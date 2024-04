Hummels will weitermachen – Zukunft bei BVB?

Gänsehaut-Feeling im Iduna Park: Mats Hummels, der 35-jährige Verteidiger, erlebte nach dem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League eine Nacht, die ihn zum Nachdenken anregte. Die elektrisierende Atmosphäre im Stadion und die Leidenschaft der Fans haben ihn tief bewegt. Auf Instagram teilte er seine Gedanken und Gefühle: „Ich sage es euch. Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel auf dem Platz gestanden habt, dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball. Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion. So was gibt es nur hier, das vergisst man nie! Nie!“

Hummels‘ Zukunft: Verlängerung in Sicht?

Die Fußballwelt hält den Atem an: Mats Hummels, Weltmeister von 2014, könnte seine Karriere entgegen aller Erwartungen fortsetzen. Obwohl sein Vertrag im Sommer auszulaufen scheint, gibt es Spekulationen über eine Verlängerung um eine weitere Saison. Gespräche mit Sportdirektor Sebastian Kehl (44) haben bereits stattgefunden und die Anzeichen deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung hoch ist.

Verhandlungen hinter den Kulissen

Die Vertragsverhandlungen scheinen positiv zu verlaufen. Kehl und Hummels haben eine starke Beziehung, und die Leistungen von Hummels in den 34 Pflichtspielen der Saison haben gezeigt, dass er noch immer auf hohem Niveau mitspielen kann. Der erfahrene Spieler scheint bereit, seine beeindruckende Karriere um mindestens ein weiteres Jahr zu verlängern.

Eine Karriere voller Höhepunkte

Bis zur finalen Entscheidung über seine Zukunft ist es noch ein Weg, aber die Fans und der Fußballer selbst wissen, dass solche Momente wie im Spiel gegen Atlético nicht alltäglich sind. Hummels, der in den letzten Jahren immer wieder durch seine Leistung glänzte, steht möglicherweise vor der Verlängerung einer ohnehin schon legendären Karriere.

Bundesliga 2023/2024 23 18 5 1440′ 4 0 1 3 (0) 0 0 Champions League 2023/2024 10 10 0 900′ 2 0 0 0 (0) 1 1 DFB Pokal 2023/2024 2 2 0 180′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 35 30 5 2520′ 6 0 1 3 (0) 1 1 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 35 - Per Game In Startaufstellung 30 0.9 Per Game Minuten 2520 72.0 Per Game Tore 3 0.1 Per Game Assists 1 0.03 Per Game

Für Gegen H/A Ergebnis Bundesliga 2023/2024 Bayer Leverkusen H U 1:1 90′ 0 0 Borussia Mönchengladbach A S 1:2 19′ 0 0 VfB Stuttgart H N 0:1 90′ 0 0 Bayern München A S 0:2 90′ 0 0 Eintracht Frankfurt H S 3:1 90′ 1 0 Werder Bremen A S 1:2 45′ 0 0 Union Berlin A S 0:2 0′ 0 0 1899 Hoffenheim H N 2:3 11′ 0 0 VfL Wolfsburg A U 1:1 0′ 0 0 SC Freiburg H S 3:0 2′ 0 0 1.FC Heidenheim A U 0:0 0′ 0 0 Vfl Bochum H S 3:1 7′ 0 0 FSV Mainz 05 H U 1:1 45′ 0 0 RB Leipzig H N 2:3 15′ 0 0 Bayer Leverkusen A U 1:1 90′ 0 0 Borussia Mönchengladbach H S 4:2 90′ 0 0 VfB Stuttgart A N 2:1 28′ 0 0 Bayern München H N 0:4 90′ 0 0 Eintracht Frankfurt A U 3:3 70′ 0 0 Werder Bremen H S 1:0 90′ 0 0 Union Berlin H S 4:2 73′ 0 0 1899 Hoffenheim A S 1:3 90′ 0 0 VfL Wolfsburg H S 1:0 90′ 0 0 SC Freiburg A S 2:4 90′ 2 0 1.FC Heidenheim H U 2:2 0′ 0 0 Vfl Bochum A U 1:1 45′ 0 0 1.FC Köln H S 1:0 90′ 0 0 Champions League 2023/2024 Atlético Madrid H S 4:2 90′ 0 1 Atlético Madrid A N 2:1 90′ 0 0 PSV Eindhoven H S 2:0 90′ 0 0 PSV Eindhoven A U 1:1 90′ 0 0 Paris Saint Germain (PSG) H U 1:1 90′ 0 0 AC Milan A S 1:3 90′ 0 0 Newcastle H S 2:0 90′ 0 0 Newcastle A S 0:1 90′ 0 0 AC Milan H U 0:0 90′ 0 0 Paris Saint Germain (PSG) A N 2:0 90′ 0 0 DFB Pokal 2023/2024 VfB Stuttgart A N 2:0 90′ 0 0 1899 Hoffenheim H S 1:0 0′ 0 0 Schott Mainz A S 1:6 90′ 0 0

FAQ’s

Wird Hummels wirklich seine Karriere fortsetzen? Die Anzeichen verdichten sich. Nach dem emotionalen Post und den erfolgreichen Gesprächen mit Kehl scheint eine Vertragsverlängerung wahrscheinlicher denn je.

Kann Hummels die Leistung der aktuellen Saison in das nächste Jahr übertragen? Mats Hummels hat in dieser Saison unter Beweis gestellt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Seine Performance in den letzten Spielen zeigt, dass er auch in der kommenden Saison eine Schlüsselrolle einnehmen könnte.

Was bedeutet diese Entwicklung für den BVB? Sollte Hummels bleiben, wäre das ein klares Zeichen der Stabilität und Erfahrung für die Mannschaft. Seine Führungsstärke und sein taktisches Verständnis sind unersetzlich, und der BVB würde davon sicherlich profitieren.