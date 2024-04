FC Barcelona Xavi tritt doch nicht zurück

In einer überraschenden Wendung hat Xavi Hernández seinen Entschluss, den FC Barcelona zu verlassen, revidiert und bleibt bis 2025 Trainer des spanischen Topklubs. Bei einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz legte der 44-jährige seine Gründe dar, die nichts mit persönlichem Ehrgeiz oder finanziellen Anreizen zu tun haben. Xavi betonte vielmehr die unvollendete Mission des Teams und das vertrauensvolle Verhältnis zu Klubpräsident Joan Laporta sowie zum Sportdirektor Deco. Bei Barca steht derzeit der deutsche Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen im Tor, Ilkay Gündogan ist ebenfalls Teil des Teams.

Die Gründe für Xavis Verbleib

Xavi erklärte, dass die Entscheidung, seinen Posten als Cheftrainer bei Barca fortzusetzen, von einem Bündel an Überzeugungen getragen wird. „Das Vertrauen des Präsidenten und des Sportdirektors Deco war ausschlaggebend“, sagte Xavi, der sich von der aktuellen Dynamik im Team und den jüngsten Fortschritten ermutigt sieht. „Ich habe Energie und sehe, dass die Fans glücklich und stolz sind. Es ist klar, dass dieses Projekt noch nicht abgeschlossen ist.“

Reaktionen auf die Entscheidung

Barca-Präsident Joan Laporta äußerte sich erleichtert und positiv über Xavis Entscheidung, das Ruder nicht aus der Hand zu geben. „Es ist großartig, dass Xavi bleibt. Unsere junge und sich entwickelnde Mannschaft benötigt genau diese Art von Stabilität“, so Laporta. Diese Unterstützung scheint essentiell für die Klubführung zu sein, besonders nach einer Saison, die hinter den Erwartungen zurückblieb.

Barcas aktuelle Herausforderungen

Trotz der legendären Vergangenheit hinkt Barcelona in dieser Saison den eigenen Ansprüchen hinterher. Der Klub steht in der Liga deutlich hinter dem Erzrivalen Real Madrid und hat sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokal frühzeitig Federn lassen müssen. Diese Misserfolge machen den Verbleib von Xavi und seine Vision für den Klub umso bedeutender.

FAQ’s

Warum hat Xavi seine Meinung geändert und entschieden, bei Barca zu bleiben?

Xavi fühlt, dass das Projekt Barcelona noch nicht abgeschlossen ist und das Vertrauen des Präsidenten sowie des Sportdirektors Deco haben ihn stark beeinflusst. Er sieht die Fortschritte und das Potenzial des Teams und möchte seine begonnene Arbeit fortsetzen.

Was sagt der Präsident über Xavis Verbleib?

Joan Laporta ist über die Entscheidung sehr erleichtert und sieht darin eine notwendige Stabilität für die junge Mannschaft, die sich in einer Phase der Entwicklung und Festigung befindet.

Wie steht es um Barcelona in der aktuellen Saison?

Barcelona hat in dieser Saison mit Herausforderungen zu kämpfen, da sie in der Liga hinter Real Madrid zurückliegen und sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokal frühzeitig ausschieden. Diese Situation unterstreicht die Notwendigkeit eines erfahrenen Trainers wie Xavi, um das Team durch diese schwierige Phase zu führen.

Die letzten Spiele des FC Barcelona

La Liga Real Madrid 3 2 FC Barcelona Champions League FC Barcelona 1 4 Paris Saint Germain (PSG) La Liga Cadiz 0 1 FC Barcelona Champions League Paris Saint Germain (PSG) 2 3 FC Barcelona La Liga FC Barcelona 1 0 Las Palmas