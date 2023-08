Frauen Fußball WM heute: ARD live ab 8:35 Uhr am 2.8. – Spielplan & WM Tabellen

Der 14. Tag der Frauenfußball-WM 2023 – Mittwoch, 2. August 2023 – ist der 3. Spieltag in den WM Gruppen F und G, wo die Entscheidung über Weiterkommen oder Vorrundenaus fällt. Um 9 Uhr spielen Argentinien und Schweden (sportschau.de) sowie Südafrika gegen Italien (ARD). Weiterhin spielen um 12 Uhr Panama gegen Frankreich (sportschau.de) und Jamaika gegen Brasilien (ARD). Die Live-Übertragungen im Free-TV kann man sich ab 8:35 und 12 Uhr auf ARD ansehen.

In den WM Gruppen F und G können jeweils noch 3 Teams weiterkommen. Weiterhin ist Schweden in Gruppe G eine Runde weiter. Panama ist in Gruppe F bereits ausgeschieden und kann nicht mehr ins Achtelfinale kommen. Außerdem hat die französische Frauennationalmannschaft sehr gute Aussichten auf einen Sieg gegen Panama und aufs Achtelfinale. Zudem sind die Partien Südafrika gegen Italien und Jamaika gegen Brasilien fast wie direkte Duelle um die Achtelfinalteilnahme.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Mittwoch, 2.8. heute 4 WM Spiele – 2 Parallelspiele nur im Livestream

heute 4 WM Spiele – 2 Parallelspiele nur im Livestream 9:00 Uhr: Argentinien – Schweden in WM Gruppe G (Livestream)

9:00 Uhr: Argentinien – Schweden in WM Gruppe G (Livestream) 9:00 Uhr: Südafrika – Italien in WM Gruppe G (ARD)

9:00 Uhr: Südafrika – Italien in WM Gruppe G (ARD) 12:00 Uhr: Panama – Frankreich in WM Gruppe F (Livestream)

12:00 Uhr: Panama – Frankreich in WM Gruppe F (Livestream) 12:00 Uhr: Jamaika – Brasilien in WM Gruppe F (ARD)

12:00 Uhr: Jamaika – Brasilien in WM Gruppe F (ARD) ARD live ab 8:35 und 12 Uhr im Free-TV

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Am 2.8.2023, dem 3. Spieltag der Frauen-WM 2023, sind Südafrika gegen Italien um 9 Uhr und Jamaika gegen Brasilien um 12 Uhr die interessanten Spiele, wo der Sieger ins Achtelfinale einzieht. Weiterhin gibts die Parallelspiele Argentinien gegen Schweden um 9 Uhr sowie Panama gegen Frankreich um 12 Uhr.

WM Spielplan am Mittwoch, 02.08.

WM Tabelle Gruppe F

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 1 1 0 2:1 +1 4 2 🇯🇲 Jamaika 2 1 1 0 1:0 +1 4 3 🇧🇷 Brasilien 2 1 0 1 5:1 +3 3 4 🇵🇦 Panama 2 0 0 2 0:5 -4 0

WM Tabelle Gruppe G

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇸🇪 Schweden 2 1 0 0 7:1 +6 6 2 🇮🇹 Italien 2 1 0 1 1:5 -4 3 3 🇦🇷 Argentinien 2 0 1 1 3:2 -1 1 4 🇿🇦 Südafrika 2 0 1 1 3:4 -1 1

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Heute könnten Schweden, Italien, Frankreich und Brasilien gewinnen und ins Achtelfinale kommen.

Argentinien (5.75 Siegquote) – Schweden (1.55) im Waikato Stadium/Hamilton auf sportschau.de

Die argentinische Frauennationalmannschaft könnte den ersten WM-Sieg der Geschichte gegen Schweden gut gebrauchen. Argentinien käme ins Achtelfinale, falls der unwahrscheinliche Sieg gegen die Favoritinnen aus Schweden gelingt und das Parallelspiel mit einem Remis endet.

Südafrika (4.75) – Italien (1.63) im Sky Stadium/Wellington auf ARD

Beide Nationalmannschaft können sich heute mit einem Sieg fürs Achtelfinale qualifizieren. Allerdings ist für die amtierenden Afrikameisterinnen Südafrika der erste WM-Sieg nötig, um erstmals eine WM-Vorrunde zu überstehen.

Panama (51.00) – Frankreich (1.02) im Sydney Football Stadium auf sportschau.de

Frankreich sieht nach dem 2:1-Sieg gegen Brasilien wie ein Turnierfavorit aus und sollte heute locker mit einem Sieg den ersten Tabellenplatz einfahren.

Jamaika (13.00) – Brasilien (1.21) im AAMI Park/Melbourne auf ARD

Die brasilianische Nationalmannschaft um Superstar Marta muss einen Rückstand aufholen und wird daher auf Sieg spielen. Jamaika hat 4 Punkte und liegt einen Platz vor Brasilien, die 3 Punkte haben. Jamaika reicht sogar ein Unentschieden, um ins Achtelfinale zu kommen.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Mittwoch, den 2.8.2023 – läuft die FIFA Frauen-WM 2023 live auf ARD. Die TV-Übertragungen beginnen um 8:35 und 12 Uhr. Zwischen den WM-Spielen kommt um 11:15 Uhr „Sportsfreundin“ über mentale Gesundheit im Sport.

Der ARD-Moderator ist Claus Lufen mit Expertin Nia Künzer. Die Kommentatoren im Free-TV sind Christina Graf (RSA-ITA) und Bernd Schmelzer (JAM-BRA). Im Internet kommentieren Jan Neumann (ARG-SWE) und Stephanie Baczyk (PAN-FRA).