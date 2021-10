Fußball heute Wm Quali 2022: Wer qualifiziert sich für die Fußball Weltmeisterschaft 2022?

In der Wm 2022 Qualifikation stehen ab morgen die Spieltage 7 und 8 an, bevor es im November zur Entscheidung kommt und zehn europäische WM Teilnehmer feststehen. Im März 2022 kommt es dann zu den Playoffs zur WM 2022, bei denen weitere drei Teams sich qualifizieren. Deutschland steht in der WM Quali Gruppe J kurz vor der Qualifikation. Wie es in den andern Gruppen steht, das liest du im Folgenden.

Die WM Quali in Europa vor dem 7.Spieltag

WM 2022 Quali-Gruppe A

In dieser Fünfergruppe führt Portugal nach den ersten fünf Spieltagen. Portugal führt vor Serbien mit 2 Punkten Vorsprung, hier ist noch Spannung in der Gruppe.

WM 2022 Quali-Gruppe B

In dieser Fünfergruppe hat Spanien wegen den Final Fours der Nations League spielfrei und führt nach sechs Spieltagen vor Schweden, die mit zwei Spielen nun gegen den Kosovo und Griechenland die Tabellenführung übernehmen könnten. Es bleibt spannend und Spanien muss bis zum November mit der Qualifikation warten.

WM 2022 Quali-Gruppe C

In dieser Fünfergruppe hat Italien wegen den Final Fours der Nations League spielfrei, führt die Gruppe mit 14 Punkten an. Die Schweiz spielt gegen Nordirland und Litauen und könnte punktgleich in den November starten. Es bleibt auch spannend!

WM 2022 Quali-Gruppe D

In dieser Fünfergruppe hat Frankreich wegen den Final Fours der Nations League spielfrei, führt mit 12 Punkten nach den ersten sechs Spieltagen. Der Abstand zu den Verfolgern ist groß und Frankreich sollte sich als Titelverteidiger problemlos für die Endrunde qualifizieren



WM 2022 Quali-Gruppe E

In dieser Fünfergruppe hat Belgien wegen den Final Fours der Nations League spielfrei und führt mit 16 Punkten vor Tschechien (7 Punkte) und Wales (7) – Belgien sollte qualifiziert sein.

WM 2022 Quali-Gruppe F

In dieser ersten Sechsergruppe führt Dänemark mit 18 Punkten und sollte so gut wie dabei sein im Winter 2022 in Katar. Mit 2 Siegen gegen Moldau und Österreich könnte sich Dänemark qualifizieren. Schottland und Israel haben nur noch theoretische Chancen auf Platz 1.

WM 2022 Quali-Gruppe G

In der Gruppe G gibt es einen spannenden Dreikampf zwischen den Niederlanden, Norwegen und der Türkei, wobei Norwegen nun auf die Türken mit dem neuen deutschen Trainer Stefan Kuntz treffen werden und sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Die Niederlande können Punkte gegen Lettland und Gibraltar sammeln.

WM 2022 Quali-Gruppe H

In der Gruppe H kommt es derzeit zum Zweikampf zwischen Kroatien und Russland, die beiden 13 Punkte auf dem Konto haben. Hier bleibt es spannend!

WM 2022 Quali-Gruppe I

England als Tabellenführer mit 16 Punkten hat nun gegen Andorra und Ungarn weitere Punkte auf dem Weg zur direkten Qualifikation eingerechnet. Damit würde man sich die Verfolger aus Albanien und Polen fern halten. Hier scheint England schon fast durch zu sein!

WM 2022 Quali-Gruppe J

In der deutschen WM-Gruppe könnte Deutschland mit 2 Siegen die Qualifikation festzurren.

Die WM Qualifikation in Südamerika

Auch in Südamerika wird trotz der Corona-Pandemie gespielt, auch die Nationalspieler, die in Europa ihr Geld verdienen, durften anreisen. 3 Spieltage stehen an nach 8 bis 9 Spielen. Brasilien führt mit einem Spiel weniger mit 24 Punkten – ungeschlagen! Dahinter folgen Argentinien, Uruguay und Ecuador auf den direkten Qualifikationsplätzen.