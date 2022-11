Länderspiel Deutschland – Oman am 16.11.2022 – letztes Testspiel vor der WM 2022

Bevor die deutsche Fußballnationalmannschaft nach Katar ins WM-Quartier reisen wird, geht der Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft ins mehrtägige Trainingslager in den Oman. Nur knapp 2 Flugstunden entfernt von Katar, dem Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit demselben Klima wird die deutsche Nationalelf am Mittwoch Abend um 18 Uhr gegen die Nationalmannschaft aus dem Oman, FIFA-Weltranglistenplatzierung 75, spielen. Ein dankbarer Testgegner. Vom letzten Länderspiel vor der WM erhofft sich der Bundestrainer Einblicke in den Fitness-Stand der Nationalspieler. Das Länderspiel wird im ZDF übertragen.

Letztes Länderspiel vor der Fußball-WM in Katar

Am Montagabend 14.11. fliegt der deutsche Tross von Frankfurt in den Oman in die Hauptstadt Muskat, wo man bis zum 18.11. verweilen wird. Am 16.11. spielt die deutsche Nationalmannschaft dann in einem Testspiel gegen den Oman, der sich nicht für die Endrunde in Katar qualifizieren konnte.

Es wird nicht viel Zeit sein für das Trainerteam rund um Hansi Flick aus den Nationalspielern ein funktionierendes Team zu formen. Am 15.11. wird es eine Trainingseinheit im Sultan-Qabus-Sportzentrum von Muskat geben, bevor dann schon einen Tag später das letzte Länderspiel anstehen wird.

Länderspiel Deutschland – Oman am 16.11.2022 Letztes Länderspiel vor der WM am 16.11.2022

Letztes Länderspiel vor der WM am 16.11.2022 Deutschland gegen den Oman

Deutschland gegen den Oman Oman Weltrangliste: Platz 75

Oman Weltrangliste: Platz 75 Bilanz: 1 Sieg Deutschlands 1998

DFB Kaderernennung am Donnerstag, 10.11.2022

Bundestrainer Flick wird erst am Donnerstag, 10.11. seinen 26 Mann starken WM-Kader bekannt geben. Abhängig davon wird dann auch die Aufstellung aussehen.

Wie sieht die Aufstellung gegen den Oman aus?

Zugegeben, es ist kein starker Gegner, sondern ein dankbarer Aufbaugegner, der einiges in der Aufstellung möglich lassen wird. Denkbar ist, dass der Bundestrainer in der ersten Halbzeit seine vermeintlich beste Aufstellung auflaufen lassen wird. In der 2.Halbzeit werden dann einige Positionen ausgetauscht um eventuell die Backup-Lösungen spielen zu lassen.

So könnte die Aufstellung Deutschland gegen Oman aussehen:

Neuer – Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Gündogan – Musiala, Müller, Sané – Havertz

Hier gibt es die letzten Aufstellungen von Deutschland.

Wie sieht die Bilanz gegen den Oman aus?

Gegen die Fußball-Nationalmannschaft vom Oman hat Deutschland erst einmal gespielt, am 18.02.1998 gab es einen 2:0 Sieg an derselben Stelle in Muscat. Damals war Berti Vogts Bundestrainer und Andreas Köpke stand im Tor, Oliver Bierhoff stand auch auf dem Platz. Die Tore erzielten Jürgen Kohler und Jörg Heinrich. Jens Lehmann kam für Andreas Köpke, Andreas Möller kam für Lars Ricken und Stefan Reuter kam für Sven Kmetsch ins Spiel.

Wo steht der Oman in der FIFA-Weltrangliste?

Die Fußball-Nationalmannschaft des Oman steht derzeit auf dem Weltranglistenplatz 75 in der FIFA-Weltrangliste. Immerhin konnte man in der asiatischen WM-Qualifikation 2:0 gegen China und 1:0 gegen den Vietnam gewinnen. Gegen den WM-Teilnehmer Australien spielte man 2:2, gegen Saudi-Arabien verlor man 0:1.

Wann spielt Deutschland wieder?

Das nächste Länderspiel von Deutschland findet am Mittwoch, 16.11.2022 um 18 Uhr Deutscher Zeit gegen den Oman statt. Bei der Fußball WM wird Deutschland gegen Japan (23.11.2022, ab 14 Uhr MEZ), Spanien (27.11.2022, ab 20 Uhr MEZ) und Costa Rica (01.12.2022, ab 20 Uhr MEZ) spielen.

In welchem DFB Trikot spielt Deutschland gegen den Oman?

Im September spielte man im neuen WM 2022 Heimtrikot gegen Ungarn und England, das neue Awaytrikot von adidas kam noch nicht zum Einsatz. Deshalb denken wir, dass Deutschland im neuen DFB Auswärtstrikot 2022 auflaufen wird.

Wer zeigt das Länderspiel Deutschland gegen den Oman im TV?

Da es ein Freundschaftsspiel bzw. Testspiel ist, wird ZDF das Länderspiel im Free-TV zeigen und nicht wie zuletzt RTL.