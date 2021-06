Fußball heute am 22.6 * Wer spielt heute? * Wer kommt ins Em-Achtelfinale 2021? (ARD live heute)

Fußball heute am 22.6: Nachdem am gestrigen Spieltag die dänische Nationalmannschaft bei der UEFA EURO 2020 für Furore sorgte und sich für das EM-Achtelfinale qualifizierte, wollen heute die nächsten Fußballnationalmannschaften nachlegen. Im Mittelpunkt steht das Spielgeschehen in der EM Gruppe D. Um 21 Uhr fallen dort die Entscheidung, welche Nationalmannschaften sich qualifizieren oder zumindest Chancen offenhalten.

Aktuell sieht es für die tschechische Nationalmannschaft und die englischen Kicker hervorragend aus. Mit jeweils vier Punkten führen diese die Gruppe D an. Ein Unentschieden würde reichen, dass sich sowohl England als auch Tschechien sicher für die KO-Runde qualifizieren. Demgegenüber rechnen sich Kroatien und Schottland zumindest noch Chancen auf Platz 3 aus.

Fußball heute am 21.6 – Wer spielt heute?

Am heutigen Dienstag, dem 22.6, spielt lediglich die EM Gruppe D um 21 Uhr. Nur zwei EM-Vorrundenspiele sind auf 21 Uhr datiert. Hier treffen die kroatische und schottische Nationalmannschaft aufeinander, während Tschechien und England um den Gruppensieg spielen.

Wer zeigt heute die EM-Spiele?

Die heutigen Gruppenspiele der EURO 2020 teilen sich erneut das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der gebührenpflichtige Streamingdienst Magenta TV auf. Magenta TV überträgt dabei das Gruppenspiel der EM zwischen den Kroaten und den Schotten. Die Übertragung beginnt mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack schon um 20 Uhr. Ab 21 Uhr moderiert Markus Höhner das Spielgeschehen.

Demgegenüber ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der ARD für das EM-Gruppenspiel Tschechien gegen England zuständig. Die Vorberichte beginnen hier um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Der Moderator Alexander Bommes wird von den Experten Kevin-Prince Boateng, Stefan Kuntz und Almuth Schult unterstützt. Kommentator Christian Straßburger wird dann ab 21 Uhr das Ruder übernehmen.

EM Tabelle der Gruppe D

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇿 Tschechien 2 1 1 0 3:1 +2 4 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 1 1 0 1:0 +1 4 3 🇭🇷 Kroatien 2 0 1 1 1:2 -1 1 4 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 2 0 1 1 0:2 -2 1

Fußball heute um 21 Uhr: Kroatien gegen Schottland (Gruppe D) live bei Magenta TV

Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe D steht die kroatische Nationalmannschaft unter Druck. Denn gegen Tschechien gelang lediglich ein Unentschieden, während man gegen die englischen Three Lions knapp verlor. Nun muss ein Sieg gegen die schottischen Kicker her, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Mit nur einem Punkt steht der Vize-Weltmeister unter Druck, konnte in den ersten Spielen jedoch noch nicht überzeugen. Demgegenüber zeigten die schottischen Fußballer eine couragierte Leistung und überzeugten teilweise auch spielerisch. Allerdings reichte es noch nicht für ein Tor. Dies muss sich ändern, wenn Schottland in das EM Achtelfinale einziehen möchte. Im Hampden Park in Glasgow werden es die kroatischen Fußballer vor einem heißblütigen Publikum schwer haben. Dennoch sehen die Buchmacher die Nationalmannschaft Kroatiens als Favoriten, obgleich man noch nie gegen Schottland gewinnen konnte.

Fußball heute um 21 Uhr: Tschechien gegen England (Gruppe D) live bei der ARD

Das Spitzenspiel der Gruppe D läuft am heutigen EM-Spieltag bei der ARD. Obgleich die englischen Three Lions in den beiden ersten Spielen der Gruppe nicht überzeugen konnten, können sie heute den Gruppensieg klar machen. Demgegenüber waren die Tschechen eines der Überraschungsteams aus den ersten EM-Tagen. Mit vier Punkten steht man an der Spitze der Gruppe D. Ein Punkt würde bereits genügen, um den Spitzenplatz zu behaupten. Bei einem Unentschieden wären zugleich beide Teams weiter. Dennoch möchten es die Three Lions vor heimischem Publikum im Wembley-Stadion in London wohl nicht auf ein Remis ankommen lassen. Ein Sieg soll her, um als Erster in das Achtelfinale einzuziehen.

Sowohl die Länderspielhistorie zwischen England und Tschechien als auch die Quoten der Wettmacher sprechen für einen Heimsieg der Engländer. Gareth Southgate wird wohl keine Kompromisse machen und mit seinem besten Team auflaufen. Deutsche Fans können ab 20.15 Uhr die Vorberichte anschauen und ab 21 Uhr England oder Tschechien die Daumen drücken.