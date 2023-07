Frauen Fußball WM heute: ZDF live TV Übertragung am 29.7. ab 9:30 Uhr – Spielplan & Tabellen

Am Samstag, 29.7. kommt es bei der FIFA Frauen Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zu spannenden Spielen in den WM Gruppen F mit Frankreich gegen Brasilien sowie in der WM Gruppe G zum Match zwischen Schweden und Italien. Um 14:30 Uhr dann noch das Außenseiterduell zwischen Panama und Jamaika. Das ZDF zeigt alle Spiele um 9:30 Uhr, 12 Uhr und 14:30 Uhr Deutscher Zeit live im Free-TV.



Die Franzosen waren enttäuscht nach einem schnöden 0:0 gegen Jamaika im Auftaktspiel. Unterschätze man die Jamaikaner gar? Das wird heute nicht passieren im Topspiel dieser Gruppe gegen Brasilien. Verliert Frankreich, könnte es ganz eng werden, vor allem wenn Jamaika ein weiteres Ausrufezeichen gegen Panama setzt und gewinnt. Diese waren beim 0:4 gegen Brasilien chancenlos, gut möglich, dass man gegen Jamaika ebenso keine Chance haben wird. Mittelfeldspielerin (rechts außen) Ary Borges markierte zum Matchwinner mit ihren drei Toren. Hier wird ein möglicher Achtelfinalgegner Deutschlands ausgemacht.

In der anderen WM Gruppe von heute, der Gruppe G, trennten sich am Freitag Argentinien und Südafrika nur unentschieden. Heute kann sich somit entweder Schweden oder Italien mit einem weiteren Sieg absetzen und das WM-Achtelfinale klar machen.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Am Samstag früh um 9:30 Uhr startet der WM-Tag mit dem Match zwischen Schweden und Italien live aus dem neuseeländischen Wellington. Um 12 Uhr gibt es dann das Topspiel des Tages zwischen Frankreich und Brasilien, zweier Topfavoriten auf dem Weg zum WM-Titel, das Spiel findet in Brisbane statt- Abschluß des Tages ist dann um 14:30 Uhr Panama gegen Jamaika. Alle Spiele werden im ZDF gezeigt.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Brasilien gegen Frankreich wird megaspannend und schon wegweisend für diese Gruppe sein. Gewinnt Frankreich, ist alles wieder offen, siegen die Brasilianer sind diese weiter. Der Gruppensieger und der Gruppenzweiter wird Gegner in einem möglichen deutschen WM-Achtelfinale sein.

WM Spielplan am Samstag, 29.07.

Gruppe G: Schweden – Italien (9.30 Uhr, Wellington, Ortszeit: 19.30 Uhr) / ZDF

Gruppe F: Frankreich – Brasilien (12.00 Uhr, Brisbane, Ortszeit: 20.00 Uhr) / ZDF

Gruppe F: Panama – Jamaika (14.30 Uhr, Perth, Ortszeit: 20.30 Uhr) / ZDF

WM Tabelle Gruppe F

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 2 0 0 2:0 +2 6 2 🇩🇰 Dänemark 2 1 0 1 1:1 0 3 2 🇨🇳 China 2 1 0 1 1:1 0 3 4 🇭🇹 Haiti 2 0 0 2 0:2 -2 0

WM Tabelle Gruppe G

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 1 1 0 0 4:0 +4 3 2 🇫🇷 Frankreich 1 0 1 0 0:0 0 1 2 🇯🇲 Jamaika 1 0 1 0 0:0 0 1 4 🇵🇦 Panama 1 0 0 1 0:4 -4 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Das ZDF beginnt um 9:05 Uhr die TV-Übertragung mit der Einstimmung auf das Spiel Schweden gegen Italien. Sven Voss wird mit Kathrin Lehmann auf das Spiel einstimmen. Norbert Galeske wird aus Wellington kommentieren. Um 12 Uhr dann das Spiel Frankreich gegen Brasilien. ZDF Kommentatorin Claudia Neumann freut sich auf das Spiel in Brisbane und dort am Mikrofon sitzen zu können. Martin Schneider wird dann aus Perth/AUS vom Spiel Panama gegen Jamaika ab 14:30 Uhr berichten.