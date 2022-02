Fußball WM Auslosung zur Endrunde 2022 am 1.4.2022 – Lostöpfe & Prozedere

Während die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 im November und Dezember dieses Jahr über die Bühne gehen wird, ist am 1.April ein wichtiger Tag für alle Fußballfans. Denn dann findet bei der FIFA die Gruppenauslosung zur Endrunde der FIFA Weltmeisterschaft in Katar statt. Erst dann wissen wir, welche Nationalmannschaften in der Vorrunde gegeneinander spielen werden. In acht Vorrundengruppen werden die 32 WM Teilnehmer gelost. Deutschland als derzeitige Nummer 11 der FIFA Weltrangliste wird wohl nur im Lostopf 2 liegen und quasi einer Gruppe zugelost. Wir sagen dir alles zur WM Gruppenauslosung am 1.4.2022., alles zum Prozedere, den Lostöpfen und dem Weltmeisterschaft Spielplan 2022.

Warum ist die WM Gruppenauslosung 2022 so wichtig?

Bei der Vorrundenauslosung der Fußball Weltmeisterschaft wird ausgelost und es entscheidet sich, welche Fußballnationalmannschaften gegeneinander in der Vorrunde in welchen WM-Gruppen gegeneinander spielen. Es kann über das Turnier entscheiden: Wer spielt gegen wen? Bekommt man einen Angstgegner oder vermeintliche leichte Gegner? Bekommt man eine gute Ausgangslage um Weltmeister 2022 zu werden? Auch kann es Glücksache sein, gegen wen man dann im Achtelfinale zunächst spielen muss. Denn der Turnierbaum steht bereits fest. Auch kann es von vornherein ein Glück sein in welchem Topf man liegen wird.

Wann ist die Gruppenauslosung zur Endrunde der Fußball WM 2022?

Die Gruppenauslosung zur Endrunde der Fußball WM 2022 in Katar wird am 1.April 2022 abends um 17 Uhr in der FIFA-Zentrale in Zürich stattfinden. Die Auslosung dauert ca. eine Stunde und wird von einigen wichtigen Fußball-Weltmeistern vergangener Jahre unterstützt. D.h. alte Fußballer werden die Lose im Normalfall ziehen. Aus Deutschland waren dies z.b. schon Franz Beckenbauer, Philipp Lahm oder Lothar Matthäus. Diese Spieler ermitteln die Gruppen.

Wie funktioniert die WM Auslosung für die Gruppenphase?

Zunächst werden alle 32 WM Teilnehmer inklusive dem Gastgeber Katar vier versch. Lostöpfen nach der Stärke in der der FIFA Weltrangliste zugewiesen. Die Vorrundengruppen werden dann anfangend von Lostopf 1 nacheinander gefüllt. D.h. angefangen wird mit Lostopf 1 für die WM Gruppe A – hier wird Gastgeber Katar als Gruppenkopf feststehen und als erstes gelost. Danach werden die einzelnen WM Gruppen nacheinander gefüllt. Im Topf 1 liegen die 7 besten Teams, diese Teams werden normalerweise der Gruppenkopf der Gruppe. Es wird solange gezogen, bis alle 32 WM Teams einer Gruppe angehören und die vier Lostöpfe leer sind.

Welche Mannschaften haben sich für die WM 2022 qualifiziert?

Mit dem Stand 15.Februar haben sich bisher 15 Teams qualifiziert: 10 Mannschaften aus Europa (darunter Deutschland und Titelverteidiger Frankreich), Brasilien und Argentinien aus Südafrika sowie der Iran und Südkorea aus Asien. Alle anderen Mannschaften müssen sich bei den letzten WM-Qualifikationsspielen im März noch qualifizieren. Europameister Italien spielt in den WM-Playoffs ebenso wie Portugal noch um ein Ticket für Katar.

Hier gibt es alle WM Teilnehmer 2022.

Wie viele WM 2022 Lostöpfe gibt es bei der WM Gruppenauslosung?

Es gibt vier Lostöpfe bei der WM Gruppenauslosung zur Endrunde. In Lostopf 1 liegen die besten Mannschaften, nach diesem Schema werden die weiteren vier Lostöpfe gefüllt. D.h. in Lostopf 4 liegen die schwächsten Nationalmannschaften.

Wie sehen die Lostöpfe bei der Fußball WM 2022 Auslosung aus?

Mit dem Stand im Februar liegen folgende Mannschaften in den Lostöpfen 1 bis 4

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, (Italien oder Portugal)

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, (Italien oder Portugal) Lostopf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien

Lostopf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien Lostopf 3: Iran, Serbien,

Lostopf 3: Iran, Serbien, Lostopf 4: –

Nach was richtet sich die Setzliste der WM 2022?

Die Setzliste der Lostöpfe richtet sich nach der Position in der aktuellen FIFA-Weltrangliste. Die besten Mannschaften liegen in Lostopf 1, die schwächsten Mannschaften in Lostopf 4.

In welchem Lostopf liegt Deutschland bei der Auslosung?

Mit dem Stand Februar 2022 liegt die deutsche Fußballnationalmannschaft nur in Lostopf 2 und wird somit gegen eines der stärksten Mannschaften spielen müssen oder gegen Gastgeber Katar – das wäre ein Glückslos, abhängig wer dann in Gruppe B liegt, gegen den man dann im WM-Achtelfinale spielen müsste. Deutschland gehört also nicht zu den besten sieben Mannschaften um in Lostopf 1 liegen zu können.

Gegen wen wird Deutschland bei der WM 2022 spielen?

Deutschland liegt in Lostopf 2 und wird somit gegen Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien oder (Italien oder Portugal) spielen müssen in der Vorrunde. Gegen die Teams aus dem Lostopf 2 muss man dementsprechend nicht spielen, das wären momentan also mindestens die Niederlande, Schweiz und Kroatien.

Wie sieht der WM Spielplan 2022 aus?

Die Fußball WM 2022 wird in der Zeit vom 21.November bis zum 18.Dezember gespielt. In diese Zeit finden vom WM-Eröffnungsspiel bis zum Finale 64 WM-Spiele statt. In der Vorrunde spielt jedes Team drei Mal, es kommen lediglich die Gruppensieger und Gruppenzweiten weiter. Ab dem Achtelfinale geht es im k.o. System weiter, deshalb heisst diese Phase auch k.o.Phase. AM Ende blieben 2 Teams übrig, die im WM-Finale gegeneinander um die Krone des Weltmeisters 2022 spielen. Hier gibt es den WM 2022 Spielplan.

Wie entscheidend ist die WM Gruppenauslosung für das Weiterkommen nach der WM Vorrunde?

Die WM Gruppenauslosung kann entscheidend für ein Team sein. Im WM-Achtelfinale spielen die 16 besten Mannschaften gegeneinander – immer ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten. Dabei gibt es zwei Turnierbäume bis ins WM-Finale: Die WM Gruppen A,B,C,D sowie E,F,G,H. D.h. Die Mannschaften aus den unterschiedlichen Turnierbäumen können erst im Viertelfinale aufeinandertreffen. Erst im Finale können sich somit 2 Teams aus derselben Vorrundengruppe treffen. Somit kann man einem Angstgegner z.b. lange aus dem Weg gehen.