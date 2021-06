EM 2021 heute **** Wann und Wie kommt Deutschland ins EM Achtelfinale 2021?

Die EM 2021 ist in vollem Gange. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit 4:2 das zweite Spiel gegen den Lieblingsgegner Portugal gewonnen. Nach der Niederlage gegen Frankreich konnte Deutschland den Sieg gut gebrauchen. Alle Mannschaften schauen nun schon auf die Frage wer ins Achtelfinale kommen könnte.



Wie sieht es bei einem Unentschieden oder einer Niederlage gegen Portugal aus? Hat Deutschland dann noch Chancen aufs Weiterkommen? Wie sehen die Szenarien fürs Achtelfinale aus? Hier die Live Tabelle der Drittplatzierten.

EM 2021 Gruppe F: Deutschland gegen Portugal – Wer kommt ins Achtelfinale?

Deutschland spielt in der EM Gruppe F gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Am 15.6. verlor Deutschland gegen Frankreich mit 0:1, während die Portugiesen mit 3:0 die Ungarn schlugen. Wie geht es nun weiter?

Wie spielt Deutschland und welche Auswirkungen hat das Ergebnis?

Die deutsche Nationalmannschaft erwischte gegen Portugal immer einen ganz guten Tag. So auch gestern! Doch auch Portugal Star Cristiano Ronaldo hat in 4 Spielen gegen Deutschland noch kein Tor machen können – gestern netzte er zum 1:0 ein.

Gegen wen könnte Deutschland im EM-Achtelfinale spielen?

Stand 21.6.2021, 23 Uhr

Schweiz (Dritter der Gruppe A)

Belgien (Erster der Gruppe B)

Finnland (Dritter der Gruppe B)

Ukraine (Dritter der Gruppe C)

Tschechien (falls Erster der Gruppe D)

England (falls Erster der Gruppe D)

Niederlande (Erster der Gruppe C)

Aktuelle Live Tabelle EM Gruppe E

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 1 1 0 2:1 +1 4 2 🇩🇪 Deutschland 2 1 0 1 4:3 +1 3 3 🇵🇹 Portugal 2 1 0 1 5:4 +1 3 4 🇭🇺 Ungarn 2 0 1 1 1:4 -3 1

Der EM Achtelfinal Spielplan

Das sind die Szenarien vor dem Ungarn Spiel

Falls Deutschland und Frankreich gewinnen:

Dann wäre Deutschland Gruppenzweiter und Frankreich würde die Gruppe gewinnen, Portugal Drittplatzierter.

Falls Deutschland gewinnt, Frankreich & Portugal unentschieden spielen:

Dann wäre Deutschland Gruppenerster, Frankreich 2. und Portugal dritter.

Falls Deutschland gewinnt, Portugal gewinnt:

Dann wäre Deutschland Gruppenerster, Portugal Zweiter, Frankreich nur Dritter.

Falls Deutschland unentschieden spielt, Portugal & Frankreich ebenso:

Dann würde die Tabelle so wie jetzt stehen bleiben, Deutschland Zweiter.

Falls Deutschland unentschieden spielt, Portugal gewinnt:

Dann wäre Deutschland nur Dritter mit 4 Punkten, Portugal Erster und Frankreich Zweiter. FRA hatte gegen DE gewonnen, steht also vorne trotz gleicher Punktzahl.

Falls Deutschland unentschieden spielt, Frankreich gewinnt:

Dann wäre Deutschland 2. und Portugal Dritter.

Falls Deutschland verliert, Frankreich gewinnt:

Dann wäre Portugal ausgeschieden, Ungarn 2. und Deutschland Dritter mit 3 Punkten – fraglich ob man dann zu den besten vier Drittplatzierten zählt.

Falls Deutschland verliert, Portugal gewinnt:

Dann wäre Deutschland ausgeschieden!

Falls Deutschland verliert, Portugal & Frankreich unentschieden:

Dann wäre Deutschland ausgeschieden! Dann wird es komplizierter: Ungarn hat vier Punkte, Portugal auch, Frankreich wird Gruppensieger. Por hatte gegen Ungarn gewonnen, wird also Zweiter.

Nachrichten & Liveticker zum EM Spiel Spanien gegen Polen Punktegleichheit nach der EM-Vorrunde Wenn 2 oder mehr Mannschaften einer Gruppe die gleiche Punktzahl aufweisen, wird die Platzierung nach Kriterien in dieser Reihenfolge ermittelt: a. höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften

b. bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften

c. größere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften Quelle

Das waren die Szenarien vor dem Portugal Spiel

Falls Deutschland gegen Portugal gewinnt, wäre das ein großer Schritt in Richtung EM Achtelfinale. Um in der Tabelle an Portugal vorbeizuziehen, wäre allerdings ein 4:0-Sieg nötig.

Mit einem Sieg hätte Deutschland am 3. Spieltag eine gute Ausgangslage. Ein Dreier gegen Ungarn reicht dann auf jeden Fall fürs Achtelfinale – mit einem hohen Sieg wäre sogar noch der erste Platz drin.

Falls Deutschland gegen Portugal unentschieden spielt, muss das Team gegen Ungarn auf jeden Fall gewinnen. Mit einem Sieg gegen Ungarn hätte Deutschland dann 4 Punkte, was wahrscheinlich für ein Weiterkommen reicht.

Falls Deutschland gegen Ungarn nur einen Punkt holt, würden sie zwar Tabellendritter bleiben, aber höchstwahrscheinlich ausscheiden. Denn nur die 4 besten Gruppendritten kommen weiter und 2 Punkte würden nicht ausreichen.

Falls Deutschland gegen Portugal verliert, wird es sehr, sehr eng mit dem Weiterkommen. Portugal hätte dann 6 Punkte und wäre in der Tabelle für Deutschland unerreichbar enteilt.

Wenn im anderen Gruppenspiel am 2. Spieltag Frankreich mindstens einen Punkt holt, wäre für Deutschland nur noch das Achtelfinale über den dritten Platz möglich. Allerdings müssten dafür die anderen Gruppen mitspielen.

Das Aus der deutschen Mannschaft könnte schon vor dem Ungarn-Spiel besiegelt sein, wenn Deutschland heute gegen Portugal verliert. Falls bis zum Ungarn-Spiel bereits 4 bessere Gruppendritte feststehen, könnte Deutschland selbst mit einem Sieg und 3 Punkten gegen Ungarn nicht mehr weiterkommen.

Faktor Ungarn: Ungarn könnte in der Gruppe F eine entscheidende Rolle spielen. Falls Ungarn am 2. Spieltag gegen Frankreich etwas holt, werden die Karten wieder etwas anders verteilt. Außerdem muss Deutschland am 3. Spieltag gegen Ungarn gut spielen, um die drei Punkte dort wenigstens wirklich sicher zu machen. Allerdings könnte das Spiel Deutschland gegen Ungarn auch schon keine Bedeutung mehr fürs Weiterkommen haben.

Gegen wen spielt Deutschland im Achtelfinale?

Der Achtelfinalgegner ist abhängig vom Tabellenplatz der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde.

Deutschland könnte immer noch Gruppensieger werden und spielt dann gegen den Gruppendritten aus Gruppe A, B oder C. Einige mögliche Gegner sind Schweiz, Russland, Finnland, Österreich oder Ukraine. Das Spiel wäre am 28. Juni um 21 Uhr in Bukarest.

Falls Deutschland noch irgendwie Gruppenzweiter wird, spielen das Team gegen den Sieger aus Gruppe D. In EM 2021 Gruppe D ist England Favorit auf den Gruppensieg – Tschechien und Kroatien haben vor dem 2. Spieltag ebenfalls noch Chancen. Dieses Achtelfinale findet am 29. Juni um 18 Uhr in London statt.

Falls Deutschland wenigstens Gruppendritter wird, lautet der Gegner im Achtelfinale Niederlande oder wahrscheinlich Belgien. Die Niederlande steht in Gruppe C bereits nach dem 2. Spieltag als Sieger fest. Belgien hat in Gruppe B eine komfortable Lage und wird wahrscheinlich Gruppensieger. Die Partie gegen die Niederlande wäre am 27. Juni um 18 Uhr in Budapest. Und die Begegnung gegen Belgien am selben Tag um 21 Uhr in Sevilla.

Wer kommt ins EM-Achtelfinale - die Regeln der Drittplatzierten Nun wird es etwas kompliziert! Nachdem die EM 2020 mit 24 Teilnehmer gespielt wird und zum 2.Mal ein Achtelfinale gespielt wird, sind bei 12 Gruppenersten und zweiten noch vier weitere Mannschaften nötig um auf die benötigten 16 Mannschaften für ein EM-Achtelfinale zu kommen. Deshalb kommen auch die vier besten Gruppendritten weiter. Dazu wird eine eigene Tabelle aufgestellt. Bei Punktegleichheit ist dann zunächst das Torverhältnis ausschlaggebend. Die besten vier Mannschaften dieser Tabelle kommen weiter. Das ist die genaue Reihenfolge: 1) Die erzielte Punktzahl

2) Die Tordifferenz

3) Höhere Anzahl an Toren

4) „fair play conduct“ – Hier werden die gelben und roten Karten zusammengezählt – für eine gelbe Karte gibt es einen Punkt, für eine Rote Karte 3 Punkte.

5) Position in der UEFA-Rangliste, siehe UEFA Koeffizienten Quelle