Fußball heute ARD livestream * Fußball Frauen EM: Norwegen gegen Nordirland – Wer spielt heute?

Gestern Abend um 21 Uhr war Anpfiff zur Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England. Die Gastgeber der Frauen Fußball-Nationalmannschaft aus England schlugen in der EM-Gruppe A Österreich verdient, aber knapp mit 1:0. Heute um 21 Uhr wird dann das 2.Spiel der Gruppe angepfiffen zwischen Norwegen und Nordirland. Deutschland spielt in der EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland. Morgen geht es für die deutschen Frauen gegen Dänemark. Das heutige EM-Spiel wird lediglich im ARD-Livestream und auf DAZN übertragen, morgen das Spiel der Deutschen gibt es im ZDF.



EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England 4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde

4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden

Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein Deutschland in EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 07.07.2022 21:00, ARD-Livestream, DAZN 🇳🇴 Norwegen -:- Nordirland

EM-Spiel heute Norwegen gegen Nordirland

Im 2.Spiel der Frauen Fußball-Europameisterschaft treffen heute in der EM-Gruppe A die Nationalmannschaften von Norwegen und Nordirland aufeinander. Die Nummer 11 der FIFA-Welt Norwegen ist hier klarer Favorit, die Nordiren liegen nur auf Platz 47 und sind somit der krasse Außenseiter. Nachdem 1:0 Sieg der Engländerinnen gegen Österreich, könnte Norwegen sich heute also eine gute Ausgangsposition sichern. Um 21 Uhr Ist Anpfiff, die ARD zeigt auf sportschau.de im Livestream das Spiel, im Free-TV ARD läuft das Spiel allerdings nicht.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 1 0 0 1:0 +1 3 2 🏴 Nordirland 0 0 0 0 0:0 0 0 2 🇳🇴 Norwegen 0 0 0 0 0:0 0 0 4 🇦🇹 Österreich 1 0 0 1 0:1 -1 0

Deutschland bei der EM 2022

Bei der Em 2017 in den Niederlanden und der WM 2019 in Frankreich kam die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nur jeweils ins Viertelfinale. Einmal schied man gegen Dänemark, einen der Vorrundengegner dieses Jahr aus, das letzte Mal gegen Schweden. Mit der Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg (54) hofft man nun auf einen guten Neustart ins EM-Jahr.Der letzten 7:0 Testspielerfolg gegen die Schweiz gibt Auftrieb und Deutschland zeigte schon 2013 und 2016, dass man sich während eines Turniers steigern kann.Der erste Einsatz wir dam Freitag Abend um 21 Uhr in London gegen Dänemark sein.

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.