EM 2024 Quartiere der Nationalmannschaften: Standorte & Basecamps

Die UEFA EURO 2024 wird in zehn verschiedenen Stadien und Austragungsorten ausgetragen. Jede teilnehmende Nationalmannschaft wird in der Regel in drei verschiedenen Städten spielen und benötigt während des Turniers eine geeignete Unterkunft. Diese Unterkünfte, auch als „Basecamps“ bezeichnet, müssen sowohl hervorragende Trainingsmöglichkeiten als auch optimalen Komfort für die Fußballstars bieten. Kurze Wege zu den EM-Spielen sind ebenfalls von großer Bedeutung.

In diesem Artikel werden wir die Quartiere der verschiedenen Nationalmannschaften bei der EM 2024 beleuchten. Dabei gehen wir auf die Unterkünfte von Mannschaften wie Deutschland, der Schweiz, England und vielen anderen ein. Darüber hinaus präsentieren wir eine Karte, die alle EM-Stadien und EM-Quartiere aufzeigt, um einen besseren Überblick über die Lage der einzelnen „Basecamps“ zu verschaffen.

Wo sind die Standorte der Teams bei der EM 2024?

Die Nationalmannschaften der EM-Teilnehmer haben verschiedene Quartiere für ihre Aufenthalte ausgewählt. Nach der EM-Auslosung geben die jeweiligen Fußballverbände ihre Entscheidungen bekannt. Im Falle der deutschen Nationalmannschaft liegt ihr Basislager, das „Home Ground“, in Herzogenaurach bei Adidas. Eine Landkarte zeigt die Spielorte und Quartiere der teilnehmenden Mannschaften.

Wo hat Deutschland sein EM-Quartier 2024?

Während der EM 2024 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft erneut im „Home Ground“ von adidas in Herzogenaurach untergebracht sein. Dieser Sportkomplex ist für die Länderspiel-Vorbereitungen der Frauen bereits bewährt und gilt nun als Vorzeigequartier für adidas. Deutschland hat gute Verbindungen zu den Spielstätten in München, Stuttgart und Frankfurt, die relativ kurze Wege bieten.

Übersicht der EM-Quartiere 2024:

Gruppe A: Deutschland: Herzogenaurach (Bayern) – Adidas „Home Ground“ Schottland: keine Information verfügbar Ungarn: keine Information verfügbar Schweiz: Stuttgart (Baden-Württemberg) – Waldhotel Stuttgart

Gruppe B: Spanien: Öschbergshof, Donaueschingen (BW) Kroatien: Neuruppin (Brandenburg) – Resort Mark Brandenburg Albanien: Kamen (Nordrhein-Westfalen) – SportCentrum Kaiserau Italien: keine Information verfügbar

Gruppe C: Slowenien: keine Information verfügbar Dänemark: Freudenstadt (BW), Hotel Fritz Lauterbad Serbien: Augsburg (Bayern) – Hotel Maximilian’s England: Blankenhain (Thüringen) – Spa & Golf-Resort „Weimarer Land“

Gruppe D: Playoff Team 1 Weg A: keine Information verfügbar Niederlande: Wolfsburg, Ritz-Carlton-Hotel Österreich: Schlosshotel Berlin Frankreich: keine Information verfügbar

Gruppe E: Belgien: Würzburg (Bayern) – Hotel Melchiorpark Slowakei: keine Information verfügbar Rumänien: keine Information verfügbar Playoff Team 2 Weg B: keine Information verfügbar

Gruppe F: Türkei: Barsinghausen (Niedersachsen) – Sporthotel Fuchsbachtal Playoff Team 3 Weg C: keine Information verfügbar Portugal: keine Information verfügbar Tschechien: Hamburg – Steigenberger Hotel Treudelberg



Stand 15.12.2023

Die hier aufgeführten Informationen zu den Quartieren geben einen Überblick über die bekannten Aufenthaltsorte der verschiedenen Nationalmannschaften während der EM 2024.

Karte mit allen EM-Stadien und den EM-Quartieren

Wo ist das EM-Quartier der Schweiz 2024? Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft wird während der EM 2024 im Waldhotel Stuttgart residieren. Für Trainingseinheiten steht der Mannschaft, welche von Trainer Murat Yakin geleitet wird, das Stadion auf der Waldau zur Verfügung, bekannt als Heimat der Stuttgarter Kickers. In der EM-Vorrunde treffen sie in Frankfurt und zweimal in Köln auf ihre Gegner. Wo ist das EM-Quartier Österreichs 2024? Österreichs Fußball-Nationalteam unter der Leitung von Trainer Ralf Rangnick residiert während der EM 2024 in Berlin, genauer gesagt im Stadtteil Grunewald, im Schlosshotel Berlin. Interessanterweise war dies auch das Quartier der deutschen Nationalmannschaft während der Heim-WM 2006. Die Trainingseinheiten der österreichischen Mannschaft finden auf dem Trainingsgelände des Zweitligisten Hertha BSC statt. Im Laufe des Turniers hat Österreich zwei Spiele in Berlin und ein Spiel gegen Frankreich in Düsseldorf zu bestreiten. Wo befindet sich das türkische EM-Lager 2024? Die türkische Fußballnationalmannschaft wird im Sporthotel Fuchsbachtal, Teil der Sportschule in Barsinghausen, Niedersachsen, untergebracht sein. Unter der Leitung von Trainer Vincenzo Montella stehen der Mannschaft fünf Rasenplätze zur Verfügung. Die Spielorte sind zwei Mal in Dortmund und einmal in Hamburg. Dank der südlich von Hannover gelegenen Hotelposition sind die Strecken zu den Vorrundenspielen über die Autobahn kurz und bequem. Wo Dänemark bei der EM 2024 residiert Dänemarks Fußballnationalmannschaft richtet während der Männer-EM nächstes Jahr ihr Hauptquartier im Schwarzwald ein. Sie wohnen im Hotel Fritz Lauterbad, das sich in Freudenstadt befindet. Wo ist das EM-Quartier der Niederlande 2024? Die niederländische Nationalmannschaft wird während der Europameisterschaft 2024 in Wolfsburg residieren. Sie haben das Ritz-Carlton-Hotel als Unterkunft gewählt und werden im AOK-Stadion, dem Heimstadion der Wolfsburger Bundesliga-Frauen, trainieren. Ihr erstes Spiel ist am 16. Juni gegen den Playoff-Gewinner A in Hamburg, gefolgt von einem Match gegen Frankreich in Leipzig. Im letzten Gruppenspiel treffen sie auf Österreich in Berlin. Die Standortwahl in Wolfsburg ermöglicht den Niederländern, alle drei Spielorte schnell zu erreichen.

Wo befindet sich Englands EM-Quartier 2024? Die englische Nationalmannschaft, auch bekannt als „Three Lions“ und mit Spielern wie Harry Kane und Jude Bellingham, wird im „Spa&GolfResort Weimarer Land“ in Thüringen residieren. Genauer gesagt, in Blankenhain im Weimarer Land werden sie sich auf ihre Spiele vorbereiten. Die Wahl von Thüringen als Standort dient der Förderung der Fußballbegeisterung in Ostdeutschland, obwohl es in dieser Region nur wenige offizielle Spielstätten gibt. Da Leipzig die einzige ostdeutsche Arena für das Turnier ist, gewinnt Thüringen an Bedeutung als Fußballzentrum. Um den UEFA-Anforderungen zu entsprechen, sind Anpassungen an den vorhandenen Trainingsplätzen sowie der Bau eines Medienzentrums erforderlich. Die Kosten für diese Maßnahmen betragen rund eine Million Euro und werden von Thüringen finanziert. Das Gelände wurde bereits zu Trainingszwecken von Teams wie den Queens Park Rangers im Jahr 2022 und den Glasgow Rangers im Jahr 2023 genutzt. Während der EM 2024 wird England seine drei Gruppenspiele in Frankfurt, Köln und auf Schalke austragen.

Wo befindet sich Kroatiens EM-Quartier 2024? Die kroatische Nationalmannschaft, einschließlich Luka Modric, wird ihr Quartier in Neuruppin aufschlagen. Hierbei wird die Mannschaft im Resort Mark Brandenburg untergebracht und beim Märkischen Sportverein in Neuruppin trainieren. Frühere Gastmannschaften an diesem Ort waren unter anderem Hertha BSC, Union Berlin, Werder Bremen, Dynamo Dresden, Eintracht Braunschweig und FC Sevilla. Kroatiens EM-Vorrundenspiele finden in Berlin, Hamburg und Leipzig statt, was ihnen kurze Reisewege innerhalb Deutschlands ermöglicht.

Wo befindet sich das EM-Quartier Serbiens 2024? Die serbische Fußballmannschaft wird während der EM 2024 in Augsburg untergebracht und trainiert dort. Ihre Unterkunft ist das Hotel Maximilian, während das Training im alten Rosenaustadion stattfindet, unabhängig vom FC Augsburg. Die Wege innerhalb Augsburgs sind kurz, und Serbien tritt zweimal in München und einmal in Gelsenkirchen auf Schalke an.

Wo wird Rumäniens EM-Quartier 2024 sein? Während der EM 2024 bewohnt die rumänische Fußballnationalmannschaft das Hotel Melchiorpark in Würzburg. In der Gruppenphase treten sie in München, Köln und Frankfurt an. Vorher haben Ghanas Team während der WM 2006 hier übernachtet, jedoch in einem anderen Hotel.

Wo liegt das EM-Quartier Tschechiens 2024? Die tschechische Nationalmannschaft 2024 residieren im Steigenberger Hotel Treudelberg, nordwestlich von Hamburg, im Bezirk Wandsbek. Die Mannschaft trainiert im Edmund-Plambek-Stadion von Eintracht Norderstedt in Schleswig-Holstein. Die Nähe zum Flughafen (15 Minuten) und Bahnhof (30 Minuten) ist von großem Nutzen, so Erich Brabec, Technikdirektor Tschechiens. Ihr erstes Spiel in der EM Gruppe F findet am 18. Juni in Leipzig gegen Portugal statt, gefolgt von zwei Spielen in Hamburg am 22. Juni (der Gegner steht noch aus) und am 26. Juni gegen die Türkei.

Wo befindet sich Albaniens EM-Quartier 2024? Die albanische Nationalmannschaft wird ihr EM-Quartier 2024 im SportCentrum Kaiserau in Kamen (Nordrhein-Westfalen) aufschlagen. Dortmund, Hamburg und Düsseldorf sind als Austragungsorte in der Nähe – zwei davon sehr nah und einer etwa 2 Stunden entfernt.