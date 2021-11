WM Playoffs 2022 – Teilnehmer, Spielplan, Termine, Modus, Auslosung, TV

Der Weg wird beschwerlich sein: Italiens Europameister 2021 sowie Portugal, Europameister 2016, müssen beide in die WM-Playoff-Spiele um Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde nächsten Winter in Katar zu haben. Gefreut hat sich dagegen die Türkei, die es mit dem neuen Trainer Stefan Kuntz geschafft haben noch Gruppenzweiter zu werden. Wir sagen dir alles zu den WM Playoff-Spielen der Europa-WM-Qualifikation.

Wer schafft es durch die WM-Playoffs nach Katar?

Nach der Gruppenphase der WM-Quali geht es nun in die Relegation WM Qualifikation.

Die WM-Quali Playoff-Spiele werden eine Belastungsprobe für Italien und Portugal. Die Italiener schafften in fünf Quali-Spielen nur vier Unentschieden und ein Sieg, zu wenig für Platz 1 der an die Schweiz geht. Die Magie der EURO 2021 ist verschwunden, es herrscht Tormangel, Ideenlosigkeit und das Können einen Elfer zu verwandeln. Das gelang gleich zwei Mal nicht. Für Portugal und CR7 gilt dasselbe, im letzten Heimspiel verlor man gegen Serbien mit 1:2 zu Hause. Nun drohen jeweils zwei schwere Spiele.

Modus: Wie laufen die WM Quali Playoffs ab?

Der Kampf um die letzten drei WM-Tickets sieht wie folgt aus: Die zwölf Teilnehmer werden in zwei Lostöpfe eingeteilt. Die besten sechs Gruppensieger liegen in Lostopf 1, diese werden den anderen Teams zugelost. Die Teams aus Lostopf 1 haben Heimrecht, während es nur ein Spiel gibt. Die Gewinner ziehen in die drei Finalspiele ein, der jeweilige Sieger fährt nach Katar.

Welche Teams spielen in den WM Playoffs mit?

Portugal, Italien, Russland, Schottland, Schweden, Polen, Nordmazedonien, Ukraine, Wales, Türkei sind die Gruppenzweiten, Österreich und Tschechien haben sich als beste Gruppensieger über die Nations League 2021 qualifiziert.

Wann findet die Auslosung zu den WM Playoffs statt?

Die Auslosung findet am Freitag Abend, 26.November im Hauptsitz der FIFA statt.

Wie sehen die Lostöpfe bei der Play-off-Auslosung aus?

Das sind die beiden Lostöpfe mit den 12 Teilnehmern:

Lostopf 1 🇵🇹 Portugal 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 🇮🇹 Italien 🇷🇺 Russland 🇸🇪 Schweden 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

Lostopf 2 🇹🇷 Türkei 🇵🇱 Polen 🇲🇰 Nordmazedonien 🇺🇦 Ukraine 🇦🇹 Österreich 🇨🇿 Tschechien

Wann finden die WM Playoffs 2022 statt?

Die Partien der WM-Playoffs finden am 24.März (6 Halbfinale) und am 29.März (3 Finalspiele) statt. Die Anstoßzeiten hängen von den Austragungsorten ab.

Datum Spiel WEG Team 1 - Team 2 24. März 2022 Halbfinale A Team Topf 1 - Team Topf 2 24. März 2022 Halbfinale A Team Topf 1 - Team Topf 2 24. März 2022 Halbfinale B Team Topf 1 - Team Topf 2 24. März 2022 Halbfinale B Team Topf 1 - Team Topf 2 24. März 2022 Halbfinale C Team Topf 1 - Team Topf 2 24. März 2022 Halbfinale C Team Topf 1 - Team Topf 2 29. März 2022 Finale A Gewinner 1 - Gewinner 2 29. März 2022 Finale B Gewinner 1 - Gewinner 2 29. März 2022 Finale C Gewinner 1 - Gewinner 2

Wo sind die Play-offs live im TV zu sehen?

Wie schon die gesamte WM-Qualifikation werden auch diese WM-Playoff-Spiele beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Die Endrunde der Fußball WM 2022 wird übrigens dann neben der ARD und dem ZDF wieder beim Telekom-Sender MagentaTV zu sehen sein.

Infos zu den WM-Playoffs der anderen Kontinente.