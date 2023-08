Frauen Fußball WM Finale heute: ZDF live – Spanien gegen England ab 12 Uhr – Wer wird Fußball Weltmeister 2023?

Wer wird Fußball Weltmeister 2023?

Nachdem am Samstag der WM-Dritte Schweden und der Gastgeber Australien das Spiel um Platz 3 absolvierten (2:0 für Schweden), steht am Sonntag ab 12 Uhr Deutscher Zeit in Sydney die Krönung des Weltmeisters 2023 an. Spanien und Europameister England können ihren ersten Frauen-Weltmeistertitel gewinnen. Für beide Teams ist es das siebte Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Beide Mannschaften lieferten ab: England mit drei Siegen in der Vorrunde, Spanien hatte einen Hänger im dritten Vorrundenspiel gegen Japan. England musste im Achtelfinale gegen Nigeria ins Elfmeterschießen, Spanien in die Verlängerung im Viertelfinale gegen die Niederlande.



Beide Teams sind voller Euphorie. Die englische Trainerin Sarina Wiegman: “Wir bekommen mit, was in Sachen Begeisterung am anderen Ende der Welt in Großbritannien passiert. Wir hoffen, dass wir unser bestes Spiel überhaupt machen.”.

Dass Spanien im Finale steht ist eine kleine Sensation, Englands Women’s Super League dagegen ist die beste Liga der Welt. Der FC Barcelona, der dieses Jahr die Champions League gewonnen hat und neun Spielerinnen des spanischen WM-Kaders stellt, ist wahrscheinlich das beste Team der Welt.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Sonntag, 20.8. Frauenfußball WM Finale – Wer wird Fußball Weltmeister 2023?

Die Aufstellungen im WM Finale

Im WM-Finale werden einige der besten Spielerinnen der Welt fehlen: England kann nach der abgesessenen Rotsperre (2 Spiele, wegen Tätigkeit) wieder auf Lauren James zurückgreifen, es fehlen mit Leah Williamson, Beth Mead, Ellie Brazil und Fran Kirby gleich vier Spielerinnen wegen Verletzungen, die sie die WM-Teilnahme gekostet haben. Auch die Spanierinnen sind nicht mit ihrem vermeintlich stärksten Kader an den Start gegangen – vor der WM gab es eine Revolte gegen den Trainer. Nur drei der 15 Spielerinnnen kehrten zurück.

Die Aufstellungen kommen eine Stunde vor dem Spiel.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

England ist amtierender Europameister und auf Platz vier der FIFA-Weltrangliste, Spanien ist die Nummer 6. Beide treffen heute in Sydney im WM Endspiel der Frauen-Fußballnationalmannschaft aufeinander um den neuen Weltmeister 2023 zu krönen.

WM Spielplan am Sonntag, 20.08.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 20.08.2023 12:00 ZDF 🇪🇸 Spanien -:- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England WM Finale

Wer gewinnt heute das Fußball WM Finale 2023?

Das WM Endspiel heute kennt keinen eindeutigen Favoriten. Beide Teams können das erste Mal Weltmeister werden. Den Buchmachern nach ist Spanien leichter Favorit auf den Titel.

Nach den USA, Norwegen, Deutschland und Japan wird es erst den fünften Weltmeister in der Geschichte des Frauenfußballs geben.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

ZDF Moderator Sven Voss und Expertin Kathrin Lehmann begrüßen ein allerletztes Mal die Zuschauer zur Fußball WM 2023 und stimmen gemeinsam mit Kim Kulig, ehemalige Nationalspielerin, auf das Finale der WM ein. Das Endpiel der Fußball-WM 2023 kommt im “sportstudio live” live im Stream auf zdf.de und im Free-TV. Die Übertragung des Finales aus Sydney in Australien wird von der Kommentatorin Claudia Neumann übernommen.