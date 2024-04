Goretzkas Kampfansage: „Ich bin bereit für die EM!“

Mit einer Torgala bei dem überragenden 5:1-Sieg von Bayern München in Berlin hat Leon Goretzka (29) eine klare Nachricht an die Adresse des Bundestrainers gesendet. Der Mittelfeldmotor zeigte sich in Bestform und bereitete dabei nicht nur Tore vor, sondern kurbelte das komplette Spielgeschehen an – eine Leistung, die auch von Trainer Thomas Tuchel (50) mit Lob bedacht wurde: „Er hat in den letzten Wochen wieder Form bekommen. Er ist stark!“

Ein unmissverständliches Zeichen an Julian Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hatte kürzlich auf Goretzka in den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) verzichtet. Doch Goretzkas Performance gegen Union Berlin war eine klare Demonstration seines Könnens und ein Appell, in den EM-Kader zurückzukehren. Der Bayern-Spieler, der für seine Dynamik und Zielstrebigkeit bekannt ist, lässt seine Füße sprechen und fordert offensichtlich seine Rückkehr ins nationale Team.

Goretzkas EM-Traum lebt

Der zentrale Spieler selbst ist entschlossen, seine Ambitionen nicht zu drosseln. „Das ist mein klares Ziel. Es ist aktuell meine Einstellung, dass ich versuche, immer auf dem Platz zu stehen und dem Nationaltrainer zu zeigen, dass ich da bin und den Kampf annehme“, erklärt Goretzka. Woche für Woche will er diese Mentalität auf den Platz bringen, um sich doch noch einen Platz im Zug zur Europameisterschaft zu erkämpfen.

Bundesliga 2023/2024 25 22 3 1904′ 3 0 0 5 (0) 7 0 Champions League 2023/2024 9 8 1 716′ 2 0 0 0 (0) 1 0 DFB Pokal 2023/2024 1 1 0 90′ 0 0 0 0 (0) 1 0 Gesamt: 35 31 4 2710′ 5 0 0 5 (0) 9 0 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 35 - Per Game In Startaufstellung 31 0.9 Per Game Minuten 2710 77.4 Per Game Tore 5 0.1 Per Game Assists 9 0.3 Per Game

FAQ’s

Warum wurde Goretzka zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominiert? Nagelsmann hat sich entschieden, Goretzka für die Spiele gegen Frankreich und Holland nicht zu berücksichtigen. Obwohl keine genauen Gründe öffentlich kommuniziert wurden, könnte es eine Mischung aus taktischen Überlegungen und Goretzkas Form in den Wochen vor den Nominierungen gewesen sein.

Wie hat sich Goretzkas Leistung auf seine EM-Chancen ausgewirkt? Mit seiner aktuellen Leistung hat Goretzka deutlich gemacht, dass er bereit ist, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Sein Einsatz, seine Torvorlagen und seine generelle Präsenz auf dem Feld sollten seine Chancen auf eine EM-Teilnahme erheblich verbessern.

Was sagt Thomas Tuchel über Goretzkas aktuelle Form? Tuchel ist voll des Lobes für Goretzka. Er hebt hervor, dass Goretzka seine Form der letzten Wochen wiedererlangt hat und betont seine Stärke. Diese Aussagen von seinem Vereinstrainer können nur Gutes für Goretzkas Bestrebungen bedeuten.