend im Spielaufbau. Wir haben es dem Gegner relativ einfach gemacht, kompakt zu stehen“. Gegen Italien müssen sich die Nationalspieler somit wieder mehr anstrengen.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇮🇹 Italien 3 1 2 0 3:2 +1 5 2 🇭🇺 Ungarn 3 1 1 1 3:3 0 4 3 🇩🇪 Deutschland 3 0 3 0 3:3 0 3 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 3 0 2 1 1:2 -1 2

Ungarn ging bereits in der 6. Minute durch ein Tor von Zsolt Nagy mit 1:0 in Führung, Jonas Hofmann antwortete bereits drei Minuten später mit einem Ausgleichstor. Die restliche Spielzeit blieb das Duell torlos und endete somit 1:1. Manuel Neuer sagte im Interview nach der Partie gegen Ungarn „Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet haben. Die Zielstrebigkeit im Spiel nach vorn, die Leichtigkeit haben gefehlt“. Im Hinblick auf das Spiel gegen Italien sagt Bundestrainer Hansi Flick „Das wird auch nicht einfach. Aber trotzdem erwarten wir von der Mannschaft, dass sie da alles reinlegt und sich dann mit einem Sieg in den Urlaub verabschiedet“.

Italiens Stimmung vor dem Spiel gegen Deutschland

Italien ist mit Platz 1 derzeit Tabellenführer in der Gruppenphase Gruppe A3 in der der Nations League. Beim Duell gegen Ungarn gewannen sie mit 2:1. Im letzten Spiel gegen England reichte es für ein Unentschieden. Im Hinspiel gegen Deutschland trennten sie sich ebenfalls remis, wobei die Italiener über weite Strecken des Spiels überlegen waren.

Aufstellung heute beim Länderspiel Deutschland gegen Italien

Wie wird die Aufstellung heute beim Spiel Deutschland gegen Italien aussehen? Die offizielle Aufstellung wird erst ca. 60 Minuten vor Spielbeginn bekannt gegeben.

Deutschland:

Der Bundestrainer findet aktuell viele Schwachstellen im deutschen Team, abgesehen von Torwart Manuel Neuer. „Es ist meistens so, dass wenn der Torwart herausragend ist, dann stimmt ein bisschen was im Spiel nicht“. Der Mannschaft fehlte es insgesamt an Entschlossenheit und Dynamik.

Wahrscheinlich wird die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft wie folgt aussehen:

Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Hofmann, Müller, Sané – Havertz

Italien:

Die Aufstellung der italienischen Nationalelf besteht wahrscheinlich aus:

Donnarumma – Di Lorenza, Gatti. Acerbi, Dimarco – Davide Frattesi, Locatelli, Tonali – Pessina, Scamacca, Pellegrini

Länderspiel heute Deutschland gegen Italien im TV auf ZDF

Das Rückspiel Deutschland gegen Italien beginnt heute, am 14. Juni, um 20:45 Uhr auf ZDF. Bereits eine halbe Stunde vorher starten die Vorberichte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Duell wird im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen und von Jochen Breyer moderiert. Kommentiert wird die Partie von Oliver Schmidt und als Experte ist Mertesacker zu Gast Das Spiel kann man nicht nur auf ZDF im Free-TV, sondern auch kostenlos über den Live-Stream in der ZDF-Mediathek sehen.

