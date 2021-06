EM 2021 heute * EM Achtelfinale * Live Tabelle der Drittplatzierten * EM Spielbaum

Gestern Abend am 20.6.2021 startete die heiße Phase der UEFA EURO 2020, als die letzten Gruppenspiele der EM Gruppe A begannen. Ausscheiden oder Weiterkommen ins EM-Achtelfinale, darum geht es. In vielen Gruppen ist die Spannung noch hoch, denn viele Mannschaften können noch weiterkommen. Nun sind sechs Mannschaften sind bisher fest qualifiziert (Stand 21.6.): Italien, Wales, Belgien, Österreich, Dänemark und die Niederlande. Deutschland in Gruppe F und Platz 2 hat die besten Chancen nach dem 4:2 gegen Portugal weiter zukommen. Heute am 21.6. gab es die Entscheidungen in der Gruppen B und C, so dass zwei weitere Achtelfinalisten dazu kamen.

Wer kommt ins EM-Achtelfinale?

Durch die Aufstockung von 16 auf 24 EM-Teilnehmer im Jahr 2016 kommen statt 8 Mannschaften nun 16 Mannschaften weiter. Neben den Gruppenersten und Gruppenzweiten auch die vier besten Drittplatzierten. Wir sagen dir, welche Drittplatzierten weiterkommen und geben dir eine Livetabelle. Von den sechs Dritten kommen vier Dritte weiter.

22.06.: Heute geht es also um das EM-Achtelfinale in der EM Gruppe D, England gegen Tschechien und Kroatien gegen Schottland sind die EM-Spiele heute. Alle Teams haben noch die Möglichkeit das EM-Achtelfinale zu erreichen.

21.06.: Heute spielten die Gruppen B und C ihre letzten Gruppenspiele. Dabei trafen das schon qualifizierte Belgien in Gruppe B auf Finnland, Russland musste gegen Dänemark ran. In der Gruppe C spielten die Niederländer (qualifiziert) gegen Nordmazedonien sowie die Ukraine gegen Österreich. Österreich steht nach einem 1:0 gegen die Ukraine ebenso im Em-Achtelfinale! In der EM Gruppe B wurde Belgien Gruppensieger und Dänemark Zweiter. Die Finnen auf dem Dritten Platz haben noch rechnerische Chancen.

20.06.: Italien gewinnt glanzlos gegen Wales und wird Gruppenerster, Wales ist Gruppenzweiter aufgrund der besseren Tordifferenz, nachdem der direkte Vergleich ja 1:1 aus ging. Die Schweiz kann sich als Dritter mit vier Punkten Hoffnungen machen!

Live Tabelle der Drittplatzierten

Stand 21.6.

Der EM Spielbaum der UEFA EURO 2020

Regeln der Drittplatzierte

EM 2021: Drittplatzierte – Die Ermittlung der vier besten Gruppendritten Nun wird es etwas kompliziert! Nachdem die EM 2020 mit 24 Teilnehmer gespielt wird und zum 2.Mal ein Achtelfinale gespielt wird, sind bei 12 Gruppenersten und zweiten noch vier weitere Mannschaften nötig um auf die benötigten 16 Mannschaften für ein EM-Achtelfinale zu kommen. Deshalb kommen auch die vier besten Gruppendritten weiter. Dazu wird eine eigene Tabelle aufgestellt. Bei Punktegleichheit ist dann zunächst das Torverhältnis ausschlaggebend. Die besten vier Mannschaften dieser Tabelle kommen weiter. Das ist die genaue Reihenfolge: 1) Die erzielte Punktzahl

2) Die Tordifferenz

3) Höhere Anzahl an Toren

4) „fair play conduct“ – Hier werden die gelben und roten Karten zusammengezählt – für eine gelbe Karte gibt es einen Punkt, für eine Rote Karte 3 Punkte.

5) Position in der UEFA-Rangliste, siehe UEFA Koeffizienten Quelle