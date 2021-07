WM Qualifikation 2022 *** diese Gruppen stehen fest * WM Quali Spielplan Katar 2022

Bei der diesjährigen Europameisterschaft hat es die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft leider nur ins Achtelfinale geschafft. Deutschland unterlag England in Wembley – und die Ära Joachim Löw endete mit einer 0:2 Niederlage. Für Fußballfans geht es ganz nach dem Motto “nach dem Spiel ist vor dem Spiel” weiter, denn eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht in knapp 15 Monaten vor der Tür. Hier gibt es die nächsten deutschen Länderspiele.

Seit der virtuellen Auslosung zur WM-Qualifikationsrunde stehen die zehn Gruppen fest. Wir sind gespannt, welche der Mannschaften schon hier ein Ausrufezeichen setzen und sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren.

Die WM-Qualifikation – so läuft sie ab

Am 07. Dezember 2020 fiel mit der Auslosung der antretenden Fußballmannschaften zugleich der Startschuss für die Weltmeisterschaft 2022.

Die 55 UEFA-Mannschaften aus Europa wurden mittels der FIFA-Weltrangliste 2020 in sechs Töpfe eingeteilt.

Dabei kamen die besten zehn europäischen Mannschaften in den ersten Topf. Die Plätze 11–20 dann in den zweiten Topf und so weiter. In den sechsten und letzten Topf kamen somit die fünf Mannschaften mit den schlechtesten Platzierungen. Diese sechs Lostöpfe wurden in fünf Fünfer-Gruppen (Gruppe A bis E) und fünf Sechser-Gruppen (Gruppe F bis J) unterteilt. Die vier Mannschaften, die es ins Nations League Final Four geschafft haben, wurden automatisch einer der fünf Fünfer-Gruppen zugeteilt, um die Mehrbelastung durch das Finalturnier der Nations League auszugleichen.

Von März bis November 2021 spielen die UEFA-Mannschaften in Hin- und Rückspielen um den Einzug in die WM.

WM Qualifikationsgruppen im Überblick

Den Teilnehmern aus Europa stehen insgesamt 13 Startplätze zu. Zusammen mit den fünf weiteren Fußballverbänden kämpfen insgesamt 210 Mannschaften (Plus Katar als Gastgeber) um 31 Startplätze (plus Katar). Im Kampf um den Einzug in die WM spielt das deutsche Team in Gruppe J gegen Mannschaften aus Rumänien, Island, Armenien, Nordmazedonien und Liechtenstein.

Katar nimmt außer Konkurrenz an der Qualifikation teil und ist somit bereits für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert.

Demnach werden die Ergebnisse des Gastgebers nicht gewertet.

WM-Playoff Turnier

Während die jeweiligen zehn Gruppensieger sicher in die Endrunde einziehen, qualifizieren sich die Gruppenzweiten für das WM-Play-off-Turnier im März 2022. Zudem nehmen die zwei besten Mannschaften der UEFA Nations League 2020/2021 teil, die weder in die Endrunde einziehen konnten, noch zu den zehn besten Gruppenzweiten gehören.

In diesem Turnier kämpfen die zwölf Teams um die restlichen drei der insgesamt 13 Startplätze. Die letzten drei WM-Teilnehmer werden mittels K.O.-System in drei Gruppen zu je vier Mannschaften ermittelt.

Deutsche Nationalmannschaft in der WM 2022

Während der letzten Weltmeisterschaft scheiterte die deutsche National-Elf erstmals in ihrer langen Geschichte schon in der Gruppenphase. An das letzte Vorrundenspiel gegen Südkorea (ebenfalls ein 2:0) erinnern sich viele noch gut. Eine der Folgen, wenn auch keine unmittelbare, ist der neue Bundestrainer, der das DFB-Team nach Katar führen will. Der ehemalige Trainer des FC-Bayern, Hansi Flick, löst Joachim Löw nach 15 Jahren ab und will der Mannschaft, ihrem Auftritt und ihrer Strategie einen neuen Anstrich verpassen.

Deutschland spielt in der Gruppe J:

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇲 Armenien 3 3 0 0 6:2 4 9 2 🇲🇰 Nordmazedonien 3 2 0 1 9:4 5 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 2 0 1 5:2 3 6 4 🇷🇴 Rumänien 3 1 0 2 5:6 -1 3 5 🇮🇸 Island 3 1 0 2 4:6 -2 3 6 🇱🇮 Liechtenstein 3 0 0 3 1:10 -9 0

Ob wir eine völlig veränderte Mannschaft zu Gesicht bekommen werden, ist eine spannende Frage, die uns der Weg nach Katar hoffentlich beantworten wird.

WM Quali 2022 Spielplan