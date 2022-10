EM 2024 Qualifikation ** Turnier Modus, Spielplan, Austragungsorte, Teilnehmer – Ein Überblick

Die 17. UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 wird vom Freitag, 14.Juni bis zum 14.Juli 2024 in Deutschland stattfinden, also schon in knapp 1,5 Jahren! Als EM Gastgeber ist Deutschland bereits qualifiziert und muss keine EM-Qualifikation spielen. Dafür steht der Modus der Endrunde bereits fest. Wir sagen dir kurz und einfach das Wichtigste zur EM 2024 in Deutschland! Hier der EM 2024 Spielplan.



UEFA EURO 2024 * Wo findet die EM statt?

Ausrichter der UEFA Europameisterschaft 2024 ist der dreifache Titelträger Deutschland. Die Entscheidung für die deutsche Bewerbung fiel am 27. September 2018. Deutschland ist zum zweiten Mal EM-Gastgeber.

Die 10 Austragungsorte der UEFA EURO 2024 Die 10 Spielorte der EM 2021 wurden am 22. Januar 2020 bekannt gegeben: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt. Jeder Spielort sollte 4 bis 6 Spiele bekommen, insgesamt gibt es 51 EM-Spiele zu vergeben. Das Finalstadion ist noch unbekannt, sollte aber zwischen Berlin und München ausgemacht werden: Angedacht war: München bekommt die Spiele der deutschen Mannschaft bei der jetzigen Fußball-EM, dafür erhält die deutsche Hauptstadt das Finale 2024. Doch nun heisst es wohl: Stadt München als auch der FC Bayern bemühen sich drum, dass der EM-Pokal 2024 in der Allianz Arena übergeben wird. EM 2024 Spielplan PDF Download Die UEFA EURO 2024 beginnt am Freitag, 14. Juni, in München und endet am Sonntag, 14. Juli, mit dem Finale in Berlin. Laden Sie hier den vollständigen Spielplan herunter.

EM 2024 * Wie funktioniert die EM 2024 Qualifikation?

An der EM Qualifikation nehmen 54 Mannschaften in 10 Gruppen teil. Die beiden Gruppenersten der 10 Gruppen qualifizieren sich für die EM. Außerdem werden 4 EM Teilnehmer über die Nations League ermittelt. Aus den vier Ligen A, B, C und D soll je ein weiteres Team zur Europameisterschaft fahren.

Die Auslosung zur EM 2024 Qualifikation erfolgt im Dezember 2022, gespielt wird dann von März bis November 2023.

EM 2024 * Deutschland muss nicht in die Qualifikation

Deutschland ist als Gastgeber bereits für die Endrunde qualifiziert. Die deutsche Nationalmannschaft muss daher keine EM Qualifikation spielen – allerdings fallen dadurch viele Pflichtspiele weg. Deswegen ist die UEFA Nations League 2022/23 sehr wichtig.

EM 2024 * Modus der Europameisterschaft

Der Modus der Europameisterschaft 2024 ist wahrscheinlich derselbe wie bei der EM 2020.

An der EM 2024 nehmen 24 Mannschaften teil. Die 23 weiteren Teilnehmer neben Gastgeber Deutschland müssen sich zunächst qualifizieren. Dafür gibt es die UEFA European Qualfiers und die UEFA Nations League.

Bei der EM 2024 spielen die Teams in 6 Gruppen. Die Gruppenersten, Gruppenzweiten und 4 Gruppendritte kommen ins Achtelfinale. Dann geht es um K.O.-Modus weiter bis der 17. EM Titelträger feststeht.