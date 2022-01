Fußball heute Africa Cup 2022 * Senegal – Kapverden im Achtelfinale

Fußball heute: Derzeit läuft in Kamerun die 33. Afrika Meisterschaft 2022, der „Africa Cup of Nations“ des afrikanischen Fußballverbands CAF, die Pandemie bedingt auf dieses Jahr verschoben wurde. Am heutigen Dienstag geht es mit dem dritten Spieltag des Achtelfinales weiter. Die Bühne für das Achtelfinale des Africa Cup of Nations ist bereitet: Am Dienstag, den 25. Januar 2022, stehen sich Senegal und Kap Verde im Kouekong Stadium von Bafoussam gegenüber. Die Löwen von Teranga treffen in der K.-o.-Runde des größten afrikanischen Fußballwettbewerbs auf die Blauen Haie.

Achtelfinale heute: Senegal – Kapverden

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Senegal und Kap Verde beim Afrikanischen Nationen-Pokal. Der Senegal hat drei seiner letzten vier Spiele in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs gewonnen. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im Finale 2019 gegen Algerien.

Kap Verde hat bisher nur ein einziges Spiel in der K.-o.-Phase des Afrikanischen Nationen-Pokals bestritten und im Viertelfinale 2013 mit 0:2 gegen Ghana verloren. Von den sechs Spielen, die sie seit dieser Niederlage bis zum Ende der diesjährigen Gruppenphase bestritten haben, konnten sie nur eines gewinnen.

Senegal ist die einzige Mannschaft, die beim diesjährigen Afrikanischen Nationen-Pokal in 100 % ihrer Spiele eine weiße Weste behalten hat (3/3). Sie haben auch die wenigsten gegnerischen Torschüsse zugelassen (3) und haben auch die niedrigste erwartete Gegentorquote (1,6) im laufenden Turnier.

Kap Verde hat in seinen 10 Spielen beim Afrikanischen Nationen-Pokal nur sechs Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 0,6 pro Spiel entspricht. Ein Drittel ihrer Tore im Turnier erzielten sie 2013 beim 2:1-Sieg gegen Angola, während sie seither in sieben Spielen nur drei Treffer erzielt haben.

Ohne Berücksichtigung der Eigentore war Sadio Mané an 50 % der senegalesischen Tore beim Afrikacup der Nationen seit Beginn des Turniers 2017 (7/14) direkt beteiligt, wobei er sechs Tore erzielte und einen Assist für einen Mitspieler lieferte.

Achtelfinale Spielplan Afrika Cup 2022 am Dienstag, 25.Januar 2022

Von Sonntag bis Mittwoch läuft das Achtelfinale des Africa Cups. Jeden Tag gibt es zwei Spiele um 17 Uhr und um 20 Uhr (Deutscher Zeit). Die Spiele werden alle bei Sport Digital live im Internet Stream übertragen. Gestern sind Gambia und Gastgeber Kamerun ins Viertelfinale eingezogen.

Datum Zeit Heim Erg. Ausw. 23.01. 17:00 🇧🇫 Burkina Faso 8.7.n.E. 🇬🇦 Gabun 20:00 🇳🇬 Nigeria 0:1 🇹🇳 Tunesien 24.01. 17:00 🇬🇳 Guinea 0:1 🇬🇲 Gambia 20:00 🇨🇲 Kamerun 2:1 🇰🇲 Komoren 25.01. 17:00 🇸🇳 Senegal -:- 🇨🇻 Kap Verde 20:00 🇲🇦 Marokko -:- 🇲🇼 Malawi 26.01. 17:00 🇨🇮 Elfenbeinküste -:- 🇪🇬 Ägypten 20:00 🇲🇱 Mali -:- 🇬🇶 Äquatorialguinea

Senegal – Die neue Mission der Teranga Lions

Die als Turnierfavoriten gehandelten Senegalesen von Alio Cisse haben in der Gruppenphase nur ein einziges Tor erzielt und dabei einen Sieg und zwei Unentschieden geholt. Mit fünf Punkten stehen sie an der Spitze der Gruppe B.

Positiv zu vermerken ist, dass sie noch kein einziges Tor kassiert haben. Zu verdanken ist dies der disziplinierten Defensive um Kalidou Koulibaly von Napoli und Edouard Mendy, der kürzlich bei den FIFA Awards als bester Torhüter des Jahres ausgezeichnet wurde.

Mendy war bisher einer der Schlüsselspieler des Senegals bei diesem Turnier. Das gilt auch für den Liverpooler Stürmer Sadio Mane, der im ersten Gruppenspiel gegen Simbabwe vom Elfmeterpunkt aus das einzige Tor des Turniers für Senegal erzielte.

Ein weiterer Spieler, der für den Erfolg des Senegals in der K.-o.-Runde entscheidend sein könnte, ist Idrissa Gueye. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain war bisher in zwei Spielen ein fester Bestandteil der Mannschaft.

Kap Verde – Blue Sharks träumen

Kap Verde geht ohne Druck in das Spiel, denn alle Erwartungen liegen auf den Schultern des Gegners.

Ihre Leistung war bemerkenswert, denn sie haben in der Gruppe vier Punkte geholt. Einem Sieg gegen Äthiopien folgte eine Niederlage gegen Burkina Faso. Die Blue Sharks schlossen ihre Gruppenspiele mit einem 1:1-Unentschieden gegen Gastgeber Kamerun ab. Vier Punkte reichten dem Inselstaat, um sich einen Platz in der K.o.-Phase zu sichern.

Cheftrainer Pedro Leitão Brito vertraut auf Júlio Tavares und Garry Rodrigues, die für seine Mannschaft die Tore schießen sollen. Das Duo hat bisher die beiden Tore für Kap Verde erzielt.

Stimmen zum Spiel

„Wir haben im Training hart gearbeitet, und das Spiel gegen eine Mannschaft wie den Senegal ist eine zusätzliche Motivation, denn das Spiel ist wie ein Derby. Sie müssen uns als Mannschaft respektieren, so wie wir sie respektieren. In diesem Wettbewerb gab es schon viele Überraschungen, und wir hoffen, dass wir die andere Mannschaft sein werden, die für Aufregung sorgt, denn unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen.“ Pedro Brito (Trainer, Kap Verde)