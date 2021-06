Fußball heute: EM 2021 Spielplan * Russland – Dänemark ** 1:4 ** ARD live heute

Heute am Montag, den 21. Juni, fällt die Entscheidung in EM 2021 Gruppe B. Am 3. und letzten Spieltag spielt Russland gegen Dänemark, wobei das Parallelspiel zeitgleich stattfindet. Russland gegen Dänemark wird um 21 Uhr in Kopenhagen angepfiffen. Die dänische Nationalmannschaft ist Favorit auf den Sieg in einem engen Spiel gegen Russland. Die Buchmacher geben für einen Dänemark-Sieg eine 1,72. Das entscheidende Spiel Russland gegen Dänemark wird in der ARD heute live übertragen. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr.

Bisher spielten Russland und Dänemark einmal gegeneinander. Das einzige Spiel zwischen den beiden Teams war ein Freundschaftsspiel am 29. Februar 2012, welches ebenfalls am heutigen Spielort Parken in Kopenhagen stattfand. Das Spiel endete mit einem 0:2-Auswärtssieg für Russland. Das Spiel Sowjetunion gegen Dänemark fand zwischen 1955 und 1992 insgesamt 10-mal statt. Dänemark erreichte nur einen Sieg und ein Unentschieden in diesen Spielen.

Fußball heute: Russland gegen Dänemark – Wie endet Dänemarks Schock-Vorrunde?

Die Partie Russland gegen Dänemark ist das entscheidende Spiel in Gruppe B – es geht ums Weiterkommen ins EM-Achtelfinale. Für die dänische Mannschaft ist ein Sieg gegen Russland Pflicht, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Hingegen kann das Russland Team mit einem Punktgewinn das Achtelfinale bereits so gut wie sicher machen – Russland hätte 4 Punkte und wäre zweiter, falls Belgien gegen Finnland punktet. Besser wäre natürlich auch für Russland der Sieg, um hundertprozentig sicherzugehen.

Beim Spiel in Kopenhagen muss die russische Mannschaft allerdings ohne eigene Fans spielen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen in Dänemark nur EU-Bürger einreisen – russische Fans müssen heute draußen bleiben. Russland Trainer Cherchesov finde das „irgendwie nicht fair“. Dänemark spielt mit voller Unterstützung der Heimteams und geht als Favorit in die Partie gegen Russland. Das zeigt sich auch an den Marktwerten, wo Dänemark besser abschneidet: 191,8 Millionen Euro Gesamtmarktwert für Russland und 310,7 Millionen für Dänemark.

Nachrichten & Liveticker zum EM Spiel Russland gegen Dänemark 22:25 Uhr – 4:1 für Dänemark! Erst Christensen und dann noch Maehle hinterher. Belgien führt 2:0! 22:24 Uhr – 3:1 für Dänemark! Nun ist Dänemark als Zweiter im Achtelfinale, Finnland Dritter und Russland raus. 22:24 Uhr – Elfmeter für Ruissland, eigentlich unrechtmäßig. Doch der Kapitän Dzyuba trifft, nur noch 2:1 für Dänemark. Im anderen Spiel schießt Belgien ein Abseitstor. Kurz war hier in Kopenhagen der Jubel groß. Doch dann genau das Gegenteil – Gegentor und kein Tor für Belgien. 22:10 Uhr – Dänemark erhöht auf 2:0 durch Poulsen, der einen kapitalen Rückpaß zum russischen Torwart abfängt und eiskalt einschiebt! 22:00 Uhr – Die Statistiken sprechen für sich: 66% Ballbesitz für die Dänen, 22 vs. 13 Angriffe, doch Russland hat einen Abschluß mehr. 21:45 Uhr – Die Dänen führen zur Halbzeit und lassen die Russen auf den vierten Platz abrutschen. Diese wären dadurch ausgeschieden! 21:38 Uhr – Tooooooooor für Dänemark! Damsgaard bekommt zentral auf Höhe des Strafraums den Ball, schlägt noch einen Haken und schlenzt den Ball dann perfekt in den rechten Winkel. Ein sehenswerter Treffer! 21:20 Uhr – 20 Minuten sind vorbei. Ein spannendes Spiel in Kopenhagen, hier geht es schließlich ums Achtelfinale. 21 Uhr – Anstoß! 20 Uhr – 26.000 Zuschauer sind in Kopenhagen im Stadion! Das wird ein echtes Heimspiel für die Dänen! 20 Uhr – Die Aufstellungen sind da!

Russland vor dem letzten EM Gruppenspiel

Es wird auch Fußball gespielt

Die russische Fußball-Nationalmannschaft und ihre Leistungen auf dem Platz sind bei der Europameisterschaft 2021 ein wenig in den Hintergrund gerückt. Es gab den Ausschluss deutscher Reporter in Russland, den Cola trinkenden Trainer Cherchesov und jetzt den Ausschluss russischer Fans in Kopenhagen. In sportlicher Hinsicht haben die Russen allerdings heute eine gute Ausgangsposition gegen die punktlosen Dänen. Mit einem Sieg wären sie sicher weiter – und Russland kann heute definitiv gewinnen.

Trainer Cherchesov spielt bei der russischen Nationalmannschaft die Hauptrolle – zumindest mit Blick auf die Außendarstellung des Teams. Abgesehen von Cherchesovs Aktionen dringt wenig nach außen. Das könnte heute ein Vorteil sein. Russland ist eine eingeschworene Truppe, die auch in Dänemark einen Heimvorteil ausspielen kann – im Russland EM Kader stehen nur 4 Legionäre. Die Legionäre Golovin und Miranchuk sind die wichtigsten Spieler für Russlands Offensive. Miranchuk trat mit seinem schönen Tor gegen Finnland bereits in Erscheinung. Die russische Nationalmannschaft kann heute mit einem disziplinierten Auftritt und einem Punktgewinn das Achtelfinale souverän eintüten.

Die russische Nationalmannschaft hat beim Spiel in Kopenhagen Heimrecht. Daher wäre es dem Russland Team gestattet in den roten Heimtrikots aufzulaufen. Die Russland EM 2021 Heimtrikots sind von Adidas und sind in Rot.

Dänemark vor dem letzten EM Gruppenspiel

Dänemark unter Druck

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat zwar erst null Punkte nach den ersten beiden Spieltagen, aber gegen Russland trotzdem noch die Chance aufs Achtelfinale. Die Leistung im zweiten Spiel gegen Belgien dürfte den Dänen zudem Mut gemacht haben. Dänemark ging sogar in Führung und verlor erst als Belgien den Joker de Bruyne zog, der das Spiel praktisch im Alleingang entschied. Dänemark Trainer Kasper Hjulmand wird gegen Russland wieder eine engagierte Mannschaft aufs Feld schicken, die auf Sieg spielt. Vor allem in der Offensive sind Poulsen und Damsgaard Akteure, die das Spiel entscheiden können.

Im EM Gruppe B Spiel gegen Russland wäre ein einfacher Sieg für Dänemark noch nicht genug, um sicher ins Achtelfinale zu kommen. Als Gruppendritter mit 3 Punkten wird es schwer sich gegen die Gruppendritten aus den Vergleichsgruppen durchzusetzen. Aber falls Finnland verliert, wären Russland, Dänemark und Finnland punktgleich. Dann entscheidet das bessere Torverhältnis aus den 3 Spielen zwischen diesen 3 Teams über die Tabellenplätze. Das heißt für Dänemark: mit einem hohen Sieg gegen Russland und einer Niederlage für Finnland wären sie sogar als Gruppenzweiter sicher im Achtelfinale.

Die dänische Nationalmannschaft ist heute gegen Russland die Auswärtsmannschaft. Da auch Russland rote Heimtrikots hat, könnte Dänemark auf die Auswärtstrikots ausweichen. Die Dänemark EM 2021 Away Trikots sind vom Hersteller Hummel und in Weiß.

Live Tabelle der Gruppe B



# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇪 Belgien 3 2 1 0 7:1 +6 7 2 🇩🇰 Dänemark 3 1 0 2 4:3 +1 3 3 🇫🇮 Finnland 3 1 1 1 1:3 -2 3 4 🇷🇺 Russland 3 1 0 2 1:6 -5 3

Die Aufstellungen heute beim Länderspiel Russland gegen Dänemark

Die russische Nationalmannschaft hat vor dem zweiten EM 2021 Spiel von Vierer- auf Dreierkette umgestellt. Russland könnte gegen Dänemark wieder im 3-4-2-1 spielen:

Russland: Safonov – Barinov, Diveev, Dzhikiya – Karavaev, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev – Al. Miranchuk, Golovin – Dzyuba

Bei Russland kamen Barinov und Diveev am 2. Spieltag in die Startelf. Im rechten Mittelfeld musste Mario Fernandes gegen Finnland in der 26. Minute runter – ihn ersetzt Karavaev. In der Offensive sind Al. Miranchuk, Golovin und Dzyuba gesetzt.

Die dänische Nationalmannschaft spielt mit einer Dreierkette in der 3-4-3-Formation. Durch die Sonderaufgaben für die Außenverteidiger und die Stürmer könnte die Formation auch als 3-2-2-2-1 geschrieben werden:

Dänemark: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Wass, Maehle – Höjbjerg, Delaney – Braithwaite, Damsgaard – Poulsen

Bei Dänemark übernehmen die Außenspieler im Vierermittelfeld wichtige Aufgaben in der Defensive. Stürmer Poulsen spielt in der Spitze und die schnellen Braithwaite und Damsgaard kommen über die Halbpositionen. Die Dreier-Innenverteidigung gehört zu den besten des Turniers – am 1. Spieltag spielte Dänemark allerdings noch mit Viererkette.

Das Länderspiel Russland gegen Dänemark live in der ARD

Das Länderspiel Russland gegen Dänemark wird heute um 21 Uhr live von ARD übertragen. Der Kommentator des Spiels in Kopenhagen ist Tom Bartels. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr nach der Tagesschau. Die Moderation hat Alexander Bommes. Außerdem sind die Expert*innen Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz mit dabei. Weiterhin moderieren und analysieren Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger das Spiel Russland gegen Dänemark.