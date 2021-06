EM 2021 heute 22.6.** Wer kommt ins EM 2021 Achtelfinale? Die Regeln der Drittplatzierte & Vorrunde

Bei der UEFA EURO 2020 geht es derzeit um das Überstehen der Gruppenphase bzw. dem Weiterkommen und qualifizieren in das EM-Achtelfinale, welches zwischen dem 26.6. und dem 29.6. in acht Spielen ausgetragen wird. Wir sagen dir, wer weiterkommt und geben einen aktuellen Stand aller sechs EM-Gruppen.

EM 2021: Welche Länder schaffen es ins EM-Achtelfinale?

Von den 24 Mannschaften dürfen 16 Mannschaften weiterspielen und ein viertes EM-Spiel absolvieren, das EM-Achtelfinale wird nach 2016 erst das 2.Mal ausgetragen. Lediglich acht Mannschaften scheiden aus, nämlich die Gruppenletzten und die zwei schlechtesten Drittplatzierten. Die Gruppenersten und die Gruppenzweiten sowie die vier besten Dritten kommen weiter.

Turniermodus: Gruppenerster und Gruppenzweiter sowie beste Gruppendritten

Schauen wir uns den EM-Spielplan fürs Achtelfinale an, so hat es generell Vorteile die Gruppe zu gewinnen, denn dann ist der nächste Gegner ein Drittplatzierter und zweimal ein Gruppenzweiter. Bei der deutschen Gruppe spielt der Gruppensieger gegen einen Drittplatzierten und der Gruppenzweite gegen den Ersten der Gruppe D, also eventuell England oder Kroatien. Wird Deutschland Gruppendritter, so würde man gegen den Sieger B oder C spielen, also Belgien oder die Niederlande nach aktuellem Stand.

Diese Mannschaften haben sich bereits qualifiziert fürs EM-Achtelfinale Italien und Wales (Gruppe A), Schweiz als Dritter

Italien und Wales (Gruppe A), Schweiz als Dritter Belgien und Dänemark (Gruppe B)

Belgien und Dänemark (Gruppe B) Niederlande und Österreich (Gruppe C) (Stand: 21.6.2021)

EM Gruppen Tabelle und Spielstand – wer kommt ins EM-Achtelfinale?

EM Gruppe A: Italien ist nach zwei Siegen schon im EM-Achtelfinale. Fraglich war es, wie es dahinter weiter geht. Das Spiel Italien und Wales endete 1:0, so dass Wales Zweiter wird. Schweiz gegen Türkei ging 3:1 aus, so dass die Türkei raus ist und die Schweiz Dritter ist mit vier Punkten und somit evtl. auch weiter kommen könnte.

EM Gruppe B: Belgien lag in der Tabelle der Gruppe B nach zwei Siegen ganz oben und ist weiter in der K.o.Runde! Dahinter gab es einen Dreikampf zwischen Finnland, Russland und Dänemark! Es wurde richtig spannend, am Ende siegte Dänemark mit 4:1 gegen die Russen (ausgeschieden) und bekam Schützenhilfe von Belgien, die mit 2:0 gegen Finnland gewann. Somit ist Dänemark Zweiter und spielt im EM-Achtelfinale gegen Wales.

EM Gruppe C: Niederlande hat sich in der Gruppe C schon fürs Weiterkommen entschieden, Österreich hat dies am letzten Spieltag gegen die Ukraine gemacht. Diese sind Dritter und dürfen noch hoffen!

EM Gruppe D: In der Em Gruppe D haben Tschechien und England jeweils einen Sieg geholt, beide Teams spielen am letzten Spieltag um den Gruppensieg, da sich Kroatien und Tschechien unentschieden getrennt haben. England hat sich durch ein 0:0 gegen Schottland nicht absetzen können, hat nun 4 Punkte auf dem Konto, ebenso wie Tschechien. Heute am 22.06. geht es also um das EM-Achtelfinale, England gegen Tschechien und Kroatien gegen Schottland sind die EM-Spiele heute.

EM Gruppe E: Auch in der EM Gruppe E ist nach dem 2.Spieltag alles offen! Die Slowakei gewann gegen Polen, Spanien enttäuschte beim 0:0 gegen Schweden, die gegen Slowakei siegte und nun auch drei Punkte auf dem Konto haben. Durch das unentschieden von Spanien gegen Polen ist weiterhin alles offen. Alle Mannschaften können weiterkommen oder sogar ausscheiden.

EM Gruppe F: Deutschland stand nach dem verlorenen EM-Auftakt mächtig unter Druck, das 0:1 gegen Frankreich war insofern schlecht, weil Portugal im anderen Spiel gleich 3 Tore geschossen hat und die ersten Punkte sammeln konnte. Nun gewann Deutschland gegen Portugal, Frankreich nur Unentschieden. Alle Deutschen Chancen auf das EM-Achtelfinale.

Am 2.Spieltag hat Frankreich nur 1:1 gegen Ungarn gespielt und ist mit vier Punkten wahrscheinlich fürs EM-Achtelfinale qualifiziert. Verliert Deutschland heute gegen Portugal wird es trotz Sieg gegen Ungarn schwer. Gewinnt Deutschland heute gegen Portugal ist mit einem zweiten Sieg zumindest der 2.Platz drin.

EM Spielbaum in der K.o. Runde

Regeln der Drittplatzierte

EM 2021: Drittplatzierte – Die Ermittlung der vier besten Gruppendritten Nun wird es etwas kompliziert! Nachdem die EM 2020 mit 24 Teilnehmer gespielt wird und zum 2.Mal ein Achtelfinale gespielt wird, sind bei 12 Gruppenersten und zweiten noch vier weitere Mannschaften nötig um auf die benötigten 16 Mannschaften für ein EM-Achtelfinale zu kommen. Deshalb kommen auch die vier besten Gruppendritten weiter. Dazu wird eine eigene Tabelle aufgestellt. Bei Punktegleichheit ist dann zunächst das Torverhältnis ausschlaggebend. Die besten vier Mannschaften dieser Tabelle kommen weiter. Das ist die genaue Reihenfolge: 1) Die erzielte Punktzahl

2) Die Tordifferenz

3) Höhere Anzahl an Toren

4) „fair play conduct“ – Hier werden die gelben und roten Karten zusammengezählt – für eine gelbe Karte gibt es einen Punkt, für eine Rote Karte 3 Punkte.

5) Position in der UEFA-Rangliste, siehe UEFA Koeffizienten Quelle