Frauen Fußball WM heute: ARD live mit 2 Spielen am 28.7. ab 10:30 Uhr * WM-Spielplan & Tabellen

Der 9. Tag der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland, Freitag, der 28. Juli 2023, verspricht einige spannende Spiele. Den Anfang macht die Partie Argentinien gegen Südafrika um 2 Uhr, welches live im Internet auf sportschau.de läuft. Außerdem spielen England und Dänemark um 10:30 und China gegen Haiti um 13 Uhr gegeneinander. Das ARD überträgt 2 WM-Spiele live im Free-TV von 10 bis 15:10 Uhr.

Nach den überraschenden Ergebnissen gestern ist klar, dass bei dieser WM einiges möglich ist. Erst gab es die 1:1-Punkteilung bei USA gegen Niederlande und dann den sensationellen 2:3-Sieg von Nigeria über Australien. Heute gibt es 3 WM-Spiele, bei denen allen 6 Nationalmannschaften durchaus ein Sieg zuzutrauen ist. Die Teams aus Argentinien, Südafrika, China und Haiti könnten heute die ersten Punkte dieser WM holen.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Freitag, 28.7. heute 3 WM Spiele – 1. Spiel nur im Livestream

heute 3 WM Spiele – 1. Spiel nur im Livestream 2:00 Uhr: Argentinien – Südafrika in WM Gruppe G

2:00 Uhr: Argentinien – Südafrika in WM Gruppe G 10:30 Uhr: England – Dänemark in WM Gruppe D

10:30 Uhr: England – Dänemark in WM Gruppe D 13:00 Uhr: China – Haiti in WM Gruppe D

13:00 Uhr: China – Haiti in WM Gruppe D ARD live ab 10:00 Uhr im Free-TV

Wer spielt heute bei der WM 2023?

WM Spielplan am Freitag, 28.07.

Es ist der 2. Spieltag der Vorrundenphase. Das erste Spiel des Tages ist das Duell Argentinien gegen Südafrika in WM Gruppe G um 2 Uhr. Danach treffen England und Dänemark sowie China und Haiti in WM Gruppe D aufeinander – die Spiele sind um 10:30 und 13 Uhr. Das 2. Spiel in WM Gruppe G ist einen Tag später.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Die 3 Spiele heute könnten knapp werden, jedoch sind Argentinien, England und China leicht favorisiert.

Argentinien (2.15 Siegquote) – Südafrika (3.60) im Forsyth Barr Stadium/Dunedin auf sportschau.de

Argentinien gegen Südafrika wird heute ein Spiel, wo es fast ums Weiterkommen geht, denn beide Teams haben noch 0 Punkte und sind bei einer Niederlage so gut wie raus. Bisher ist Argentinien dreimal in einer WM-Vorrunde ausgeschieden und Südafrika einmal – beide spielen um die erste K.O.-Runden-Teilnahme.

England (1.42) – Dänemark (8.00) im Sydney Football Stadium auf ARD

Die englischen „Lionesses“ gelten als Favoriten für einen Sieg gegen Dänemark. Allerdings hat Dänemark nach dem Auftaktsieg gegen China Rückenwind und könnte heute den nächsten Überraschungssieg landen.

China (1.65) – Haiti (5.50) im Coopers Stadium/Adelaide auf ARD

Die Frauennationalmannschaft von Haiti hat beim WM-Debüt am 1. Spieltag gegen England richtig stark gespielt und will nun gegen China eine ähnliche Performance abliefern. Allerdings hat das chinesische Team mehr Erfahrung und ist nach der 0:1-Niederlage gegen Dänemark unter Druck.

WM Tabelle Gruppe D

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1 1 0 0 1:0 +1 3 1 🇩🇰 Dänemark 1 1 0 0 1:0 +1 3 4 🇨🇳 China 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🇭🇹 Haiti 1 0 0 1 0:1 -1 0

WM Tabelle Gruppe G

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇺🇸 USA 2 1 1 0 4:1 +3 4 2 🇳🇱 Niederlande 2 1 1 0 2:1 +1 4 3 🇵🇹 Portugal 2 1 0 1 2:1 +1 3 4 🇻🇳 Vietnam 2 0 0 2 0:3 -3 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Freitag, den 28.7.2023 – wird die FIFA Frauen-WM 2023 auf ARD live übertragen. Die TV-Übertragung beginnt um 10:00 mit den Live-Spielen um 10:30 und 13 Uhr. Der ARD-Moderator ist Claus Lufen, Expertin ist Nia Künzer. Weiterhin läuft das frühe Spiel heute bereits um 2 Uhr live im Internet.

Gruppe E: ARG – RSA (2 Uhr, Dunedin, Ortszeit: 12 Uhr) / sportschau.de / Kommentar: Jan Neumannn

Gruppe E: ENG – DEN (10:30 Uhr, Sydney, Ortszeit: 18:30 Uhr) / ARD / Bernd Schmelzer

Gruppe B: CHN – HAI (13 Uhr, Adelaide, Ortszeit: 20:30 Uhr) / ARD / Stephanie Baczky