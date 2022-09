Alle WM Gruppen & WM Teams der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

In weniger als zwei Monaten ist Anstoß in Katar zur FIFA WM 2022. Dabei teilt sich im Grunde die FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar in verschiedene Phasen ein: Die WM-Qualifikation in den einzelnen Kontinenten, die Gruppenphase und die K.O-Phase. Die WM-Qualifikation wurden mit den letzten Playoffs im Juni 2022 abgeschlossen. Nun spielen die Nationalmannschaften in acht Vorrundengruppen im Winter 2022 gegeneinander, jeweils in Gruppen mit vier Mannschaften. Die Auslosung der WM-Gruppen war am 1.April 2022. Dabei wurde ausgelost, dass Deutschland in der Gruppe E gegen Spanien, Costa Rica und Japan spielen werden.



Das erste Spiel der Weltmeisterschaft findet am 20.11.2022 statt, beim WM-Eröffungsspiel wird Gastgeber Katar auf Ecuador treffen. Hier gibt es alle Mannschaften in den verschiedenen Gruppen im Überblick.

WM Gruppenphase vom 20.11. bis 02.12.2022

32 WM-Teilnehmer in 8 Gruppen

Nur der Gruppensieger und Gruppenzweiter kommt weiter

WM-Gruppenauslosung am 1.4.2022

48 WM-Spiele, jede Nationalmannschaft spielt drei Mal

Anstoßzeiten der Vorrunde: 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr Deutscher Zeit

Wm 2022 Vorrunde & Gruppenphase – Spielplan & Ergebnisse

Gruppe A der WM 2022 in Katar

In der Gruppe A der FIFA Weltmeisterschaft 2022 trifft der Gastgeber Katar auf die Niederlande, Ecuador und den amtierenden Afrikameister Senegal. Das Eröffnungsspiel der WM bestreiten Katar und Ecuador. Die Niederlande wird als großer Favorit der Gruppe A gesehen und befindet sich in der FIFA-Weltrangliste mit Platz 10 deutlich vor den anderen konkurrierenden Mannschaften. Doch die Senegalesen sind in guter Form und dürften es den Holländern nicht gerade einfach machen beim anstehenden Duell. Der Gastgeber Katar dürfte nur Außenseiterchancen haben.

Alles zur Fußball WM Gruppe A # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇶🇦 Katar 0 0 0 0 0:0 0 0 🇪🇨 Ecuador 0 0 0 0 0:0 0 0 🇸🇳 Senegal 0 0 0 0 0:0 0 0 🇳🇱 Niederlande 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe B der WM 2022 in Katar

Vize-Europameister England trifft zum ersten Mal in der Fußballgeschichte auf den Iran. Wales hat sich erst vor kurzem für die WM 2022 in Katar qualifiziert, als sie im entscheidenden Spiel gegen die Ukraine 1:0 gewannen. In der FIFA-Weltrangliste liegt die USA aktuell auf Platz 15, während die Three Lions mit Platz 5 deutlich stärker einzuschätzen sind. Die englische Nationalmannschaft zeigt sich bei der Nations League jedoch noch nicht in Form. Das letzte Spiel gegen Ungarn verloren sie 4:0 im eigenen Land. Trotz der Formschwäche ist England der große Favorit in der Gruppe B der WM 2022. Aber auch der Iran zeigte in der Vorrunde der WM-Qualifikation solide Leistungen. Für Spannung um Platz 2 ist somit gesorgt.

Alles zur Fußball WM Gruppe B # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 0 0 0 0 0:0 0 0 🇮🇷 Iran 0 0 0 0 0:0 0 0 🇺🇸 USA 0 0 0 0 0:0 0 0 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe C der WM 2022 in Katar

In der Gruppe C der WM 2022 in Katar treffen Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien aufeinander. Favorit auf den Gruppensieg ist die argentinische Nationalmannschaft. Diese zeigte sich zuletzt in guter Form und gewann deutlich gegen Estland und auch Italien. Zugleich dürfte die WM 2022 in Katar das letzte große Turnier für Weltfußballer und Top-Star Lionel Messi sein. Um den zweiten Platz streiten sich die Nationalmannschaften aus Mexiko und Polen, Saudi-Arabien hat wohl nur Außenseiterchancen. Die mexikanischen Fußballer zeigen aktuell noch durchwachsene Leistungen, das Gleiche gilt für die polnische Elf. Nun wird es die nächsten Wochen spannend, wer sich am besten für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar vorbereitet.

Alles zur Fußball WM Gruppe C # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇦🇷 Argentinien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇸🇦 Saudi Arabien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇲🇽 Mexiko 0 0 0 0 0:0 0 0 🇵🇱 Polen 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe D der WM 2022 in Katar

In der Gruppe D der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wurde der große Favorit Frankreich als Gruppenkopf gelost. Die französische Nationalelf liegt aktuell auf Platz 3 der FIFA Weltrangliste und ist bei der anstehenden WM der große Favorit. Denn zuletzt konnten die Franzosen bei den großen Turnieren durchweg überzeugen. Das Duell gegen Tunesien wird insbesondere deshalb spannend, da einige Spieler der tunesischen Nationalmannschaft auch einen französischen Pass haben. Australien sicherte sich den vorletzten Platz für die WM 2022 beim Elfmeterschießen gegen Peru. Aber auch die dänische Nationalmannschaft konnte sich direkt für die Fußball WM in Katar qualifizieren und offenbarte zuletzt in der Nations League das enorme Potenzial: Gegen Frankreich und Österreich gewannen sie jeweils 2:1. Somit dürften sich Dänemark und Frankreich voraussichtlich in der Vorrundengruppe D durchsetzen.

Alles zur Fußball WM Gruppe D # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇫🇷 Frankreich 0 0 0 0 0:0 0 0 🇦🇺 Australien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇩🇰 Dänemark 0 0 0 0 0:0 0 0 🇹🇳 Tunesien 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe E der WM 2022 in Katar

Deutschland tritt in der WM-Gruppe E gegen Costa Rica, Japan und Spanien an. Bundestrainer Hansi Flick stuft alle für eine WM qualifizierten Teams als potenziell gefährlich ein. Japan ist zum siebten Mal in Folge bei der WM in Katar dabei. Spanien gehört bei der Weltmeisterschaft 2022 zum erweiterten Favoritenkreis und liegt auf Platz 7 der aktuellen FIFA Weltrangliste. Bei der Nations League konnte sich Spanien in der Gruppenphase noch nicht durchsetzen und spielte gegen Portugal und Tschechien unentschieden. Auch Deutschland zeigt sich bei der Nations League mit mittelmäßigen Leistungen. Die WM-Gruppe E hat dennoch mit Deutschland und Spanien zwei klare FavoritenDer Ausgang der Gruppe E wird sowohl für Spanien und Deutschland somit sehr spannend.

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇪🇸 Spanien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇷 Costa Rica 0 0 0 0 0:0 0 0 🇩🇪 Deutschland 0 0 0 0 0:0 0 0 🇯🇵 Japan 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe F der WM 2022 in Katar

In der WM Gruppe F sind die belgischen Fußballer der große Favorit und dürften sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Belgien gilt schon seit Jahren als geheimer Favorit für Europa- und Weltmeisterschaften, einen Titel konnte man bis jetzt aber noch nicht gewinnen. Vize-Weltmeister Kroatien sicherte sich aus eigener Kraft die Qualifikation für die WM 2022 Bei der derzeitigen Nations League konnte Kroatien zwar gegen Frankreich und Dänemark gewinnen, verlor aber 3:0 gegen Österreich. Die beiden Gruppengegner Kanada und Marokko sind Außenseiter. Kanada siegte 4:0 gegen Jamaica und Marokko konnte sich gegen die Demokratische Republik Kongo durchsetzen. Doch um der kroatischen und französischen Nationalmannschaft Paroli zu bieten, bräuchte man wohl eine Überraschung.

Alles zur Fußball WM Gruppe F # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇧🇪 Belgien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇦 Kanada 0 0 0 0 0:0 0 0 🇲🇦 Marokko 0 0 0 0 0:0 0 0 🇭🇷 Kroatien 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe G der WM 2022 in Katar

Brasilien liegt aktuell auf dem ersten Platz der FIFA Weltrangliste und überzeugte zuletzt mit starken Leistungen. Damit ist der fünffache Weltmeister wieder einmal Top-Favorit bei der diesjährigen WM. Zudem steht in der brasilianischen Mannschaft mit Neymar einer der teuersten Fußballer aller Zeiten auf dem Platz. Mit Kamerun, der Schweiz und Serbien hat Brasilien eher leichte Gegner in der Gruppe. Die Schweiz konnte sich zwar als Gruppensieger in ihrer WM-Qualifikation durchsetzen, bei der diesjährigen Nations League offenbarten sie aber deutliche Schwächen. Für eine Überraschung könnte jedoch die serbische Nationalelf gut sein, die sich für die KO-Runde qualifizieren möchte.

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 🇧🇷 Brasilien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇷🇸 Serbien 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇭 Schweiz 0 0 0 0 0:0 0 0 🇨🇲 Kamerun 0 0 0 0 0:0 0 0

Gruppe H der WM 2022 in Katar

In der Gruppe H der Fußball-WM 2022 tritt Portugal als Favorit gegen Ghana, Südkorea und Uruguay an. Die beiden Superstars Christiano Ronaldo (37 Jahre) und Pepe (39 Jahre) werden bei der diesjährigen WM wohl ihr letztes großes Turnier spielen. Portugal gilt als Gruppenfavorit und liegt in der FIFA Weltrangliste derzeit auf Platz 8. In der aktuellen Nations League zeigt die portugiesische Nationalelf ebenfalls solide Leistungen. Südkorea gehört zu den besten Teams des asiatischen Kontinents. Allerdings liegen sie auf der aktuellen FIFA Weltrangliste nur auf dem 29. Platz. Mit Platz 13 liegt Uruguay deutlich weiter vorne und gilt als Favorit auf Platz 2.