Fußball heute Africa Cup 2022 * Kamerun gegen Komoren im Achtelfinale

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am heutigen Montag geht es mit dem zweiten Spieltag des Achtelfinales weiter. Um 17 Uhr trafen sich Burkino Faso und Gabun und nach einem spannenden Elfmeterschießen gewann Burkino Faso mit 8:7! Im 2.-Spiel setzte sich Tunesien durch. Heute trifft Gastgeber Kamerun im Achtelfinale des TotalEnergies Africa Cup of Nations in Yaounde auf den Debütanten Komoren. Zwischen dem fünfmaligen Weltmeister und den Neulingen scheint der Traum vom Viertelfinale ausgeträumt zu sein, denn bei den Komoren fehlen alle Torhüter sowie weitere Leistungsträger plus Trainer.

Achtelfinale heute: Kamerun gegen Komoren

Gastgeber Kamerun trifft im Achtelfinale des TotalEnergies Africa Cup of Nations in Yaounde auf den Debütanten Komoren.

Es ist die erste Begegnung zwischen Kamerun und den Komoren beim Afrikacup der Nationen und erst das dritte Mal, dass der Gastgeber in einem K.-o.-Spiel auf einen Debütanten trifft, nach Ägypten gegen Sudan 1957 (Halbfinale) und Äthiopien gegen Tunesien 1962 (Halbfinale).

Kamerun hat seit Beginn des Afrikanischen Nationen-Pokals 2017 nur ein einziges Spiel verloren – mit einem 3:2-Sieg gegen Nigeria im Achtelfinale 2019.

Die Komoren könnten zusammen mit Gambia die vierte Mannschaft im 21. Jahrhundert werden, die bei ihrer ersten Teilnahme am AFCON mindestens das Viertelfinale erreicht, nach Äquatorialguinea (2012), Kap Verde (2013) und Madagaskar (2019).

Kamerun hat bei acht der letzten zehn Afrikanischen Nationenpokale mindestens das Viertelfinale erreicht, ist aber bei zwei der letzten drei Ausgaben gescheitert (Gruppenphase 2015 und Achtelfinale 2019).

Der Kameruner Vincent Aboubakar, bisheriger Torschützenkönig des Turniers (5 Tore), könnte der erste Spieler werden, der bei einer einzigen Auflage des Afrikanischen Nationen-Pokals mehr als fünf Tore erzielt, seit Hossam Hassan aus Ägypten und Benni McCarthy aus Südafrika (beide 7) im Jahr 1998.

Achtelfinale Spielplan Afrika Cup 2022 am Montag, 24.Januar 2022

Von Sonntag bis Mittwoch läuft das Achtelfinale des Africa Cups. Jeden Tag gibt es zwei Spiele um 17 Uhr und um 20 Uhr (Deutscher Zeit). Die Spiele werden alle bei Sport Digital live im Internet Stream übertragen. Gestern sind Tunesien und Burkina Faso ins Viertelfinale eingezogen.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 23.01. 17:00 🇧🇫 Burkina Faso 8.7.n.E. 🇬🇦 Gabun 20:00 🇳🇬 Nigeria 0:1 🇹🇳 Tunesien 24.01. 17:00 🇬🇳 Guinea -:- 🇬🇲 Gambia 20:00 🇨🇲 Kamerun -:- 🇰🇲 Komoren 25.01. 17:00 🇸🇳 Senegal -:- 🇨🇻 Kap Verde 20:00 🇲🇦 Marokko -:- 🇲🇼 Malawi 26.01. 17:00 🇨🇮 Elfenbeinküste -:- 🇪🇬 Ägypten 20:00 🇲🇱 Mali -:- 🇬🇶 Äquatorialguinea

Alle Tabellen und Gruppen des Afrikacups 2022

Kamerun – Vertrauen in einen sechsten Stern

Die Mannschaft von Antonio Conceiçao scheint für den Rest des Turniers zuversichtlich zu sein. Die Mannschaftskameraden von Vincent Aboubakar, dem besten Spieler und Torschützen der Gruppenphase, setzen ihre Vorbereitung in aller Gelassenheit fort und haben das Viertelfinale im Visier.

„Wir müssen unseren heutigen Gegner respektieren, auch wenn er sein erstes AFCON-Spiel bestreitet“, so der kamerunische Trainer. „Wir bereiten uns in aller Ruhe auf die Begegnung vor, und unser Ziel ist klar: das Finale am 6. Februar“.

Komoren – Überglücklich

„Wir leben einen Traum“. Dies sind die Worte des komorischen Kapitäns Nadjim Abdou 24 Stunden vor dem historischen Achtelfinale zwischen den Cœlacanthes und den Unzähmbaren Löwen.

Die Komoren, die sich zum ersten Mal überhaupt für die AFCON qualifiziert haben, wollen ihren Traum fortsetzen, auch wenn die Aufgabe gegen das Gastgeberland schwierig sein wird.

„Wir wissen, dass wir gegen eine großartige Mannschaft spielen werden, aber das alles ist ein Bonus für uns“, sagte der komorische Kapitän.

Stimmen zum Spiel

„Wir wissen, dass wir gegen eine gute Mannschaft von den Komoren antreten werden. Wir haben unseren Gegner studiert, der schwierig bleibt. Es ist zwar keine Mannschaft mit einem großen Namen, aber sie haben sehr gute Spieler. Sie sind eine disziplinierte Mannschaft, die konzentriert und ohne Druck spielt. Unser Ziel ist es, zu gewinnen, um im Wettbewerb weiterzukommen. Antonio Conceiçao (Trainer Kamerun)