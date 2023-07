DFB WM Trikots 2023 der Frauen Nationalmannschaft – Adidas Heimtrikots & Auswärtstrikots 2023

Adidas hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zur FIFA Frauen Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wieder mit neuen Deutschland Trikots ausgestattet. zumindest ein neues Trikot gibt es, nämlich das Away-Trikot. Beim weißen Heimtrikot müssen die Frauen auf das Männer-Trikot der WM 2022 in Katar zurückgreifen. Einzige Änderung: statt den vier Weltmeister-Sternen auf der Brust bzw. über dem DFB Logo gibt es nur zwei WM-Meistersterne für die Turniersiege 2003 und 2007. Beim grünen Trikot hat man sich etwas ganz besonderes einfallen lassen:

Das neue DFB Auswärtstrikot 2023 in grün

Das Auswärtstrikot von Deutschland ist von den vielfältigen tiefgrünen Waldgebieten im Land inspiriert – vom Schwarzwald bis zum Zauberwald im Berchtesgadener Land. Die verschiedenen Grüntöne und das speziell angefertigte Grafikdesign feiern Deutschlands ausgedehnte Wälder – welche eine Fläche abdecken, die einem Drittel der Landmasse des Landes entspricht.

Auch die anderen Away-Trikots der neun adidas-Teams haben spezielle Away-Trikots bekommen, so sind alle von der Natur inspiriert.

Während sich alle Augen auf das diesjährige Großereignis richten, ist jedes Verbandstrikot von der Natur inspiriert und feiert die ikonischen Landschaften und vielfältigen natürlichen Landschaften jedes Landes – einschließlich der ausgedehnten grünen Wälder Deutschlands, der weitläufigen Gletscherflüsse Schwedens und der ständig wechselnden Farben des Caño Cristales Flusses in Kolumbien.

Beflockung der Rückennummer und des Namens in Gold

Namen der Spielerin und die Rückennummer wird in gold bedruckt, das sieht sehr edel aus auf dem grünen Trikot.

Das Heimtrikot der Frauen 2023 – das altbekannte

Das DFB Trikot in der Heimversion kennen wir von unzähligen Länderspielen und der WM 2022 in Katar von den Männern. Es brachte leider kein Glück, nun sollen es die Frauen Nationalmannschaft doch noch zu Ruhm bringen. Der breite schwarze Streifen auf der Vorderseite ist markant, die Rückennummern vorne und hinten sowie der Spielername wird gold aufgedruckt.

Fragen und Antworten zum DFB Trikot 2023 der Frauen

Was unterscheidet das Heimtrikot 2023 der Frauen vom Männertrikot 2022?

In der Tat gibt es eine signifikante Änderung zwischen dem Heimtrikot der Männer-WM 2022 und dem der Frauen 2023. Während das Design im Großen und Ganzen gleich geblieben ist, zeigt das Heimtrikot der Frauen nur zwei WM-Meistersterne für die Turniersiege 2003 und 2007 über dem DFB-Logo, im Gegensatz zu den vier Weltmeister-Sternen, die das Männertrikot der WM 2022 präsentiert. Das Trikot behält seine markante Eigenschaft, den breiten schwarzen Streifen auf der Vorderseite, bei und die Spielerinnennamen sowie die Rückennummern werden in Gold aufgedruckt.

Was hat das neue grüne DFB-Auswärtstrikot inspiriert?

Das neue grüne DFB-Auswärtstrikot für die FIFA Frauen Fußballweltmeisterschaft 2023 wurde von den tiefgrünen Waldgebieten Deutschlands inspiriert, die von Nord nach Süd reichen. Diese reichen vom Schwarzwald bis zum Zauberwald im Berchtesgadener Land und decken ein Drittel der Landmasse Deutschlands ab. Verschiedene Grüntöne und ein speziell angefertigtes Grafikdesign zelebrieren diese wunderschönen Landschaften und die biologische Vielfalt, die sie beherbergen.

Was unterscheidet das neue grüne DFB-Auswärtstrikot von den vorherigen Auswärtstrikots?

Das neueste DFB-Auswärtstrikot hebt sich deutlich von den vorherigen Versionen ab. Es ist nicht nur das erste Mal, dass Adidas sich so stark von der Natur inspirieren lässt, es ist auch das erste Mal, dass das Trikot in verschiedenen Grüntönen gehalten ist, eine Hommage an Deutschlands ausgedehnte Wälder. Darüber hinaus sind die Namen und Rückennummern der Spielerinnen in Gold aufgedruckt, was dem Trikot eine edle Note verleiht.

Welche Rolle spielt Adidas in der Gestaltung der DFB-Trikots?

Adidas spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der DFB-Trikots. Sie sind dafür verantwortlich, Trikots zu entwerfen und herzustellen, die sowohl optisch ansprechend sind, als auch die Funktionalität und den Komfort bieten, die die Spielerinnen auf dem Platz benötigen. In diesem Jahr hat Adidas die Trikots der neun Nationalteams, die sie ausstatten, alle von der Natur inspirieren lassen, um die ikonischen Landschaften und vielfältigen natürlichen Schönheiten jedes Landes zu feiern.