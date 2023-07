Frauen Fußball WM heute: ZDF live mit 3 Spielen am 27.7. ab 9:30 Uhr – Spielplan & Tabellen

Am 8. Tag der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland, dem 27. Juli 2023, gibts die Top-Spiele USA gegen Niederlande um 3 Uhr und Australien gegen Nigeria um 12 Uhr. Außerdem spielen Portugal und Nigeria um 9:30 Uhr gegeneinander, die zum ersten Mal bei einer WM dabei sind. Die drei WM 2023 Spiele des 2. Spieltags der Gruppenphase werden heute am Donnerstag vom ZDF übertragen. Das 3-Uhr-Spiel kommt im Livestream auf ZDF Sport. Außerdem beginnt das ZDF im Free-TV mit der Live-Übertragung ab 9.05 Uhr.

Heute hat WM-Gastgeber Australien im Spiel gegen Nigeria die Möglichkeit die Tabellenführung in WM Gruppe B von Kanada zurückzuholen, die gestern mit einem 2:1-Sieg über Irland Gruppenerste geworden sind. Außerdem kommt es in WM Gruppe E zum Spitzenspiel USA gegen Niederlande, die am 1. Spieltag beide gewinnen konnten. Weiterhin spielen Portugal und Vietnam um die ersten WM-Punkte. Die Favoriten für einen Sieg heute sind USA, Portugal und Australien.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Bei der Frauenfußball WM 2023 finden heute 3 Vorrundenspiele in WM Gruppe B und E statt. Die ersten beiden Spiele sind in Gruppe E. Dabei ist das erste Spiel das Duell USA gegen Niederlande um 3 Uhr. Es folgt Portugal gegen Vietnam um 9:30 Uhr. Danach treffen Gastgeber Australien und Nigeria um 12 Uhr in Gruppe B aufeinander.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

In den 3 Spielen werden sich wohlmöglich die favorisierten Nationalmannschaften USA, Portugal und Australien gegen Niederlande, Vietnam und Nigeria durchsetzen.

USA (1.66 Siegquote) – Niederlande (5.50) im Sky Stadium/Wellington auf zdf.de

Das WM 2023 Gruppenspiel USA gegen Niederlande ist die Neuauflage des WM 2019 Finale, welches USA mit 2:0 gewinnen konnte. Die niederländische Frauennationalmannschaft gehört bei der WM 2023 zu den besten Teams. Ein Oranje-Sieg gegen die stark aufspielenden US-Amerikanerinnen wäre dennoch überraschend.

Portugal (1.11) – Vietnam (21.00) im Waikato Stadium/Hamilton auf ZDF

Die portugiesische und die vietnamesische Frauennationalmannschaft spielen beide das 2. WM-Spiel und können heute die ersten WM-Punkte holen.

Australien (1.42) – Nigeria (7.75) im Suncorp Stadium/Brisbane auf ZDF

WM-Gastgeber Australien bekommt es mit einem schweren Gegner zu tun, denn der amtierende Afrikameister 2022 Nigeria hat mit Asisat Oshoala und Ifeoma Onumonu starke Spielerinnen.

WM Spielplan am Donnerstag, 27.07.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Donnerstag, den 27.7.2023 – wird die FIFA Frauen-WM 2023 auf ZDF live übertragen. Die TV-Übertragung beginnt um 9:05 mit den Live-Spielen um 9:30 und 12 Uhr. Außerdem kann man das Spitzenspiel der Vorrunde USA gegen Niederlande um 3 Uhr live im Internet sehen. Der ZDF-Moderator ist Sven Voss, mit dabei ist Kathrin Lehmann.

Gruppe E: USA – NED (3 Uhr, Wellington, Ortszeit: 13 Uhr) / sportstudio.de / Kommentar: Oliver Schmidt

Gruppe E: POR – VIE (9:30 Uhr, Hamilton, Ortszeit: 19:30 Uhr) / ZDF / Norbert Galeske

Gruppe B: AUS – NGR (12 Uhr, Brisbane, Ortszeit: 20 Uhr) / ZDF / Claudia Neumann