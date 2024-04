Wo bekommt man noch Tickets für die EM 2024?

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland geht bald los: Am 14. Juni um 21:00 Uhr, live im ZDF, wird Gastgeber Deutschland und Schottland in München das Turnier eröffnen. Fans, die in den bisherigen Phasen des Ticketverkaufs nicht erfolgreich waren, können noch einige verbleibende Tickets erwerben. Natürlich geht vieles vom DFB aus, die Anreiz geben der Allgemeinheit einen Gefallen zu tun.

UEFA-Ticketplattform

Die UEFA hat eine Plattform für den Weiterverkauf von Eintrittskarten bis zum 15. April betrieben. Die so eingestellten Karten, sowie noch verfügbare Plätze werden ab Mai in einer letzten Verkaufsphase angeboten. Auch die offiziellen UEFA Hospitality-Pakete können noch erworben werden auf www.2024-hospitality.com. Sie bieten Besonderheiten wie reservierte Parkplätze und Premium-Catering. Natürlich zu saftigen Preisen.

DFB-Verbandsaktion

Der DFB und seine Landesverbände haben eine bundesweite Aktion gestartet, um die Entwicklung der über 24.000 Amateurvereine zu fördern. Punkte können durch verschiedene Maßnahmen bis zum 31. Juli 2024 gesammelt werden, mit Chancen auf Belohnungen bis hin zu Veranstaltungen mit der Nationalmannschaft. Vereine, die sich seit 15. März angemeldet haben, nehmen an einer Verlosung für Spielkarten teil.

Ticketwebseiten zur Zweitverwertung

Anscheinend legal, vom DFB und der UEFA aber nicht geliebt. So gibt es z.b. zum EM-Eröffungsspiel Deutschland gegen Schottland offiziell keine Tickets mehr, hier kann man aber Tickets kaufen.

FUSSBALLZEIT-Initiative

Im Rahmen dieser Initiative des DFB können Fans ihre persönlichen Fußballmomente bis zum 31. Mai 2024 teilen. Unter den Teilnehmenden werden Eintrittskarten für das Turnier verlost.

Die Sponsoren von DFB und UEFA führen häufig Gewinnspiele durch, bei denen Fans EM-Tickets gewinnen können. Auf FUSSBALL.DE ist derzeit ein entsprechendes Gewinnspiel von ERGO aktiv.

Auch bei Lidl haben wir ein EM Ticket Gewinnspiel gefunden.

Ticketbereitstellung

Tickets für die UEFA EURO 2024 werden nur über die offizielle App „UEFA Mobile Tickets“ bereitgestellt. Diese App ermöglicht es, Tickets sicher zu speichern, weiterzugeben oder zu verwalten.