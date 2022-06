Fußball heute Länderspiel: Deutschland gegen Ungarn (morgen) * RTL live

Am Samstag, den 11. Juni 2022, findet für die deutsche Nationalmannschaft das nächste UEFA Nations League Spiel statt, dann heißt es: Deutschland gegen Ungarn. Anstoß des Duells ist um 20:45 Uhr und ausgetragen wird die Partie im Puskás Aréna Park Stadion in Budapest. Beide Länder zeigten in der UEFA Nations League bis jetzt Höhen und Tiefen. Während Deutschland bisher zwei Mal 1:1 Unentschieden gegen Italien und England spielte, gewann Ungarn zwar 1:0 gegen England, aber verlor im zweiten Spiel gegen Italien mit 2:1. RTL zeigt das Spiel ab 20:45 Uhr im Free-TV.

Deutschland bei der UEFA Nations League

Bisher bestritt die deutsche Nationalelf zwei Spiele in der Gruppe A3 der UEFA Nations League. Beide Partien waren für die deutsche Startelf eher enttäuschend, denn gegen Italien und England gab es jeweils 1:1 Unentschieden. Im Interview zeigte sich Bundestrainer Hansi Flick dennoch sichtlich zufrieden mit der Leistung seines DFB-Teams: „Wir haben genauso Fußball gespielt, wie wir uns das vorstellen. Die Art und Weise war einfach toll“.

Warum hat es dann trotzdem nur für ein Unentschieden gereicht? Im Vergleich zum Spiel gegen Italien war tatsächlich gegen die Three Lions eine enorme Steigerung ersichtlich. Stammspieler Thomas Müller zeigt sich schon realistischer und sagt „Konstanz und Ergebnis gehören dazu, um wirklich eine Spitzenmannschaft zu sein“.

Vor allem Neuer fiel positiv bei dem Länderspiel gegen England auf: Bis auf den Elfmeter von Harry Kane konnte er jeden Ball halten. Die Abwehr konnte viele entscheidende Bälle klären, aber auch das Mittelfeld und der Sturm zeigten sich deutlich kreativer und dynamischer als zuletzt.

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos, doch mit 63 Prozent Ballbesitz dominierte die deutsche Mannschaft deutlich. Nachdem Jonas Hofmann in der 50. Minute das 1:0 erzielte, glich Harry Kane allerdings mit einem Strafstoß in der 88. Spielminute das 1:1 aus. Die deutsche Nationalmannschaft stellte dennoch unter Beweis, dass sie wieder mit den besten Nationalmannschaften der Welt mithalten kann.

Tabelle der Deutschen Gruppe

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇮🇹 Italien 2 1 1 0 3:2 +1 4 2 🇭🇺 Ungarn 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇩🇪 Deutschland 2 0 2 0 2:2 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 0 1 1 1:2 -1 1

3.Spieltag der Nationen Liga 22/23



Vom 09. bis zum 11.Juni wird der 3.Spieltag der UEFA Nations League 2022 ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 11.06.2022 20:45 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 🇮🇹 Italien A / 3 11.06.2022 20:45 🇭🇺 Ungarn - 🇩🇪 Deutschland A / 3

Ungarn bei der UEFA Nations League

Die ungarische Nationalmannschaft hat im Auftaktspiel mit einem überraschenden 1:0 gegen England vorgelegt. Im Duell gegen dem amtierenden Europameister Italien konnten sie aber nicht mithalten. Die italienischen Nationalspieler Nicoló Barella und Lorenzo Pellegrini erzielten bereits in der ersten Halbzeit beide Tore. Ungarn konnte durch ein Eigentor von Gianluca Mancini in der 61. Minute neue Hoffnung schöpfen und ein 2:1 erreichen, aber dennoch keinen Ausgleichstreffer mehr schießen.

Nichtsdestotrotz kann die ungarische Nationalmannschaft in der Heimat häufig überraschen. Die Stimmung in den ungarischen Stadien ist für gegnerische Mannschaften schwierig. Auch gegen Deutschland werden die ungarischen Fans und Spieler alles in ihrer Macht Stehende tun, um den zweiten Sieg in der UEFA-Nations League zu erreichen.

Aufstellung beim Länderspiel Deutschland gegen Ungarn

Welche Formation wählen die beiden Mannschaften?

Deutschland Aufstellung

Die deutsche Nationalelf wird wie gewohnt mit einer 4-2-3-1-Formation auftreten. Nachdem Hansi Flick im zweiten Spiel mehrfach wechselte, könnte erneut eine Rotation anstehen. Eine wahrscheinliche Aufstellung könnte wie folgt aussehen:

Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum – Goretzka, Gündogan, Gnabry – Müller, Musiala – Havertz

Ungarn Aufstellung

Ungarn wird mit einer 3-4-2-1- Aufstellung auf den Platz gehen. In der Startelf stehen voraussichtlich:

Gulacsi – Lang, Orban, At. Szalai – Fiola, Styles, Vecsei, Z. Nagy – Sallai, Szoboszlai – Ad. Szalai

Deutschland gegen Ungarn: Die Länderspiel-Bilanz der beiden Mannschaften

Deutschland gegen Ungarn ist ein echter Klassiker: Die beiden Mannschaften trafen in Länderspielen bereits 36-mal aufeinander. 13-mal war Deutschland Sieger und 12-mal gewannen die Ungarn. 11-mal ging die Partie unentschieden aus. Beim letzten Spiel im Juni 2021 in der EM-Gruppenphase gingen beide Mannschaften mit einem 2:2 auseinander. Niemals vergessen wird man wohl das WM-Finale 1954, als Deutschland sich gegen den damaligen Favoriten Ungarn durchsetzen und den Weltmeister-Titel erstmalig gewann.

Übertragung UEFA Nations League: Wer zeigt das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn im TV?

Live kann man den Länderspiel-Klassiker am Samstag auf RTL im Free TV oder im Live-Stream von RTL sehen. Dafür braucht man jedoch ein Abo von RTL+, das gebührenpflichtig ist. Dort gibt es alle Spielergebnisse, Kommentare und Statistiken in Echtzeit. Die Partie wird für die ungarische Nationalmannschaft ein Heimspiel, denn Austragungsort ist das Puskás Aréna Park Stadion in Budapest.

Die Moderatoren werden ab 20.15 über das UEFA Nations League Länderspiel berichten. Ab 20.45 rollt dann der Ball in der ungarischen Hauptstadt.

