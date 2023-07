Frauen Fußball WM heute: ZDF live ab 8:30 Uhr am 1.8. – Spielplan & WM Tabellen

Am 13. Tag der Frauenfußball-WM 2023 – Dienstag, 1. August 2023 – fällt die Entscheidung über Weiterkommen und Vorrundenaus in den Gruppen D und E. In WM Gruppe D spielen England, China und Dänemark um die 2 Tickets ins WM-Achtelfinale – und in WM Gruppe E haben USA, Niederlande und Portugal noch eine Chance. Es gibt heute 2 Anstoßzeiten mit je 2 Parallelspielen. Um 9 Uhr spielen Portugal gegen USA und Vietnam gegen Niederlande sowie um 13 Uhr China gegen England und Haiti gegen Dänemark. Die Live-Übertragung im TV ist beim ZDF, wo man 2 Spiele im Free-TV sehen kann.

Nach 2 Spieltagen hat England in WM Gruppe D eine sehr gute Ausgangsposition mit 2 Siegen und 3 Punkten Vorsprung auf China und Dänemark. Allerdings könnte England heute sogar ausscheiden, falls Dänemark und China gewinnen und die Anzahl der Tore passt. Die Teams aus WM Gruppe D treffen im Achtelfinale auf Nigeria und Australien. Weiterhin ist es in Gruppe E durchaus knapp, denn die Tabellenführerinnen USA und Niederlande haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf Portugal, die heute mit einem Überraschungssieg gegen USA ins Achtelfinale kommen könnten.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Am 3. Spieltag der Frauen-WM 2023 spielen heute – am 1.8.2023 – die Gruppen D und E. Um 9 Uhr gibts das Match Portugal gegen USA sowie die Begegnung Vietnam gegen Niederlande in WM Gruppe E. Weiterhin finden um 13 Uhr die Spiele China gegen England und Haiti gegen Dänemark in WM Gruppe D statt.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Die Favoritinnen in den 4 WM Gruppenspielen sind USA, Niederlande, China und Dänemark.

Portugal (11.00 Siegquote) – USA (1.27) im Eden Park/Auckland auf ZDF

Das USWNT (US Frauen-Nationalteam) sieht wie der sichere Sieger gegen Portugal aus. Allerdings hat Portugal gute Außenseiterchancen. USA droht bei einer Schlappe das Vorrundenaus, weswegen das Team auf Sieg spielen will. Derweil erreichen die TV-Zuschauerzahlen in den USA neue Rekordwerte.

Vietnam (51.00) – Niederlande (1.02) im Forsyth Barr Stadium/Dunedin auf Sportstudio.de

Die Niederlande werden wahrscheinlich mit einem Sieg gegen eines der schwächsten WM-Teams ins Achtelfinale kommen.

China (7.25) – England (1.43) im Coopers Stadium/Adelaide auf ZDF

England muss im wichtigen Spiel gegen die gefährlichen Chinesinnen auf Superstar Keira Walsh verzichten. Es wird schwer sie zu ersetzen. Möglicherweise wird Lionesses-Coach Sarina Wiegman die Taktik ändern.

Haiti (9.00) – Dänemark (1.31) im HBF Park/Perth auf Sportstudio.de

Dänemark könnte heute trotz eines Sieges ausscheiden, wenn sie nicht genug Tore erzielen.

WM Spielplan am Dienstag, 01.08.

WM Tabelle Gruppe D

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 2 0 0 2:0 +2 6 2 🇩🇰 Dänemark 2 1 0 1 1:1 0 3 2 🇨🇳 China 2 1 0 1 1:1 0 3 4 🇭🇹 Haiti 2 0 0 2 0:2 -2 0

WM Tabelle Gruppe E

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇺🇸 USA 2 1 1 0 4:1 +3 4 2 🇳🇱 Niederlande 2 1 1 0 2:1 +1 4 3 🇵🇹 Portugal 2 1 0 1 2:1 +1 3 4 🇻🇳 Vietnam 2 0 0 2 0:3 -3 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Dienstag, den 1.8.2023 – läuft die FIFA Frauen-WM 2023 live auf ZDF. Die TV-Übertragung beginnt um 8:30 mit den Live-Spielen um 9 und 13 Uhr. Der ZDF-Moderator ist Sven Voss, Expertin ist Kathrin Lehmann. Die Kommentatoren im Free-TV sind Claudia Neumann (POR-USA) und Norbert Galeske (CHN-ENG). Im Internet kommentieren Martin Schneider (VIE-NED) und Daniel Pinschower (HAI-DEN).