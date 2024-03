Die Debatte rund um das neue Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entfacht leidenschaftliche Reaktionen. Das auffällige pink-lila Design sorgt für Gesprächsstoff und wird in digitalen Montagen auf sozialen Netzwerken von Fans und Kritikern gleichermaßen kreativ aufgegriffen. Die lebendigen Farben des Trikots sind weit mehr als nur eine modische Entscheidung; sie stehen im Zentrum einer Diskussion über gesellschaftliche Vielfalt und die Akzeptanz verschiedener Lebensweisen. Das neue DFB Heimtrikot 2024 dagegen ist wie immer weiß mit den deutschen Farben eingearbeitet. Darüber spricht keiner, es war erwartet so „wie immer“. Heute spricht Adidas: Verkaufsschlager, das neue DFB Away Trikot legte den besten Verkaufsstart für ein deutsches Auswärtstrikot jemals hin, wie Sprecher Oliver Brüggen von Hersteller adidas auf SID-Anfrage mitteilte.

Adidas als Partner des Fußballteams hat ein deutliches Zeichen gesetzt und erlebt durch seine umstrittene Farbwahl einen bemerkenswerten PR-Erfolg. Mit einer durchdachten Werbekampagne, die gezielt auf den gesellschaftlichen Diskurs eingeht, hat die Marke es geschafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen. Insbesondere eine provokante Werbung, in der die Frage nach Geschlechternormen und sportlichen Erfolgen aufgeworfen wird, zeigt das bewusste Spiel mit gängigen Vorstellungen und den Mut, diese herauszufordern.

Oliver Bierhoff zur Trikotgestaltung

Oliver Bierhoff, der erfahrene Ex-Direktor der Nationalmannschaft, äußerte sich zu den Trikotentwürfen. Er erklärte, dass hauptsächlich der Ausrüster für die Gestaltung verantwortlich ist, mit dem klaren Ziel, Verkaufszahlen zu steigern. Das neueste Design zielt dabei auf die jüngere Generation ab, die viel Zeit mit Influencern und auf Plattformen wie TikTok, YouTube und Twitch verbringen. Allerdings könnten solche modernen Entwürfe bei der älteren Generation weniger Anklang finden. Bierhoff spielte auf die Tatsache an, dass diese dem traditionellen weißen Heimtrikot womöglich den Vorzug geben. Der DFB müsse das Design dann lediglich absegnen.

Memes zum DFB Away Trikot

Lustig und mit viel Arbeit haben sich einige (Anti-)Fans die Mühe gemacht, die neuen DFB Trikots in Szene zu setzen:

Alternative Tendenzen: Farbenspiele in Sportbekleidung

Die Reaktionen auf den mutigen und modernen Ansatz in der Sportbekleidung sind geteilt. Während die einen den frischen Wind loben, sehen die anderen darin einen Verrat an traditionellen Werten. Solche Diskussionen legen oft tief verwurzelte Vorurteile und die Fragilität des traditionellen Männlichkeitsbildes offen.

Marcel Loko, ein Fachmann für Markenbildung, äußerte Bedenken bezüglich der offensichtlichen Absichten der Kampagne. Er findet den Ansatz zu bemüht und unterstrich, dass die Einführung von Pink in die Farbpalette nicht nur unüblich, sondern potenziell überfordernd für die Spieler sein könnte – insbesondere wenn gesellschaftspolitische Themen zu stark betont werden. Loko warnt vor möglichen negativen langfristigen Auswirkungen auf die Kommunikation, sollten zentrale Symbole und Werte allzu unbedacht eingesetzt werden.

Bunte Farben – Trend im Fußball: Messi, AC Mailand und FC Liverpool

Beim us-amerikanischen Club Inter Miami spielt Lionel Messi im rosa Trikot, der AC Mailand trägt in der Euro-League ein vergleichbares Trikot und auch der Liverpooler FC spielt im Lila Trikot:

Dagegen ist das baby-blaue Bayer 04 Leverkusen Trikot, hier Nationalspieler Florian Wirtz, noch deutlich harmloser.

Adidas präsentiert neues Video für das DFB-Auswärtstrikot

Adidas setzt nach dem PR-Vorfall bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar bewusst auf einen neuen Ansatz zur Vorstellung des Auswärtstrikots für die deutsche Nationalmannschaft. Mit einem Augenzwinkern nimmt der Sportartikelhersteller deutsche Klischees und Stereotype aufs Korn. Ein eingerichtetes Wohnzimmer aus den 1950er-Jahren und eine angrenzende Dönerbude illustrieren das Spiel mit Tradition und Moderne.

Das von Influencern und bekannten Persönlichkeiten wie Lena Gercke und dem Rapper RIN beworbene Trikot wird von Profispieler Wirtz gelobt, der das ungewöhnliche Design als „sehr cool“ und „außergewöhnlich“ bezeichnet.

Die Farbwahl des Trikots löst unterschiedliche Reaktionen aus und wird teilweise als „Fashion-Statement“ bezeichnet, woraufhin Lena Gercke im Video erwidert, dies sei genau das Ziel. Die Assoziationen mit der Farbe Pink in der westlichen Welt, welche Weiblichkeit und Romantik einschließen, stehen im Kontrast zu anderen Kulturen, wo Pink auch für Dominanz steht.

Die Frage, ob das Trikot speziell für Frauen designt sei, wird von der Spielerin Jule Brand mit einem Hinweis auf die sportlichen Erfolge der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beantwortet. Sie betont, dass das Männer-Team bisher dreimal Europameister wurde, wohingegen das Frauen-Team bereits über acht EM-Titel verfügt.

Das neue Trikot wird seine Premiere in den kommenden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande feiern und soll zukünftig auch von der Frauen-Nationalmannschaft getragen werden. Das Interesse richtet sich darauf, wie die Spielerinnen und Spieler in den frischen „Deutschland-Farben“ auf dem Spielfeld performen werden.

Preise des neuen DFB Away-Trikots: zu teuer?

Erwachsenengröße: 100 Euro

Kindergröße: 75 Euro

Spieleredition „Authentic-Version“: 150 Euro

Trotz der kreativen Marketingkampagne könnten die Preise bei den Fans für Diskussionen sorgen, da ein niedrigeres Preismodell ebenfalls eine interessante Option hätte darstellen können.

Adidas sagt: DFB-Auswärtstrikot ist Verkaufsschlager

Am 19. März – Adidas erlebt eine positive Resonanz: Das DFB-Auswärtstrikot avanciert zum Bestseller.

Das pink-lila Design des Auswärtstrikots der deutschen Fußballnationalmannschaft erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans und verzeichnete den erfolgreichsten Verkaufsstart eines Auswärtstrikots in der Geschichte Deutschlands, wie Oliver Brüggen, Pressesprecher von adidas, auf Anfrage des SID mitteilte. Auch das Heimtrikot genießt eine sehr hohe Nachfrage. Konkrete Zahlen zu Verkäufen und Umsätzen bleiben seitens adidas jedoch ungenannt.

Die Marketingkampagnen für die neuen Trikots waren ebenso ein voller Erfolg. Die Reaktionen auf die Werbevideos und die Reichweite der Kampagnen haben die Erwartungen übertroffen, erklärte Brüggen. Er wies auf die Verkaufserfolge, das positive Echo der Anhänger und die weite Verbreitung der Kampagnen als klare Indikatoren für den Erfolg hin und äußerte seine Vorfreude auf die UEFA EURO 2024: „Die Begeisterung ist groß und wir blicken optimistisch auf die UEFA EURO 2024.“

