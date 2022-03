Fußball heute Livestream – Wo laufen die WM Playoff Spiele im TV? DAZN live!

Heute Abend kommt es in den europäischen WM-Playoffs zu echter Dramatik: Die beiden letzten Europameister Portugal und Italien kämpfen um die WM-Teilnahme an der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Verliert einer der beiden Teams, ist der Traum vom Weltmeistertitel aus. Fährt Christiano Ronaldo zu seiner 5.Weltmeisterschaft? Wiederholt Italien die Schmach von 2018 und verpasst erneut die Weltmeisterschaft? Um 20:45 Uhr ist Anstoß auf vier Plätzen. Wer die Spiele live auf dem heimischen TV anschauen will, dem bleibt nur eine Möglichkeit: DAZN Abo abschließen, denn der private Pay-TV Sender überträgt die Spiele live und in der Konferenz als Livestream im Internet!

4 WM Playoffs in den Halbfinalen

4 WM Playoffs in den Halbfinalen Alle Spiele nur live zu sehen bei DAZN

Alle Spiele nur live zu sehen bei DAZN Mitgliedschaft kostet mindestens 14,99 EUR

Mitgliedschaft kostet mindestens 14,99 EUR Jedes Spiel wird einzeln übertragen als auch in der Konferenz!

Fußball heute Livestream: WM 2022 UEFA Playoffs im TV live bei DAZN

Wo laufen die WM Playoff Spiele im TV?

Die vier Spiele der UEFA Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 gibt es heute live beim Streaming-Dienst DAZN. Die Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen, die Vorberichte laufen ab 20:25 Uhr bei DAZN.

Dies sind die Kommentatoren der Spiele:

Portugal gegen Türkei (20:45 Uhr) – Kommentator: Uli Hebel

Wales gegen Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

Schweden – Tschechien (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

Italien – Nordmazedonien (20:45 Uhr)- Kommentator: Carsten Fuß

Außerdem gibt es die Playoffs-Konferenz auf DAZN. Portugal – Türkei (Kommentator: Lukas Schönmüller), Schweden – Tschechien (Komm.: David Ploch), Italien – Nordmazedonien (Komm.: Mario Rieker), Wales – Österreich (Komm.: Max Gross). Moderator ist Jan Lüdeke.

Weiterhin gibt es heute Fußball-Länderspiele der UEFA Nations League auf DAZN: Republik Moldau – Kasachstan und Estland – Zypern. Dann laufen noch die Freundschaftsspiele Armenien – Montenegro, Kosovo – Burkina Faso und Ungarn – Serbien.

Wie viel kostet DAZN mindestens?

Schließt man ein normales Monatsabo als Neukunde ab, muss man auf der Webseite 29,90 EUR bezahlen wenn man monatlich bezahlt. Zahlt man ein Jahr im voraus, kostet es 274,99 EUR und man spart 84,88 EUR. Bei einer Jahresmitgliedschaft mit monatlicher Zahlung liegt man noch bei 24.99 EUR. Deutlich günstiger ist es, wenn man bei Amazon einen Monatsgutschein kauft für 14,99 EUR. Wir wissen allerdings nicht, wie lange es diese Möglichkeit noch gibt!