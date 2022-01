Fußball heute: Spielplan Achtelfinale Africa Cup 2022 * Wer gewinnt den Africa Cup 2022?

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Doch auch dieses Jahr bereitet Corona den Teams schwere Zeiten, bei der Nationalmannschaft von Tunesien z.b. gab es geleichzeitig zwölf positive Fälle. Dennoch wurde Fußball gespielt, nun steht das Achtelfinale fest, nachdem die Vorrunde hinter uns liegt. Während der Titelverteidiger Algerien sowie Mitfavorit Ghana nach Hause fahren müssen, freuen sich die anderen Teams auf den Kampf um die Schale des Africa Cups.



Die Favoriten im Achtelfinale des Africa Cups

Das Topspiel wird am 26.1. angepfiffen, wenn die Elfenbeinküste „Die Elefanten“ gegen Ägypten antreten werden. In früheren Jahren hätte dies ein Finale sein können, doch die Pharaonen rund um Superstar Salah schwächelten und retteten sich als mit zwei knappen 1:0 Siegen in die Runde der letzten 16. Nigeria ist der Topfavorit, gewann alle drei Spiele und überzeugte. Doch der Topspieler des Turniers ist bisher Vincent Aboubakar aus Kamerun, der fünf mal traf, zwei Mal per Elfmeter. Er hat noch einen Vertrag bei Al Nassr in Saudi-Arabien – doch die internationalen Fußballmanager sollten ihn nun auf dem Plan haben. Verlierer ist dagegen der Gabuner Aubameyang, der gar nicht zum Einsatz kam und nach London zurückflog wegen einer Coronainfektion.

Und auch Nigeria gegen Tunesien am 1.Spieltag des Achtelfinales verspricht Spannung, der erste Gruppe D gegen einen der besten Dritten, doch dies ist quasi ein afrikanischer Klassiker.

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022



Insgesamt steht das Turnier unter keinem guten Stern, denn politische und pandemische Probleme machen dem Land in Westafrika schwer zu schaffen. Dennoch findet das Turnier mit 24 Mannschaften an fünf Orten statt, dabei ist das größte Stadien in der Hauptstadt Yaoundé noch gar nicht richtig fertiggestellt. Wir geben einen Vorgeschmack auf das Turnier und die Fußballspiele heute in Kamerun.

Aber das ist erst der Anfang im Kampf ums Weiterkommen. Denn ab der k.o. Runde kommt immer nur der Gewinner weiter, 16 Achtelfinalisten starten im Achtelfinale. Die ersten beiden Mannschaften der sechs Gruppen und die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Africa Cup: Enttäuschungen Algerien und Ghana

Bei der Fußball WM 2010 in Südafrika kam Ghana ins WM-Viertelfinale und Trainer Milovan Rajevac hatte sich den Legendenstatus im Land erkämpft. Er ging nach Katar und kam erst letztes Jahr zurück, die Playoffs der WM-Qualifikation waren gesichert. Die Hoffnungen ruhten auf ihm bei diesem Africa Cup. Doch nun Niederlagen gegen Marokko und die Komoren, Turnier-Aus in der Vorrunde.

Titelverteidiger Algerien, die gerade erst in Katar den FIFA Arabic Cup 2021 gewonnen hatten, kamen auch nicht über die Vorrunde hinaus. In der Gruppe E setzte es Niederlagen gegen Äquatorialguinea und die Elfenbeinküste – die Enttäuschung war groß. Die Mannschaft um den Gladbacher Ramy Bensebaini kam nicht ins Turnier und hofft nun ebenfalls auf eine WM-Qualifikation.

Achtelfinale Spielplan Afrika Cup 2022

Von Sonntag bis Mittwoch läuft das Achtelfinale des Africa Cups. Jeden Tag gibt es zwei Spiele um 17 Uhr und um 20 Uhr (Deutscher Zeit). Die Spiele werden alle bei Sport Digital live im Internet Stream übertragen.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 23.01.2022 17:00 🇧🇫 Burkina Faso -:- 🇬🇦 Gabun 20:00 🇳🇬 Nigeria -:- 🇹🇳 Tunesien 24.01.2022 17:00 🇬🇳 Guinea -:- 🇬🇲 Gambia 20:00 🇨🇲 Kamerun -:- 🇰🇲 Komoren 25.01.2022 17:00 🇸🇳 Senegal -:- 🇨🇻 Kap Verde 20:00 🇲🇦 Marokko -:- 🇲🇼 Malawi 26.01.2022 17:00 🇨🇮 Elfenbeinküste -:- 🇪🇬 Ägypten 20:00 🇲🇱 Mali -:- 🇬🇶 Äquatorialguinea

Fragen und Antworten zum Afrika Cup 2022

Übertragung & Livestream: Wer zeigt den Afrika Cup 2022 im deutschen Fernsehen?

Sport Digital zeigt alle Spiele in ihrem Streaming-Dienst, ebenso zeigt DAZN die meisten Spiele! Bei Sport Digital kann man eine Woche kostenlos den Dienst testen, der komplette Monat kostet 4,99 EUR. Hier ausprobieren!

Bei zwei zeitgleichen Partien zeigt Sport Digital ein Spiel live auf dem Sender und das andere parallel im Live-Stream auf sportdigital.de sowie zu einem späteren Zeitpunkt im Re-Live auf dem Sender.

Wie funktioniert der Afrika Cup 2022?

Seit 2019 wird der Afrika-Cup mit 24 Mannschaften ausgetragen. Man trifft in sechs Vierer-Gruppen aufeinander. Für die K.o.-Phase, beginnend mit dem Achtelfinale, qualifizieren sich die beiden besten Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten. Das Finale findet am 6. Februar um 20 Uhr im Stade Paul Biya in Yaoundé statt. Titelverteidiger ist Algerien, das im Finale 2019 den Senegal mit 1:0 schlug.

