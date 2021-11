Fußball Weltmeisterschaft 2022 Qualifikation ***Der WM 2022 Modus, Teilnehmer ***

Im März 2021 startete die Qualifikation zur FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Europa mit den ersten drei Spieltagen. Deutschland spielt in der WM-Quali Gruppe J unter anderem gegen Nordmazedonien, Rumänien und Armenien. Europa erhält 13 Starterplätze für die Endrunde der WM 2022, gespielt wird in zehn Quali-Gruppen. Wir sagen dir alles zur WM Quali 2022. Heir der WM 2022 Spielplan.



Funktionsweise & Modus der Wm 2022 Qualifikation

Katar – als Gastgeber qualifiziert – 31 Teilnehmer müssen sich qualifizieren

Das Land Katar ist als Gastgeber schon automatisch qualifiziert. Um Spielpraxis zu gewinnen spielt die Nationalmannschaft in der WM Gruppe A mit, wird aber nicht gewertet. Ebenso wurden sie als Gast für den Gold Cup eingeladen, die im Juli 2021 in Nordamerika ausgetragen wird.

Aktuelle News zur WM 2022 Qualifikation Updates 11.Juli: Streaming-Anbieter Magenta TV hat sich alle Rechte für die FIFA WM 2022 in Katar gesichert. Nun wurde auch der Vertrag mit Moderator Johannes B. Kerner (56) verlängert. Wie bei der laufenden Fußball EM zeigt Magenta TV auch bei der WM in Katar als einziger deutscher Sender alle Spiele über sein kostenpflichtiges Internetangebot.

16 Spiele der WM 2022 ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein.

DFB verhandelt mit Qatar Airways – Trotz der strittigen Menschenrechtslage in Katar verhandelt der DFB mit deren Airline Qatar Airways als Sponsor. bis heute war die Lufthansa der Flug-Sponsor, man zahlte angeblich bis zu 50 Mio. EUR pro Jahr. Qatar Airways sponsert auch die UEfa, die FFIA, den FC Bayern und Paris Saint-Germain.



Die WM Qualifikation 2022 in Europa

Europa bekommt 13 Starterplätze, davon werden die 10 Gruppensieger sich direkt qualifzieren. Die 55 UEFA-Teilnehmer wurden in zehn Gruppen gelost, darunter fünf Gruppen mit sechs und fünf Gruppen mit fünf Mannschaften (die vier Mannschaften, die das Finale der Nations League erreichten, wurden in die 5er Gruppen eingeteilt).

Die verbliebenen drei Starterplätze werden in den WM-Playoffs ausgespielt. Hier nehmen die zehn Gruppenzweiten teil sowie die 2 besten Gruppensieger der Nations League, die nicht Erster oder Zweiter in ihren Gruppen wurden. Übrig bleiben 12 Mannschaften die dann in 3 Pfaden in zwei Runden die Teilnehmer ausspielen.

Die WM Qualifikation 2022 in Südamerika

Südamerika erhält 4 feste Plätze und einen Playoff-Platz. Die 10 Länder der CONMEBOL spielen in einer Tabelle gegeneinander, jedes Team muss also 18 Spiele absolvieren. Mit Stand Juli 2021 sind sechs Spieltage absolviert. In der Tabelle stehen Brasilien, Argentinien und Ecuador ganz oben. Im März 2022 findet der letzte Spieltag statt.

Tabelle Spielplan # qualifiziert? Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 ✔ 🇧🇷 Brasilien 12 11 1 0 27:4 23 34 2 🇦🇷 Argentinien 11 7 4 0 19:6 13 25 3 🇪🇨 Ecuador 13 6 2 5 21:13 8 20 4 🇨🇱 Chile 13 4 4 5 15:14 1 16 5 🇨🇴 Kolumbien 13 3 7 3 16:17 -1 16 6 🇺🇾 Uruguay 12 4 4 4 14:17 -3 16 7 🇵🇪 Peru 13 4 2 7 13:19 -6 14 8 🇵🇾 Paraguay 13 2 6 5 9:18 -9 12 9 🇧🇴 Bolivien 13 3 3 7 17:28 -11 12 10 🇻🇪 Venezuela 13 2 1 10 8:23 -15 7 Datum Zeit Heim Erg. Ausw. ➤ 1. Spieltag 09.10.2020 0:30 🇵🇾 Paraguay 2:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 0:45 🇺🇾 Uruguay 2:1 (1:0) 🇨🇱 Chile 2:30 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 10.10.2020 1:30 🇨🇴 Kolumbien 3:0 (3:0) 🇻🇪 Venezuela 2:30 🇧🇷 Brasilien 5:0 (2:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 2. Spieltag 13.10.2020 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:2 (1:1) 🇦🇷 Argentinien 23:00 🇪🇨 Ecuador 4:2 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 14.10.2020 0:00 🇻🇪 Venezuela 0:1 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 2:00 🇵🇪 Peru 2:4 (1:1) 🇧🇷 Brasilien 2:30 🇨🇱 Chile 2:2 (2:1) 🇨🇴 Kolumbien ➤ 3. Spieltag 12.11.2020 21:00 🇧🇴 Bolivien 2:3 (1:0) 🇪🇨 Ecuador 13.11.2020 1:00 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇵🇾 Paraguay 21:30 🇨🇴 Kolumbien 0:3 (0:1) 🇺🇾 Uruguay 14.11.2020 0:00 🇨🇱 Chile 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru 1:30 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 4. Spieltag 17.11.2020 22:00 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 22:00 🇪🇨 Ecuador 6:1 (4:1) 🇨🇴 Kolumbien 18.11.2020 0:00 🇺🇾 Uruguay 0:2 (0:2) 🇧🇷 Brasilien 0:00 🇵🇾 Paraguay 2:2 (1:2) 🇧🇴 Bolivien 1:30 🇵🇪 Peru 0:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien ➤ 5. Spieltag 10.10.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:0 (0:0) 🇵🇪 Peru 22:30 🇻🇪 Venezuela 2:1 (1:1) 🇪🇨 Ecuador 23:00 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇧🇷 Brasilien 11.10.2021 1:30 🇦🇷 Argentinien 3:0 (2:0) 🇺🇾 Uruguay 2:00 🇨🇱 Chile 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay ➤ 6. Spieltag 05.09.2021 21:00 🇧🇷 Brasilien abgebr. 🇦🇷 Argentinien 23:00 🇪🇨 Ecuador 0:0 (0:0) 🇨🇱 Chile 06.09.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay 4:2 (2:0) 🇧🇴 Bolivien 0:00 🇵🇾 Paraguay 1:1 (1:0) 🇨🇴 Kolumbien 3:00 🇵🇪 Peru 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela ➤ 7. Spieltag 03.06.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 3:1 (1:1) 🇻🇪 Venezuela 04.06.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 2:00 🇦🇷 Argentinien 1:1 (1:1) 🇨🇱 Chile 4:00 🇵🇪 Peru 0:3 (0:1) 🇨🇴 Kolumbien 05.06.2021 2:30 🇧🇷 Brasilien 2:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador ➤ 8. Spieltag 08.06.2021 23:00 🇪🇨 Ecuador 1:2 (0:0) 🇵🇪 Peru 09.06.2021 0:30 🇻🇪 Venezuela 0:0 (0:0) 🇺🇾 Uruguay 1:00 🇨🇴 Kolumbien 2:2 (0:2) 🇦🇷 Argentinien 2:30 🇵🇾 Paraguay 0:2 (0:1) 🇧🇷 Brasilien 3:30 🇨🇱 Chile 1:1 (0:0) 🇧🇴 Bolivien ➤ 9. Spieltag 02.09.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 1:1 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 23:00 🇪🇨 Ecuador 2:0 (0:0) 🇵🇾 Paraguay 03.09.2021 2:00 🇻🇪 Venezuela 1:3 (0:1) 🇦🇷 Argentinien 3:00 🇵🇪 Peru 1:1 (1:1) 🇺🇾 Uruguay 3:00 🇨🇱 Chile 0:1 (0:0) 🇧🇷 Brasilien ➤ 10. Spieltag 10.09.2021 0:30 🇺🇾 Uruguay 1:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 0:30 🇵🇾 Paraguay 2:1 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 1:00 🇨🇴 Kolumbien 3:1 (2:0) 🇨🇱 Chile 1:30 🇦🇷 Argentinien 3:0 (1:0) 🇧🇴 Bolivien 2:30 🇧🇷 Brasilien 2:0 (2:0) 🇵🇪 Peru ➤ 11. Spieltag 08.10.2021 1:00 🇺🇾 Uruguay 0:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 1:00 🇵🇾 Paraguay 0:0 (0:0) 🇦🇷 Argentinien 1:30 🇻🇪 Venezuela 1:3 (1:0) 🇧🇷 Brasilien 2:30 🇪🇨 Ecuador 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 3:00 🇵🇪 Peru 2:0 (1:0) 🇨🇱 Chile ➤ 12. Spieltag 14.10.2021 22:00 🇧🇴 Bolivien 4:0 (1:0) 🇵🇾 Paraguay 23:00 🇨🇴 Kolumbien 0:0 (0:0) 🇪🇨 Ecuador 15.10.2021 1:30 🇦🇷 Argentinien 1:0 (1:0) 🇵🇪 Peru 2:00 🇨🇱 Chile 3:0 (2:0) 🇻🇪 Venezuela 2:30 🇧🇷 Brasilien 4:1 (2:0) 🇺🇾 Uruguay ➤ 13. Spieltag 11.11.2021 22:00 🇪🇨 Ecuador 1:0 (1:0) 🇻🇪 Venezuela 12.11.2021 0:00 🇵🇾 Paraguay 0:1 (0:0) 🇨🇱 Chile 1:30 🇧🇷 Brasilien 1:0 (0:0) 🇨🇴 Kolumbien 3:00 🇵🇪 Peru 3:0 (3:0) 🇧🇴 Bolivien 13.11.2021 0:00 🇺🇾 Uruguay -:- 🇦🇷 Argentinien ➤ 14. Spieltag 16.11.2021 21:00 🇧🇴 Bolivien -:- 🇺🇾 Uruguay 22:00 🇻🇪 Venezuela -:- 🇵🇪 Peru 17.11.2021 0:00 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇵🇾 Paraguay 0:30 🇦🇷 Argentinien -:- 🇧🇷 Brasilien 1:15 🇨🇱 Chile -:- 🇪🇨 Ecuador ➤ 15. Spieltag 20.01.2022 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela -:- 🇧🇴 Bolivien 🇵🇾 Paraguay -:- 🇺🇾 Uruguay 🇨🇱 Chile -:- 🇦🇷 Argentinien 🇪🇨 Ecuador -:- 🇧🇷 Brasilien ➤ 16. Spieltag 25.01.2022 🇺🇾 Uruguay -:- 🇻🇪 Venezuela 🇵🇪 Peru -:- 🇪🇨 Ecuador 🇧🇷 Brasilien -:- 🇵🇾 Paraguay 🇧🇴 Bolivien -:- 🇨🇱 Chile 🇦🇷 Argentinien -:- 🇨🇴 Kolumbien ➤ 17. Spieltag 24.03.2022 🇺🇾 Uruguay -:- 🇵🇪 Peru 🇨🇴 Kolumbien -:- 🇧🇴 Bolivien 🇧🇷 Brasilien -:- 🇨🇱 Chile 🇵🇾 Paraguay -:- 🇪🇨 Ecuador 🇦🇷 Argentinien -:- 🇻🇪 Venezuela ➤ 18. Spieltag 29.03.2022 🇵🇪 Peru -:- 🇵🇾 Paraguay 🇻🇪 Venezuela -:- 🇨🇴 Kolumbien 🇧🇴 Bolivien -:- 🇧🇷 Brasilien 🇨🇱 Chile -:- 🇺🇾 Uruguay 🇪🇨 Ecuador -:- 🇦🇷 Argentinien

Die WM Qualifikation 2022 in Afrika

Afrika stehen fünf Plätze der CAF zur Verfügung. Es nehmen 54 Verbände teil, die Quali findet in drei Runden statt und dauert bis zum März 2022. Derzeit findet die Runde 2 statt, in der 40 Teams in zehn Gruppen gegeneinander spielen.

Die WM Qualifikation 2022 in Nord- und Mittelamerika & Karibik

Drei feste Plätze gibt es für Amerika, es nehmen 35 Teams teil. Die besten fünf Teams laut FIFA Weltrangliste kommen direkt in die 3.Runde, dazu kommen drei Teams, die in den Runden 1 und 2 ausgespielt werden. Am Ende kommen die 3 besten der Runde 3 weiter.

Die WM Qualifikation 2022 in Asien

In Asien wird auch in vier Runden gespielt, derzeit befindet man sich in der 2.Runde.