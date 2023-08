Frauen Fußball WM heute am Montag: WM Achtelfinale * ARD live ab 9 Uhr mit England – Nigeria

Die Hälfte des WM-Achtelfinales der FIFA Frauen Fußball Weltmeisterschaft ist durch, am Sonntag konnten sich die Schweden gegen die USA im Elfmeterschießen durchsetzen, davor kamen die Niederländerinnen weiter mit einem 2:0 gegen Südafrika. Heute am Montag geht es weiter mit zwei Partien. Der Europameister England empfängt Die Afrikaner aus Nigeria um 9:30 Uhr in Brisbane, um 12:30 Uhr Deutscher Uhrzeit geht es mit Australien gegen Dänemark aus Sydney weiter. Die ARD startet ihre TV-Übertragung ab 9:05 Uhr.



Brasilien, Deutschland, die USA – alle raus aus dem Turnier. Heute könnte es England erwischen, die bisher eine tolle WM spielten. Nigeria wird es allerdings schwer haben gegen England, die drei Mal in der Vorrunde gewannen. Nigeria setzten sich immerhin in der Gruppe B gegen Olympiasieger Kanada durch, gelten also durchaus als gefährliche Gegner. Im 2.Spiel des Tages gibt es auch wieder keinen eindeutiger Favoriten, Dänemark wurde Zweiter nach zwei Siegen, Gastgeber Australien verlor nur gegen Nigeria (siehe oben).

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Heute am Montag gibt es zwei Spiele im WM-Achtelfinale. Mit Europameister England sehen wir einen der großen Favoriten gegen das kleine Nigeria ab 9:30 Uhr. Gastgeber Australienb versucht ab 12:30 Uhr in Sydney gegen Dänemark ins WM Viertelfinale zu kommen.

Wer kommt heute ins WM-Viertelfinale?

England ist der Favorit gegen Nigeria und sollte es in die nächste K.o.Runde schaffen. Dänemark oder Australien? Hier ist alles offen, auch wenn Dänemark in der FIFA Weltrangliste der Frauen hinter Australien liegt.

WM Spielplan am Montag, 07.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 07.08.2023 09:30 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 🇳🇬 Nigeria Achtelfinale 07.08.2023 12:30 🇦🇺 Australien 🇩🇰 Dänemark Achtelfinale

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Die ARD startet heute ab 9:05 Uhr mit der TV-Übertragung, wenn Claus Lufen mit Fußball Experte Nia Künzer als Co-Kommentatorin startet. Bernd Schmelzer sitzt am Mikrofon in Brisbane und kommentiert das Spiel. Um 12:30 Uhr dann Australien gegen Dänemark mit Berichterstattung ab 12 Uhr, Christina Graf darf dieses Spiel kommentieren.