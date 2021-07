Die WM Qualifikation 2022 *** Alle WM Gruppen & Gegner ** Der WM Quali Spielplan

„Nach der EM ist vor der WM“ heisst es so schön. Kaum ist die EM 2021 Geschichte, geht es im September mit der FIFA WM 2022 weiter, zumindest mit der WM Qualifikation. In Katar wird dann tatsächlich im November/Dezember 2022 gespielt. Deutschland hat die ersten drei Spiele in der WM Quali mehr recht als schlecht vorbei gebracht, wir erinnern uns an die 1:2 Niederlage gegen Nordmazedonien. Wir sagen dir alles über die zehn WM Gruppen.

Seit der virtuellen Auslosung zur WM-Qualifikationsrunde stehen die zehn Gruppen fest. Wir sind gespannt, welche der Mannschaften schon hier ein Ausrufezeichen setzen und sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren.

Die WM-Qualifikation – so läuft sie ab

Die 55 UEFA-Mannschaften aus Europa wurden mittels der FIFA-Weltrangliste 2020 in sechs Töpfe eingeteilt. Dabei kamen die besten zehn europäischen Mannschaften in den ersten Topf. Die Plätze 11–20 dann in den zweiten Topf und so weiter. In den sechsten und letzten Topf kamen somit die fünf Mannschaften mit den schlechtesten Platzierungen. Diese sechs Lostöpfe wurden in fünf Fünfer-Gruppen (Gruppe A bis E) und fünf Sechser-Gruppen (Gruppe F bis J) unterteilt. Die vier Mannschaften, die es ins Nations League Final Four geschafft haben, wurden automatisch einer der fünf Fünfer-Gruppen zugeteilt, um die Mehrbelastung durch das Finalturnier der Nations League auszugleichen.

Von März bis November 2021 spielen die UEFA-Mannschaften in Hin- und Rückspielen um den Einzug in die WM.

WM Qualifikationsgruppen im Überblick

Aus Europa werden sich 13 Nationalmannschaften qualifizieren von insgesamt 32 WM-Teilnehmern. Insgesamt kämpfen 210 Mannschaften (Plus Katar als Gastgeber) um 31 Startplätze (plus Katar). Im Kampf um den Einzug in die WM spielt das deutsche Team in Gruppe J gegen Mannschaften aus Rumänien, Island, Armenien, Nordmazedonien und Liechtenstein.

Katar nimmt außer Konkurrenz an der Qualifikation teil und ist somit bereits für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert. Es qualifizieren sich die zehn Gruppenersten, die besten Gruppenzweiten müssen in die Playoffs und sichern sich weitere 3 Plätze.

Deutschland spielt in der Gruppe J:

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇲 Armenien 3 3 0 0 6:2 4 9 2 🇲🇰 Nordmazedonien 3 2 0 1 9:4 5 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 2 0 1 5:2 3 6 4 🇷🇴 Rumänien 3 1 0 2 5:6 -1 3 5 🇮🇸 Island 3 1 0 2 4:6 -2 3 6 🇱🇮 Liechtenstein 3 0 0 3 1:10 -9 0

WM Quali Gruppe Gruppe A

In der WM Qualifikationsgruppe A ist der Europameister von 2016 Portugal der Favorit. Serbien und Irland sind weitere Favoriten. Nach drei Spieltagen führt Portugal mit sieben Punkten, spielte aber nur 2:2 gegen Serbien – das zeigt, wie spannend diese WM-Gruppe werden kann. Ebenso spielt Katar in dieser Gruppe, aber diese Spiele werden nicht gewertet, sondern haben Freundschaftscharakter.

WM Quali Gruppe Gruppe B

In der WM Qualifikationsgruppe B ist Spanien der Favorit. Schweden und Griechenland sind die weitere Teams, die um einen Platz spielen. Und siehe da, Spanien schafft nur ein 1:1 gegen Griechenland am 1.Spieltag, gewinnt dann aber gegen Georgien und den Kosovo, führt nun diese Gruppe an.

WM Quali Gruppe Gruppe C

In der WM Qualifikationsgruppe C ist Italien der Favorit und hat bisher alle drei Spiele im März gewonnen. Dahinter sollte sich die Schweiz qualifizieren, Nordirland hat ebenso Ambitionen.

WM Quali Gruppe Gruppe D

In der WM Qualifikationsgruppe D ist Frankreich der Favorit. Die Ukraine schaffte am 1.Spieltag ein 1:1 gegen Les Bleus, auch EM-Teilnehmer Finnland ist in dieser WM-Qualigruppe.

WM Quali Gruppe Gruppe E

In der WM Qualifikationsgruppe E ist Belgien der Favorit. Gegen Wales gewann man, danach golte ein 8:0 gegen Weißrussland und ein 1:1 gegen EM-Viertelfinalist Tschechien.

WM Quali Gruppe Gruppe F

In der WM Qualifikationsgruppe F ist Dänemark der Favorit und gewann auch alle drei ersten Spiele. Dahinter kämpfen Österreich, Israel und Schottland um einen weiteren Startplatz bei der Endrunde der Weltmeisterschaft 2022.

WM Quali Gruppe Gruppe G

In der WM Qualifikationsgruppe G ist die Niederlande der Favorit. Doch nach dem 3.Spieltag sind gleich mehrere Teams obenauf mit sechs oder sieben Punkten: die Türkei, Montenegro und Norwegen machen sich auch Hoffnungen.

WM Quali Gruppe Gruppe H

In der WM Qualifikationsgruppe H ist der Vizeweltmeister 2018 Kroatien der Favorit. Dahinter die EM-Teilnehmer Russland und die Slowakei. Diese Gruppe wird offen ausgetragen: Kroatien verlor gegen Slowenien, gewann dann gegen Zypern und Malta, allerdings ohne Torfestivals.

WM Quali Gruppe Gruppe I

In der WM Qualifikationsgruppe I ist England der Favorit. Dahinter die EM-Teilnehmer Ungarn und Polen sowie Albanien als Außenseiter. England konnte auch alle neun Punkte holen

WM Quali Gruppe Gruppe J

In der WM Qualifikationsgruppe J ist die deutsche Fußballnationalmannschaft der Favorit. Doch nach der 1:2 Pleite gegen Nordmazedonien steht man schon unter Zugzwang, denn Armenien gewann alle dreiSpiele, dahinter Nordmazedonien. Weitere Gegner sind Rumänien, Island und Liechtenstein.

WM Quali 2022 Spielplan