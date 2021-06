Em 2021 im TV heute 22.6. *** Wo laufen die EM-Spiele 2021 ** MagentaTV & ARD heute live

Update zum TV heute - Wo läuft welches Spiel

22.06. – Heute kommt es zum 3.Spieltag in der EM Gruppe D. Tschechien spielt gegen England (Tabellenplätze 1 und 2) sowie Kroatien gegen Schottland. Die Engländer sieht man heute in der ARD, das Parallelspiel der Schotten nur auf MagentaTV.

21.06. – Heute laufen von den vier EM-Spielen nur zwei Spiele im Free-TV. Denn am 3.Spieltag finden die letzten Gruppenspiele zeitgleich statt. Somit wird heute ein Spiel um 18 Uhr in der ARD gezeigt, das andere Spiel zeitgleich auf MagentaTV. Um 21 Uhr das gleiche Schema. Die ARD zeigt die beiden Spiele Russland gegen Dänemark um 18 Uhr sowie Nordmazedonien gegen die Niederlande um 21 Uhr. Am Ende kommt Dänemark auf Platz 2 weiter, ebenso Österreich in der EM-Gruppe C.

20.06. – Heute am Sonntag gibt es nur zwei EM-Spiele, nämlich in der EM-Gruppe A. Hier findet der 3.Spieltag statt. Modus ist hier, dass alle Mannschaften zeitgleich spielen, um den Wettbewerb nicht zu verzerren. Es geht schließlich um den Einzug ins EM-Achtelfinale. Italien spielt gegen Wales – dieses Spiel wird im ZDF gezeigt. Das 2.Spiel wird exlusiv bei MagentaTV gezeigt, die Schweiz spielt gegen die Türkei.

19.06. – Am heutigen Samstag kommt es zum zweiten Gruppenspiel von Deutschland. Gegner ist Portugal, die im ersten Spiel mit 3:0 gegen Ungarn gewannen. Diese müssen heute gegen Frankreich ran. beim 3.Spiel des Tages kommt es in der EM Gruppe E zum Match zwischen Spanien und Polen. Alle drei Spiele laufen in der ARD, um 13:50 Uhr geht die Berichterstattung schon los.

18.06. – Am heutigen Freitag startet um 15 Uhr die Gruppe R in den 2.Spieltag, das Spiel Schweden gegen die Slowakei kann nur bei Magenta geschaut werden. Ab 18 Uhr überträgt dann das ZDF die Spiele heute, zunächst Kroatien gegen Tschechien und dann um 21 Uhr England gegen Schottland.

17.06. – Heute kommt es zu drei Spielen in den Gruppen B und C. Es geht schon jetzt um den Einzug ins EM-Achtelfinale! Um 15 Uhr duellieren sich die Ukraine und Nordmazedonien (Ergebnis 2:1), um 18 Uhr das Spiel zwischen Dänemark und Belgien (EM Gruppe B, Ergebnis 1:2) und um 21 Uhr das Topspiel zwischen Österreich und der Niederlande (EM Gruppe C). Alle Spiele gibt es im ZDF zu sehen!

16.06. – Heute finden wieder drei Spiele statt, davon eins in der EM Gruppe B und zwei in der EM Gruppe A. Los geht es bei der MagentaTV mit dem Spiel Finnland gegen Russland (Ergebnis 0:1). Die Ard zeigt dann die beiden anderen Matches ab 18 Uhr und 21 Uhr. Dann spielen die Türkei gegen Wales (Ergebnis 0:2) und Italien gegen die Schweiz.

15.06. – Heute geht es endlich für die deutsche Fußballnationalmannschaft los. Als letzte Em Gruppe geht die Gruppe F mit dem Spiel zwischen Ungarn und Portugal um 18 Uhr an den Start. Um 21 Uhr ist Anpfiff in München, wenn der deutsche Gegner Frankreich heisst! Beide spielen laufen heute im ZDF, ab 17:05 Uhr geht die Berichterstattung los.

14.06. – Heute muss der Fußballfan bei jedem Spiel umschalten. Zunächst geht es um 15 Uhr bei MagentaTV los mit dem Match Schottland gegen Tschechien (Ergebnis 0:2) (Kommentator Wolff Fuss). Um 18 Uhr zeigt die ARD das 1.Spiel der EM Gruppe E Polen gegen die Slowakei (Kommentator Tom Bartels ) und danach um 21 Uhr ist das ZDF dran mit Spanien gegen Schweden (Kommentator Oliver Schmidt).

13.06. – Heute ist die ARD mit den Übertragungen an der Reihe, alle Spiele laufen im Free-TV. Um 15 Uhr kämpfen England und Kroatien gegeneinander, um 18 Uhr gibt es das Spiel Österreich gegen Nordmazedonien und ab 21 Uhr spielen die Niederlande gegen die Ukraine.