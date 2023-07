Fußball heute * TV Spielplan der Frauen WM 2023 in der ARD & ZDF Livestream + Alle Anstoßzeiten

Am morgigen 20. Juli 2023 ist es soweit: die Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2023 startet im neuseeländischen Auckland. Das Eröffnungsspiel findet zwischen den Gastgeberinnen aus 🇳🇿 Neuseeland und Norwegen 🇳🇴 statt, was den Beginn der WM Endrunde markiert. Deutschland spielt in der WM Gruppe H und startet am Montag um 10:30 Uhr gegen Marokko ins WM-Turnier. Lange Zeit stand nicht fest, ob die deutschen Fans die WM überhaupt live sehen können. Bei ARD und ZDF gibt es nun alle 64 Spiele der Fußball-WM 2023 live im Fernsehen oder im Internet im Livestream. Die Anstoßzeiten und Übertragungszeiten sind dagegen nicht besonders Fan-freundlich: Teilweise geht es nachts um 3 Uhr los, die deutschen Spiele starten zwischen 9:30 und 12 Uhr. Die ARD startet mit dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag, das ZDF übernimmt die TV-Übertragung dann am 2.Tag der WM. Wir sagen dir alles zum TV Spielplan der Frauen WM 2023.

Zusammenfassung – alles was du zum WM 2023 TV Spielplan wissen musst

Bei ARD und ZDF gibt es alle 64 Spiele der Fußball-WM 2023 live im Fernsehen oder im Internet als Livestream

Bei ARD und ZDF gibt es alle 64 Spiele der Fußball-WM 2023 live im Fernsehen oder im Internet als Livestream Die ARD überträgt zum Auftakt die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel Neuseeland – Norwegen.

Die ARD überträgt zum Auftakt die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel Neuseeland – Norwegen. Das ZDF überträgt in der WM-Gruppenphase 25 Spiele live, die ARD 18 Spiele

Das ZDF überträgt in der WM-Gruppenphase 25 Spiele live, die ARD 18 Spiele Das Sendevolumen beträgt in der Vorrunde 47 Stunden im linearen TV im ZDF

Das Sendevolumen beträgt in der Vorrunde 47 Stunden im linearen TV im ZDF 8 Spiele im ZDF-Livestream, 5 Spiele im ARD-Livestream

8 Spiele im ZDF-Livestream, 5 Spiele im ARD-Livestream Im Achtelfinale hat die ARD das Vorwahlrecht, für das Viertelfinale das ZDF, im Halbfinale die ARD. Spiel um Platz drei läuft im Ersten, Finale im ZDF

Wie übertragen die ARD und ZDF die WM 2023 Spiele?

Die Übertragung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft aus Australien und Neuseeland wird hauptsächlich vom ZDF in seiner Sendezentrale in Mainz organisiert. Dies betrifft alle Bereiche, einschließlich der Studio-Moderation, Regie, Technik und Produktion. Sven Voss übernimmt die Moderation der WM-Übertragungen aus dem ZDF-WM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg und analysiert die Spiele mit einem Gast. Die Sendung “sportstudio live: FIFA Frauen-WM 2023” startet jeweils etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn und liefert Vorberichte, Diskussionen und Informationen über die Mannschaften. Ein achtköpfiges Redaktionsteam, angeführt von Kommentatorin Claudia Neumann, ist direkt in Australien und Neuseeland vor Ort.

Die ARD-Übertragung hat ihre eigene Aufstellung. Christina Graf wird das Eröffnungsspiel am 20. Juli aus Auckland kommentieren. Der Sportschau-Kommentator Bernd Schmelzer ist ebenfalls vor Ort. Stephanie Baczyk und Jan Neumann werden weitere WM-Spiele aus Hamburg kommentieren. Claus Lufen ist der Moderator für die ARD-Sendetage und analysiert die Spiele zusammen mit der ARD-Expertin Nia Künzer aus dem ARD-Studio.

Wie sieht der TV Spielplan der Frauen WM 2023 aus?

Mittlerweile steht die Verteilung der Spiele in der WM-Vorrunde fest, in der Finalrunde ergeben sich die weiteren ARD-Sendetage erst kurzfristig: Für das Achtelfinale hat die ARD das Vorwahlrecht, für das Viertelfinale das ZDF, im Halbfinale erneut die ARD. Das Spiel um Platz drei ist am Samstag, 19. August 2022, 10.00 Uhr, im Ersten zu sehen.

Alle angegebenen Zeiten sind deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Australien beträgt zwischen sechs Stunden (Perth) und acht Stunden (Ostküste mit Sydney und Melbourne). Neuseeland ist Deutschland zehn Stunden voraus.

Wann läuft die WM 2023?