Schiedsrichterteams für die UEFA Euro 2024 ernannt: Offizielle Bekanntgabe

Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür, und zwei der heimischen Schiedsrichter, Daniel Siebert und Felix Zwayer, sind bereit, auf der großen Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen. Am 14. Juni beginnt das Turnier, das bis zum 14. Juli dauern wird, und verspricht, ein Fußballfest zu werden. Die UEFA hat insgesamt 18 Schiedsrichterteams für die 51 Partien nominiert. Siebert, der bereits Erfahrungen von der EM 2021 und der WM 2022 mitbringt, und Zwayer, der sein Debüt bei einem großen Turnier feiert, gehören zu den Auserwählten.

Deutsche Beteiligung auch beim VAR

Neben Siebert und Zwayer wird Deutschland auch durch ein kompetentes VAR-Team vertreten, zu dem Bastian Dankert, Christian Dingert und Marco Fritz gehören. Im Zuge der anhaltenden Kooperation zwischen der UEFA und dem südamerikanischen Fußballverband CONMEBOL wird außerdem der Argentinier Facundo Tello mit seinen Assistenten das Team der europäischen Schiedsrichter ergänzen. Diese internationale Zusammenarbeit spiegelt das hohe Ansehen wider, das die UEFA der Fairness und der Qualität der Spiele beimisst.

UEFA vertraut auf die Fähigkeiten der Schiedsrichter

Roberto Rosetti, UEFA-Geschäftsführer für das Schiedsrichterwesen, betonte die Qualität und die Vorbereitung der ausgewählten Schiedsrichter. „Alle haben in den Spitzenwettbewerben der UEFA sowie in ihren nationalen Ligen konstant Höchstleistungen erbracht. Wir vertrauen darauf, dass sie auch bei der EM ihre Qualität voll ausspielen werden“, so Rosetti. Dieses Vertrauen in die Schiedsrichter ist entscheidend für den Erfolg des Turniers.

Zur Leitung der 51 Spiele der UEFA EURO 2024 wurden 18 Schiedsrichter, deren Assistententeams sowie die Video-Schiedsrichter und Unterstützungsschiedsrichter von dem Schiedsrichterausschuss der UEFA bekannt gegeben. Die ausgewählten Hauptschiedsrichter sind:

Die UEFA EURO 2024 stellt den Höhepunkt des europäischen Nationalmannschaftsfußballs dar. Es wurden konsequent die besten Schiedsrichter ausgewählt, die sowohl in europäischen Spitzenwettbewerben als auch in ihren nationalen Ligen höchste Standards erzielt haben. Die Schiedsrichterteams werden in jeder Begegnung aus einem Hauptschiedsrichter, zwei Linienrichtern, einem vierten Offiziellen, einem Ersatz-Linienrichter im Stadion und einem Team aus drei Video-Schiedsrichtern bestehen.

Die vorbereitenden Kurse für alle Schiedsrichter, Assistenten und Videooffizielle finden im Mai in Frankfurt statt. Während des Turniers wird Frankfurt auch als Basislager für die Schiedsrichter dienen, während die Video-Schiedsrichter ihren Sitz in Leipzig haben werden und von dort aus im International Broadcast Centre für die Spiele im Einsatz sein werden.

Alle Schiedsrichter zur EM 2024

Name Nation EM 2020 EM 2024 Felix Zwayer 🇩🇪 Deutschland ❌ ✅ Daniel Siebert 🇩🇪 Deutschland ✅ ✅ Ivan Kruzliak 🇸🇰 Slowakei ❌ ✅ Halil Umut Meler 🇹🇷 Türkei ❌ ✅ Jesús Gil Manzano 🇪🇸 Spanien ❌ ✅ Glenn Nyberg 🇸🇪 Schweden ❌ ✅ István Kovács 🇷🇴 Rumänien ✅ ✅ Danny Makkelie 🇳🇱 Niederlande ✅ ✅ Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ✅ ✅ Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ❌ ✅ Marco Guida 🇮🇹 Italien ❌ ✅ Daniele Orsato 🇮🇹 Italien ❌ ✅ Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 🇵🇹 Portugal ✅ ✅ François Letexier 🇫🇷 Frankreich ❌ ✅ Slavko Vinčić 🇸🇮 Slowenien ✅ ✅ Facundo Tello 🇦🇷 Argentinien ❌ ✅ Szymon Marciniak 🇵🇱 Polen ❌ ✅ Sandro Schärer 🇨🇭 Schweiz ❌ ✅ Clément Turpin 🇫🇷 Frankreich ❌ ✅

Die offizielle Liste der Schiedsrichterteams sowie deren spezifische Rollen können hier eingesehen werden.