Frauen Fußball WM heute: ARD live : Spiel um Platz 3 – Australien gegen Schweden

Am heutigen Samstag, 19.8. findet das vorletzte WM-Spiel bei der Frauen-Fußball WM 2023 in Australien und Neuseeland statt. Der Co-Gastgeber Australien trifft um 10 Uhr Deutscher Zeit auf Schweden. Zwei Teams, mit denen durchaus zu rechnen war, Australien setzte sich in der Gruppe B durch und besiegte in der k.o.Phase Dänemark und Frankreich, scheiterte dann im Halbfinale an England. Die Schwedinnen spielen eine starke Vorrunde mit drei Siegen, gewannen dann gegen die USA im Achtelfinale und putzten Japan als Favoriten weg. Im Halbfinale war dann Schluß gegen Spanien, ein äußerst knappes Spiel. Die ARD zeigt das Spiel ab 10 Uhr, ab 9:40 Uhr geht die Übertragung los.



Wer heute WM-Dritter wird? Die Australierinnen haben wie im Halbfinale das komplette Stadion in Brisbane mit 50.000 Zuschauern hinter sich. Nun soll es ein Happy-End geben nach der Entäuschung im WM-Halbfinale. “Wir sind verdammt hungrig. Wir wollen mit Bronze nach Schweden zurückfliegen” , so die kämpferische Ansage der schwedischen Weltklasse-Abwehrspielerin Amanda Ilestedt. “Wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen.”

Zusammenfassung zur Fußball WM am Samstag, 19.8. Frauenfußball WM Spiel um Platz 3 in Brisbane/AUS

Der schwedische Coach der Australier Tony Gustavsson sagte in der Pressekonferenz: “Ich weiß, dass wir emotional sind. Aber wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. Wir spielen um eine Medaille. Wir müssen bereit sein” . “Ich werde die stärkste Startaufstellung wählen. Es geht nicht darum, in dieser Partie Spielerinnen Erfahrung zu geben” , erteilt Gustavsson den Hoffnungen einiger Reservistinnen auf einen Einsatz eine Absage.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Im “kleinen Finale” der Frauen-WM spielen die Frauen-Nationalmannschaften von Australien und Schweden am Samstag (19.08.2023, 10 Uhr, im Livestream und live in der ARD) um ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe.

WM Spielplan am Samstag, 19.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 19.08.2023 10:00 ARD 🇸🇪 Schweden -:- 🇦🇺 Australien Spiel um Platz 3

Wer gewinnt heute das Fußball WM Spiel?

Das kleine Finale ist offen, beide wollen gewinnen, in der FIFA-Weltrangliste steht Schweden auf Platz 4 klar vor Australien auf Platz 10. Das wird sich nach der WM ändern, beide Nationen sammelten fleißig Punkte.

So kam Australien ins Halbfinale:

So kam Schweden ins Halbfinale:

Die Erinnerungen an das Halbfinale des Olympischen Fußballturniers 2020 in Tokio sind noch frisch. Schweden setzte sich dort mit einem entscheidenden Tor von Fridolina Rolfö durch und verpasste den Matildas den Traum vom Podest, zumal Australien dann im Bronzematch knapp mit 3:4 gegen die USA den Kürzeren zog.

Flashback in das Jahr 2022: Ein Freundschaftsspiel zwischen beiden Nationen, das die Australierinnen mit einem 4:0 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Obwohl dieses Ergebnis mit Vorsicht zu genießen ist – Schweden trat nicht mit ihrer vollen Kapazität an und das Spielverlauf kippte erst mit einem Treffer von Caitlin Foord – liefert es den Gastgeberinnen sicherlich einen Motivationsschub für das bevorstehende Duell am Samstag.

Doch wer würde schon wagen, einen klaren Favoriten für das Spiel um den dritten Platz zu benennen? Beide Teams glänzen durch aggressives Pressing und schnelle Konter und stehen sich qualitativ in nichts nach. Zwar könnten die Matildas durch den Heimvorteil einen Energieschub erhalten, aber Schweden hat eine beeindruckende Bilanz: Sie haben bisher jedes Match um den dritten Platz für sich entschieden, einschließlich des Spiels vor vier Jahren in Frankreich. Diese Erfolgsbilanz könnte den entscheidenden Vorteil bringen.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Um 9:40 Uhr startet die ARD Berichterstattung vor dem kleinen Finale. Bernd Schmelzer wird der Kommentator sein, Claus Lufen und Nia Künzer werden Lust aufs Spiel machen. Das morgige WM-Finale wird dann das ZDF übertragen.