Fußball heute: Aufstellung Deutschland gegen Italien – Welche Nationalspieler laufen heute auf?

Am heutigen Dienstag tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien an – das nächste Länderspiel in der UEFA Nations League steht bevor. Ausgetragen wird das Spiel im Borussia-Park in Mönchengladbach, Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das ZDF überträgt das Duell live im Free TV und im Livestream in der ZDF-Mediathek. Das Hinspiel der beiden Mannschaften in Bologna endete 1:1. Für die deutsche Nationalmannschaft ist das heutige Länderspiel richtungsweisend. Mit einem Sieg könnte man sogar Platz 1 erobern, trotz durchwachsener Leistungen bis jetzt. Sollten die deutschen Fußballer jedoch verlieren, wäre sogar der letzte Tabellenplatz möglich. Wer wird heute im Deutschland Trikot auflaufen? Wir haben uns eine mögliche deutsche Aufstellung angeschaut.

Deutschland Aufstellung heute

Deutschlands Aufstellung bei der UEFA Nations League im Auftaktspiel gegen Italien

In allen Spielen setzte Bundestrainer Hansi Flick bisher auf eine 4-2-3-1-Formation. Dabei wechselte er jedoch das Personal häufig durch. Wie die offizielle Aufstellung beim heutigen Spiel gegen Italien aussehen wird, ist offen. Bundestrainer Hansi Flick war nach dem Hinspiel gegen Italien sichtlich unzufrieden und änderte seine Startelf bereits grundlegend. Bis auf Manuel Neuer im Tor wurden zahlreiche personelle Veränderungen vorgenommen und insgesamt sieben Positionen neu besetzt. Zugleich möchte er heute die fitteste Elf nach anstrengenden Wochen auf den Platz schicken.

Der Bundestrainer kritisierte zuletzt die verschiedene Mannschaftsteile, bis auf Torwart Manuel Neuer. „Es ist meistens so, dass wenn der Torwart herausragend ist, dann stimmt ein bisschen was im Spiel nicht“. Der Mannschaft fehlte es an Entschlossenheit und Dynamik.

Die mögliche Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft

Wahrscheinlich wird die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft wie folgt aussehen:

Neuer – Klostermann, Süle, Rüdiger, Henrichs – Kimmich, Gündogan – Hofmann, Müller, Sané – Havertz

Deutschland fehlt immer noch ein Torschütze, damit sie endlich den ersten Sieg in der UEFA Nations League holen. Ein weiteres Unentschieden würde für das Weiterkommen bei der Nations League nicht genügen, hier braucht man mehr Punkte. Die beiden Torschützen der deutschen Nationalmannschaft waren bis jetzt nur Joshua Kimmich (im Spiel gegen Italien) und Jonas Hofmann (im Duell gegen England und Ungarn). An der Torgefahr müssen die Offensivspieler noch arbeiten, hier fehlt es momentan noch an der Durchschlagskraft.

Die Mannschaft blickt nach vorne

„Ich weiß, dass gegen Italien wenige Tore fallen. Sie schießen wenige Tore, bekommen aber auch im Schnitt nur unter 0,5 Tore. Der Schlüssel wird sein, dass wir die Chancen, die wir bekommen, nutzen und natürlich müssen wir defensiv gutstehen, daran arbeiten wir in diesen Tagen hier auch. Dass sie gut verteidigen können, wissen wir. Sie haben im Einzelnen überragende Spieler in ihren Reihen“ Jonas Hofmann, Torschütze gegen Italien

Auch die Spieler erkennen somit die Problematik und werden sichtlich bemüht sein, bei den Fans mehr Leidenschaft zu entfachen.

Die Spieler freuen sich trotz zunehmender Kritik auf das Rückspiel gegen Italien. Gnabry sagt „Jeder von uns freut sich, wieder auf dem Platz zu stehen. Natürlich habe ich Bock auf die Nations League und Italien, wir wollen auf jeden Fall in die Endrunde.“

Auch die Defensive muss sich laut Bundestrainer Hansi Flick deutlich verbessern. Im Interview sagt er „Klar muss man auch sagen, dass wir das Ein oder Andere zugelassen haben, was einfach nicht sein darf“.

Während Bundestrainer Hansi Flick die Mannschaft mahnte und tadelte, äußerte sich Sportdirektor Oliver Bierhoff optimistisch „Letztendlich sehe ich das Ganze positiv. Wir haben kein Spiel verloren. Wir haben uns nicht mehr vorgenommen, aber wir müssen gegen Italien jetzt natürlich Zuhause den nächsten Schritt machen.“

Bitte dieses Feld leer lassen Kostenlosen Newsletter 'Fußball heute' abonnieren ⚽ „Fußball heute“ Newsletter abonnieren &

WM 2022 Ebook als Geschenk erhalten! Jede Woche die aktuellen Fußballspiele und Nachrichten in deinem Postfach! Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.