Aktueller EM 2021 Achtelfinale Spielplan – gegen wen könnte Deutschland im EM-Achtelfinale spielen?

Die Fußball UEFA Euro 2020 geht langsam in die heiße Phase. Die Vorrunde neigt sich dem Ende und die K.O.-Runde mit dem EM-Achtelfinale rückt immer näher. Die Begegnungen fürs Achtelfinale stehen erst nach dem 3. Spieltag der Vorrunde fest – und die Entscheidung über die Plätze fällt teilweise erst in den letzten Spielminuten der Vorrunde. Für Spannung ist also gesorgt! Kompliziert wird es generell durch die Regelung der besten Gruppendritten.



Bei der Fußball-Europameisterschaft startet die K.O.-Runde am Samstag, 26. Juni, und endet am Dienstag, 29. Juni 2021. Die 7 Spielorte sind Amsterdam, London, Budapest, Sevilla, Kopenhagen, Bukarest und Glasgow – 2 Spiele finden in London statt.

Die möglichen Spielorte der deutschen Nationalmannschaft sind Budapest, Sevilla und London.

Gegen wen könnte Deutschland im EM-Achtelfinale spielen?

Stand 21.6.2021, 23 Uhr

Schweiz (sicher Dritter der Gruppe A)

Belgien (Erster der Gruppe B)

Finnland (Dritter der Gruppe B)

Ukraine (falls Dritter der Gruppe C)

Tschechien (falls Erster der Gruppe D)

England (falls Erster der Gruppe D)

Niederlande (sicher Erster der Gruppe C)

Wer kommt ins EM-Achtelfinale?

Bei dieser Fußball-EM 2021 kommen 16 Teams ins Achtelfinale. In 4 Gruppen der Vorrunde kommen 3 Teams weiter – das heißt, dass die vier besten Gruppendritten ebenfalls an der K.O.-Runde teilnehmen dürfen.

Alle Erst- und Zweitplatzierten in den 6 Gruppen sind auf jeden Fall fürs Achtelfinale qualifiziert. Deutschland kann mit einem Sieg gegen Ungarn auf den 1. oder 2. Platz rutschen und wäre auf der sicheren Seite.

Wir werden sehen, wie es weitergeht und warten ab, wie sich die Spiele entwickeln. Möglich ist auf jeden Fall eine Menge.

UEFA EURO 2020 Turnierregeln der Gruppendritten

Die 4 Gruppendritten werden mittels eines Vergleichs der Punkte und Tore aller Gruppendritten ermittelt.

Die 6 Gruppendritten der Vorrunde werden mit den erspielten Punkten und Toren der Vorrunde in eine „virtuelle“ Tabelle zusammengeführt. Dann entscheiden die Punktzahl, das Torverhältnis, die erzielten Tore – danach die Fairplay-Wertung und der UEFA-Koeffizient – über die Platzierung der Teams. Die 4 besten Teams kommen ins Achtelfinale.

Danach muss noch geklärt werden, in welchem Achtelfinale die 4 Gruppendritten spielen. Hierfür gibt es eine Tabelle der UEFA mit den 15 möglichen Kombination. Die Zuteilung in die 4 verbliebenen Achtelfinals hängt von den Gruppen der qualifizierten Tabellendritten ab.

Fest steht, dass die 4 Gruppendritten gegen die Sieger aus Gruppe B, C, E und F spielen.

Der EM 2021 Spielbaum ab dem EM-Achtelfinale

Der EM Spielplan Achtelfinale 2021

EM Achtelfinale: Wales – Dänemark

Sa., 26. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Amsterdam

Wales ist als Zweiter in Gruppe A in Amsterdam beim Auftakt des Achtelfinals dabei. In Gruppe B wurde Dänemark Zweiter.

EM Achtelfinale: Italien – Österreich

Sa., 26. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in London

Italien hat eine makellose Vorrunde gespielt – ihr Achtelfinale ist samstagabends in London. In Gruppe C bestritten Ukraine und Österreich das Endspiel um den zweiten Platz, Unsere Nachbarn gewannen 1: 0 und stehen erstmalig seit 1954 in einem Achtelfinale.

EM Achtelfinale: Niederlande – Dritter Gruppe D/E/F

So., 27. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Budapest

Die Niederlande stand bereits nach 2 Spielen als Gruppensieger fest. Potenzielle Gegner im Achtelfinale sind Tschechien, England, Kroatien, Schottland, Schweden, Slowakei, Spanien, Polen, Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn.

EM Achtelfinale: Belgien – Schweiz oder Dritter Gruppe D/E/F

So., 27. Juni 2021 um 21:00 Uhr (MESZ) in Sevilla

In Gruppe B ist Belgien Gruppensieger. Der Gegner ist entweder die Schweiz, die bereits als Gruppendritter feststehen, oder eines von diesen Teams: Tschechien, England, Kroatien, Schottland, Schweden, Slowakei, Spanien, Polen, Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn.

EM Achtelfinale: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

Mo., 28. Juni 2021 um 18:00 Uhr (MESZ) in Kopenhagen

In EM 2021 Gruppe D könnten noch alle Teams Zweiter werden. Wahrscheinlich gibt es aber ein Endspiel um den zweiten Platz zwischen Tschechien und England. Schottland muss gewinnen und wäre Zweiter, wenn England verliert und die Toranzahl passt. Kroatien muss gewinnen und wäre Zweiter, wenn Tschechien verliert und die Toranzahl passt. In Gruppe E können Schweden, Slowakei, Spanien und Polen Zweiter werden.

EM Achtelfinale: Sieger Gruppe F – Schweiz, Dritter Gruppe B oder C

Mo., 28. Juni 2021 um 22:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Bukarest

In der deutschen EM Gruppe F ist der Ausgang rechnerisch noch vollkommen offen. Deutschland, Portugal oder Frankreich könnte die Gruppen F gewinnen. Gegner ist ein Gruppendritter aus Gruppe A, B oder C. Das sind die Teams Schweiz, Belgien, Russland, Finnland, Dänemark, Ukraine oder Österreich.

EM Achtelfinale: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F

Di., 29. Juni 2021 um 17:00 Uhr (18:00 Uhr MESZ) in London

In Gruppe D kann nur Tschechien oder England den Gruppensieg holen. Kroatien und Schottland können nicht an Tschechien und England gleichzeitig vorbeigehen. In Gruppe F können Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn zweiter werden.

EM Achtelfinale: Sieger Gruppe E – Schweiz, Dritter Gruppe B, C oder D

Di., 29. Juni 2021 um 20:00 Uhr (21:00 Uhr MESZ) in Glasgow

In Gruppe E können alle 4 Teams noch Gruppensieger werden. Die Teams sind Schweden, Slowakei, Spanien und Polen. Als Gegner kommt unter anderem die Schweiz in Frage, die als Gruppendritter im Pool sind. Außerdem könnten in Gruppe B, C und D diese Teams Dritter werden: Belgien, Russland, Finnland, Dänemark, Tschechien, England, Kroatien, Schottland, Ukraine oder Österreich. Damit Belgien noch Dritter wird müsste Finnland mindestens 6:0 gewinnen und Russland müsste auch gewinnen.

Datum Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Spielort 23.06.2021 18:00 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales -:- 🇩🇰DEN 🇳🇱 Amsterdam 23.06.2021 21:00 🇮🇹 Italien -:- 🇦🇹 Österreich 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 London 27.06.2021 18:00 🇳🇱 Niederlande -:- Dritter Gruppe D/E/F 🇭🇺 Budapest 27.06.2021 21:00 🇧🇪 BEL -:- Dritter Gruppe A/D/E/F 🇪🇸 Bilbao 28.06.2021 18:00 Zweiter Gruppe D -:- Zweiter Gruppe E 🇩🇰 Kopenhagen 28.06.2021 21:00 Sieger Gruppe F -:- Dritter Gruppe A/B/C 🇷🇴 Bukarest 29.06.2021 18:00 Sieger Gruppe D -:- Zweiter Gruppe F 🇮🇪 Dublin 29.06.2021 21:00 Sieger Gruppe E -:- Dritter Gruppe A/B/C/D 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Glasgow

Wer ist bereits ausgeschieden?

Die Türkei, Russland und Nordmazedonien sind bereits als Gruppenvierte ausgeschieden.